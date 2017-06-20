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Какие самые странные предметы сотрудники службы безопасности аэропорта находили в багаже?
21.06.2017 13:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Работа в аэропорту, наверное, является очень увлекательным видом трудовой деятельности.
Авиация и авиаперевозки – это, конечно же, огромный бизнес, требующий немалого штата сотрудников, включая службу безопасности.
В последние годы меры безопасности в аэропортах значительно ужесточились в связи с повышенным риском терроризма. Это ответственная и очень важная работа, от которой зависят жизни многих людей, потому и процедура досмотра багажа стала более тщательной и продолжительной.
Причем, надо признать, эта процедура не всегда помогает, так как пассажиры нередко игнорируют правила, не обращая внимания на памятки и уведомления о том, что нельзя брать на борт.
Почти половина всех предметов, конфискованных сотрудниками службы безопасности, – это ножи, игрушечное оружие и легковоспламеняющиеся жидкости: то есть то, что категорически брать с собой нельзя.
Помимо всех этих однозначно запрещенных предметов, вебсайт Jetcost.co.uk собрал список самых странных вещей, которые приходилось изымать сотрудникам службы безопасности аэропорта.
Вряд ли пассажиры серьезно задумывались о нарушении, когда упаковывали эти вещи в багаж. И тем более они не ожидали, насколько нелепо и неловко будут выглядеть в ситуации, когда эти вещи обнаружат, не говоря уж о связанных с ними неприятностях.
Итак, топ-10 самых странных предметов в пассажирском багаже:
1. Пенис греческой статуи
Трудно сказать, для чего пассажир перевозил 100 тысяч «фальшивых» фунтов для «Монополии», хотя и большинство других предметов тоже не являются товарами повышенного спроса у контрабандистов.
Справедливости ради стоит отметить, что в основном путешественников останавливают за достаточно безобидные проступки, а провозимые ими предметы все же безопасны, хоть и недопустимы.
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Работа в аэропорту, наверное, является очень увлекательным видом трудовой деятельности. Авиация и авиаперевозки – это, конечно же, огромный бизнес, требующий...
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