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Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

21.06.2017 15:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Что требуется для того, чтобы ваше видео вырвалось в топ на YouTube? Это вопрос, которым постоянно мучаются все влоггеры. Но один японский пользователь YouTuber по имени Jun продемонстрировал, что для того, чтобы гарантированно попасть в лидеры, нужен один ржавый нож и много усилий по его полировке!

Его неожиданно популярное видео уже собрало более 4,5 миллиона просмотров, хотя он загрузил его всего пару дней назад, и как только вы его посмотрите, вы поймете, почему. Он купил обычный нож за 3 доллара, явно переплатив за него в 10 раз, учитывая его ужасное состояние. Однако парень засучил рукава и постарался сделать максимум возможного: чистка, заточка и восстановление лезвия. Конечный результат невероятен! Посмотрите и убедитесь сами. Это нечто!

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Видео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

Текст: Flytothesky.ruВидео парня, полирующего ржавый нож, купленный за 3 доллара, стало вирусным на YouTube

 
 
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