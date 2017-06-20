НАСА обнаружило 10 неизвестных планет, очень похожих на Землю

В мире, усиленно движущемся к возможной экзистенциальной катастрофе, сложно избежать размышлений по вопросам, которые могут иметь малоприятные для нас ответы.





Вопросы нашей выживаемости в рамках собственной планеты (а человечество живет в условиях перепадов от кризиса к эпидемии с пугающей регулярностью) стали очень даже насущными и нуждаются в ответах.

Один из удивительных ученых нашего времени, физик-теоретик Стивен Хокинг, недавно заявил, что человечеству было бы очень полезно коллективно покинуть Землю, причем побыстрее. По оценкам Хокинга, в течение ближайших 100 лет нам необходимо освоить еще одну планету в Солнечной системе, ежели мы хотим выжить. Он предрекает ядерную войну, перенаселение и эпидемии как очень реальные опасности, которые способны привести к гибели Земли в сжатые сроки.





Возможно, из-за этого сурового прогноза люди активизировали свои усилия по колонизации Марса, чтобы попытаться гарантировать наше дальнейшее существование как вида живого организма. По крайней мере, Элон Маск и его компания SpaceX уже поставили себе такие цели и стремительно к ним движутся.

А тем временем НАСА сообщает, что они обнаружили 10 планет, очень похожих по условиям на Землю, плюс еще 219 новых планет вне Солнечной системы.

Итак, мы предположительно имеем 10 «скалистых» планет, аналогичных Земле, которые находятся в так называемой «зоне Златовласки», и расположены они не слишком близко и не слишком далеко от их основной звезды, что делает эти планеты пригодными для удержания воды в жидком виде.

Так как наличие воды считается основным условием для существования жизни на планете, то эти недавно обнаруженные небесные тела в этом плане весьма перспективны.





Новые открытия увеличили количество экзопланет (планеты, которые существуют за пределами нашей собственной Солнечной системы) до, в общей сложности, более 4 тысяч. НАСА утверждает, что это еще один мощный шаг вперед в процессе поиска жизни за пределами планеты Земля:

«Благодаря телескопу «Кеплер» уже установлено 4034 планеты-кандидата. Из них 2335 были идентифицированы как экзопланеты. Из примерно 50 кандидатов размером с Землю и возможностью проживания на них Кеплером было исследовано более 30.

Кроме того, результаты с использованием данных Кеплера предполагают наличие двух различных групп малых планет по их размеру. И это еще один шаг вперед в процессе поиска условий для жизни».





Эти результаты сразу же вызвали огромный интерес у тех, кто увлечен подобными идеями. Ведь еще каких-то полстолетия назад мысль о переселении на другие планеты казалась полным абсурдом.

Текст: Flytothesky.ru