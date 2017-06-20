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28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

21.06.2017 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Прошло уже больше ста лет с того момента, как «Титаник», называемый непотопляемым судном, вышел в свой смертельный рейс. Более полутора тысяч людей ушли на дно Северной Атлантики вместе с красавцем-лайнером ранним утром 15 апреля 1912, но благодаря усилиям судна «Карпатия» 712 пассажиров удалось спасти.

Новость о спасении дошла до общественности в тот же день, и толпы людей пришли в доки, чтобы встретить выживших. Когда спасенные ступили на землю 18 апреля на пирсе 54 в Нью-Йорке, пресса поспешила взять у них интервью и сфотографировать. Вот некоторые из этих фото, отражающие историю обреченного корабля.

1. Незаконченный «Титаник» в Белфасте, 31 мая 1911

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

2. В процессе строительства

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

3. «Титаник» готовый к спуску на воду

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

4. Титаник покидает Белфаст для морских испытаний 2 апреля 1912

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

5. Близнец «Титаника» лайнер «Олимпик» пришвартовался в Нью-Йорке тогда, когда «Титаник» покинул британский порт Саутгемптон

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

6. Айсберг, подозреваемый в крушении «Титаника». Его сфотографировал стюард судна «Принц Адальберт» в то самое утро катастрофы буквально в нескольких милях к югу от места, где «Титаник» ушел на дно

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

7. Последняя шлюпка с «Титаника»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

8. Пять смонтированных фото: радист на борту принимает сигнал бедствия; шлюпки, доставляющие людей на «Карпатию»; и капитан «Титаника» Эдвард Смит

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

9. Шлюпки с «Титаника» направляются к «Карпатии»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

10. Буксир, идущий навстречу «Карпатии»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

11. Спасенные уже поднялись на борт «Карпатии»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

12. Толпа, ожидающая прибытия людей с «Титаника»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

13. Еще один снимок растущей толпы

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

14. Шарлотта Коллиер с дочерью Марджори выжили в катастрофе

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

15. Мальчики-французы Мишель (4 года) и его брат Эдмон Навратил (2 года) сели на корабль со своим отцом, зарегистрировавшимся под именем Луи Хоффман. Их отец не выжил. Фотография сделана до того, как сироты были опознаны

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

16. Семья, выжившая на «Титанике»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

17. Маргарет Браун («Непотопляемая Молли Браун») и кубок любви, вручаемый ею капитану «Карпатии» Артуру Рострону от имени всех выживших

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

18. Около 14 тысяч человек посетили игру между «Yankees» и «Giants» – сбор средств от бейсбольного матча для выживших пассажиров

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

19. Певец Джордж М. Коэн (слева) продает специальный воскресный выпуск американской газеты в Нью-Йорке, тоже сбор средств для спасенных людей

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

20. Девушка-хористка на бейсбольной игре

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

21. Около офиса судоходной компании «White Star Line» после катастрофы

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

22. Капитан Артур Рострон рядом с серебряным кубком любви, врученным ему спасенными пассажирами с «Титаника», май 1912

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

23. Маргарет Браун сходит с судна «Карпатия»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

24. Фотопортрет капитана Артура Рострона

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

25. Стюарт Коллетт, выживший пассажир

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

26. Оскар Соломон Штраус (министр торговли и труда США) со своей женой Сарой в 1915. Открытие Мемориального парка Штрауса в Нью-Йорке в третью годовщину смерти его брата Исидора Штрауса и его жены Иды на «Титанике»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

27. Мемориальный парк Штрауса в Нью-Йорке в память о погибших на борту «Титаника»

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

28. Панихида по «Титанику» в Институте церкви моряков, Нью-Йорк

28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

Текст: Flytothesky.ru28 фотографий «Титаника», которые вы никогда не видели

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Теги: Новости
 
 
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Прошло уже больше ста лет с того момента, как «Титаник», называемый непотопляемым судном, вышел в свой смертельный рейс. Более полутора тысяч людей ушли на дно...

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