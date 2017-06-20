Какие самые странные предметы сотрудники службы безопасности аэропорта находили в багаже?





Работа в аэропорту, наверное, является очень увлекательным видом трудовой деятельности.

Авиация и авиаперевозки – это, конечно же, огромный бизнес, требующий немалого штата сотрудников, включая службу безопасности.

В последние годы меры безопасности в аэропортах значительно ужесточились в связи с повышенным риском терроризма. Это ответственная и очень важная работа, от которой зависят жизни многих людей, потому и процедура досмотра багажа стала более тщательной и продолжительной.





Причем, надо признать, эта процедура не всегда помогает, так как пассажиры нередко игнорируют правила, не обращая внимания на памятки и уведомления о том, что нельзя брать на борт.

Почти половина всех предметов, конфискованных сотрудниками службы безопасности, – это ножи, игрушечное оружие и легковоспламеняющиеся жидкости: то есть то, что категорически брать с собой нельзя.

Помимо всех этих однозначно запрещенных предметов, вебсайт Jetcost.co.uk собрал список самых странных вещей, которые приходилось изымать сотрудникам службы безопасности аэропорта.

Вряд ли пассажиры серьезно задумывались о нарушении, когда упаковывали эти вещи в багаж. И тем более они не ожидали, насколько нелепо и неловко будут выглядеть в ситуации, когда эти вещи обнаружат, не говоря уж о связанных с ними неприятностях.

Итак, топ-10 самых странных предметов в пассажирском багаже:

1. Пенис греческой статуи

2. Руки манекена

3. Банка, наполненная овечьими глазными яблоками

4. 100 тысяч фунтов стерлингов для игры в «Монополию»

5. Живые мыши

6. Хорёк (тоже живой)

7. Кактусы

8. Масса пакетиков с «морскими обезьянками» (разновидность мелких ракообразных)

9. Сумки с живыми золотыми рыбками

10. Банки с дождевой водой из разных стран

Трудно сказать, для чего пассажир перевозил 100 тысяч «фальшивых» фунтов для «Монополии», хотя и большинство других предметов тоже не являются товарами повышенного спроса у контрабандистов.

Справедливости ради стоит отметить, что в основном путешественников останавливают за достаточно безобидные проступки, а провозимые ими предметы все же безопасны, хоть и недопустимы.

Текст: Flytothesky.ru