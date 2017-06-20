Эта конструктивная фраза может остановить любой конфликт с вашим партнером

Каждая пара неизбежно сталкивается с конфликтными ситуациями, противоречиями и разногласиями. Это естественное взаимодействие двух людей, проводящих много времени вместе. Кстати, даже не надейтесь, что вот лично в ваших отношениях конфликтов не будет. Они бывают у всех!





Однако если вы умеете сохранять спокойствие и контролировать себя, возьмите себе на вооружение одну фразу, которая способна снизить накал ваших словесных боев, а то и вообще моментально свести конфликт на нет. Это может быть трудно сделать в самый горячий момент, но умело озвучив эту фразу, которая показывает, что вы слушаете своего партнера и понимаете, почему он расстроен, вы потушите разгорающийся огонь негатива.

Итак, самое лучшее, конструктивное и эффективное, что вы можете сказать во время ссоры, – это «Я понимаю тебя» или «Ты в этом прав». Эти слова показывают вашему разгневанному партнеру, что вы его действительно слышите и понимаете его точку зрения.

Это сразу уменьшает враждебность и снимает состояние противостояния. Партнер начинает чувствовать, что вы все же на его стороне, а не смотрите на него через баррикаду. Это показывает, что вы «вносите свою инвестицию» в разговор – даже если он разговор ожесточенный – и вы искренне заботитесь о его чувствах.

Проявить чуткость, а не разогревать себя еще больше – эта та грань, на которой стоит научиться балансировать. Так вы скорее закончите бой с наименьшими потерями для вашей нервной системы. Помните, что ваш партнер – это ваш выбор, даже если именно сейчас вы в оппозиции.

Кстати, дело не только в том, что вы говорите – но и в том, как вы это говорите.

Эта простая и волшебная фраза, делающая конфликт практически исчерпанным, ничего не значит, если вы произносите её яростным, враждебным и нападающим тоном. Будьте спокойны и сделайте несколько вдохов-выдохов, прежде чем пытаться завершить бой перемирием. Если вы обнаружите, что не в состоянии успокоиться, лучше всего, чтобы ваш партнер знал, что вы слишком взвинчены и не хотите ничего говорить, чтобы потом не сожалеть о необдуманных словах, вырвавшихся сгоряча.

Это, несомненно, легче сказать, нежели сделать, но давая понять своему партнеру, что вы слишком расстроены для продолжения более-менее конструктивного диалога, вы сохраняете нормальные отношения, не наносите друг другу эмоциональные травмы и просто выигрываете время для передышки. Подумайте о том, как вы хотите закончить неприятный разговор!

Кстати, отложить конфликт на время, пока вы не будете в лучшем настроении, чтобы затем легко его уладить, – это справедливое решение и для вас, и для вашей второй половины.

Если у вас определенные проблемы с собственным терпением и терпимостью в плане мирного урегулирования баталий, вспомните о том, что вы вообще-то любите своего партнера, хотя эта мысль, вероятно, в момент конфликта вообще вам в голову не приходит. Верните тогда эту мысль силой – это даст вам мотивацию откорректировать ситуацию и закончить битву.

Бои без желания компромисса могут быстро перерасти в обиду, негатив и хроническую оборонительную реакцию. Чтобы этого избежать, найдите способы выразить позитивные эмоции своему партнеру, даже когда вы не находите точек соприкосновения и ожесточенно спорите. Вы напоминаете себе о своих хороших качествах, когда вам это нужно больше всего, и вы даете своему партнеру понять, что вы все еще цените и любите его.

Текст: Flytothesky.ru