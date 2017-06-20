ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие самые странные предметы сотрудники службы безопасности аэропорта находили в багаже?

21.06.2017 13:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Какие самые странные предметы сотрудники службы безопасности аэропорта находили в багаже?

Работа в аэропорту, наверное, является очень увлекательным видом трудовой деятельности.

Авиация и авиаперевозки – это, конечно же, огромный бизнес, требующий немалого штата сотрудников, включая службу безопасности.

В последние годы меры безопасности в аэропортах значительно ужесточились в связи с повышенным риском терроризма. Это ответственная и очень важная работа, от которой зависят жизни многих людей, потому и процедура досмотра багажа стала более тщательной и продолжительной.

Какие самые странные предметы сотрудники службы безопасности аэропорта находили в багаже?

Причем, надо признать, эта процедура не всегда помогает, так как пассажиры нередко игнорируют правила, не обращая внимания на памятки и уведомления о том, что нельзя брать на борт.

Почти половина всех предметов, конфискованных сотрудниками службы безопасности, – это ножи, игрушечное оружие и легковоспламеняющиеся жидкости: то есть то, что категорически брать с собой нельзя.

Помимо всех этих однозначно запрещенных предметов, вебсайт Jetcost.co.uk собрал список самых странных вещей, которые приходилось изымать сотрудникам службы безопасности аэропорта.

Вряд ли пассажиры серьезно задумывались о нарушении, когда упаковывали эти вещи в багаж. И тем более они не ожидали, насколько нелепо и неловко будут выглядеть в ситуации, когда эти вещи обнаружат, не говоря уж о связанных с ними неприятностях.

Итак, топ-10 самых странных предметов в пассажирском багаже:

1. Пенис греческой статуи
2. Руки манекена
3. Банка, наполненная овечьими глазными яблоками
4. 100 тысяч фунтов стерлингов для игры в «Монополию»
5. Живые мыши
6. Хорёк (тоже живой)
7. Кактусы
8. Масса пакетиков с «морскими обезьянками» (разновидность мелких ракообразных)
9. Сумки с живыми золотыми рыбками
10. Банки с дождевой водой из разных стран

Трудно сказать, для чего пассажир перевозил 100 тысяч «фальшивых» фунтов для «Монополии», хотя и большинство других предметов тоже не являются товарами повышенного спроса у контрабандистов.

Справедливости ради стоит отметить, что в основном путешественников останавливают за достаточно безобидные проступки, а провозимые ими предметы все же безопасны, хоть и недопустимы.Какие самые странные предметы сотрудники службы безопасности аэропорта находили в багаже?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа в аэропорту, наверное, является очень увлекательным видом трудовой деятельности. Авиация и авиаперевозки – это, конечно же, огромный бизнес, требующий...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика