



Как-то раз в одной больнице в палате интенсивной терапии начались кошмары: все пациенты всегда умирали на одной и той же койке в воскресенье утром, примерно в 11 часов, причем независимо от тяжести их состояния. Это озадачило врачей, а некоторые даже грешным делом подумали, что такие внезапные, но систематические смерти связаны с потусторонними силами, привидениями, духами, проклятьем или чем-то из этой сферы. Никто не мог найти ответа, а смерти, тем не менее, регулярно продолжались каждое воскресенье около 11 часов утра. В результате была собрана экспертная группа для расследования причин инцидентов.

В следующее воскресенье, за несколько минут до 11 утра, все врачи и медсестры нервно стояли снаружи палаты, чтобы проверить, что это за ужасное явление. Некоторые даже держали распятия, молитвенники и другие соответствующие атрибуты, чтобы (в случае чего) отбиваться от злых духов.

Часы пробили 11… В палату зашел Бобби Джонсон, уборщик по совместительству, простой парень, немного отстающий в умственном развитии, которому периодически давали подработку. Бобби, как обычно, тащил с собой бесшумный пылесос и ведро с тряпкой. Он деловито привычным движением вытащил шнур питания системы жизнеобеспечения из розетки у злополучной койки, а затем включил в розетку пылесос и приступил к уборке…

Текст: Flytothesky.ru