28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

Прошло уже больше ста лет с того момента, как «Титаник», называемый непотопляемым судном, вышел в свой смертельный рейс. Более полутора тысяч людей ушли на дно Северной Атлантики вместе с красавцем-лайнером ранним утром 15 апреля 1912, но благодаря усилиям судна «Карпатия» 712 пассажиров удалось спасти.

Новость о спасении дошла до общественности в тот же день, и толпы людей пришли в доки, чтобы встретить выживших. Когда спасенные ступили на землю 18 апреля на пирсе 54 в Нью-Йорке, пресса поспешила взять у них интервью и сфотографировать. Вот некоторые из этих фото, отражающие историю обреченного корабля.

1. Незаконченный «Титаник» в Белфасте, 31 мая 1911





2. В процессе строительства





3. «Титаник» готовый к спуску на воду





4. Титаник покидает Белфаст для морских испытаний 2 апреля 1912





5. Близнец «Титаника» лайнер «Олимпик» пришвартовался в Нью-Йорке тогда, когда «Титаник» покинул британский порт Саутгемптон





6. Айсберг, подозреваемый в крушении «Титаника». Его сфотографировал стюард судна «Принц Адальберт» в то самое утро катастрофы буквально в нескольких милях к югу от места, где «Титаник» ушел на дно





7. Последняя шлюпка с «Титаника»





8. Пять смонтированных фото: радист на борту принимает сигнал бедствия; шлюпки, доставляющие людей на «Карпатию»; и капитан «Титаника» Эдвард Смит





9. Шлюпки с «Титаника» направляются к «Карпатии»





10. Буксир, идущий навстречу «Карпатии»





11. Спасенные уже поднялись на борт «Карпатии»





12. Толпа, ожидающая прибытия людей с «Титаника»





13. Еще один снимок растущей толпы





14. Шарлотта Коллиер с дочерью Марджори выжили в катастрофе





15. Мальчики-французы Мишель (4 года) и его брат Эдмон Навратил (2 года) сели на корабль со своим отцом, зарегистрировавшимся под именем Луи Хоффман. Их отец не выжил. Фотография сделана до того, как сироты были опознаны





16. Семья, выжившая на «Титанике»





17. Маргарет Браун («Непотопляемая Молли Браун») и кубок любви, вручаемый ею капитану «Карпатии» Артуру Рострону от имени всех выживших





18. Около 14 тысяч человек посетили игру между «Yankees» и «Giants» – сбор средств от бейсбольного матча для выживших пассажиров





19. Певец Джордж М. Коэн (слева) продает специальный воскресный выпуск американской газеты в Нью-Йорке, тоже сбор средств для спасенных людей





20. Девушка-хористка на бейсбольной игре





21. Около офиса судоходной компании «White Star Line» после катастрофы





22. Капитан Артур Рострон рядом с серебряным кубком любви, врученным ему спасенными пассажирами с «Титаника», май 1912





23. Маргарет Браун сходит с судна «Карпатия»





24. Фотопортрет капитана Артура Рострона





25. Стюарт Коллетт, выживший пассажир





26. Оскар Соломон Штраус (министр торговли и труда США) со своей женой Сарой в 1915. Открытие Мемориального парка Штрауса в Нью-Йорке в третью годовщину смерти его брата Исидора Штрауса и его жены Иды на «Титанике»





27. Мемориальный парк Штрауса в Нью-Йорке в память о погибших на борту «Титаника»





28. Панихида по «Титанику» в Институте церкви моряков, Нью-Йорк





Текст: Flytothesky.ru

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