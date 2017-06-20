10 невероятных фактов о Земле, в которые сложно поверить

Наша Вселенная является удивительнейшим и загадочным творением, а Земля – это всего лишь крохотная часть этой огромной тайны.

1. Вулканические горные хребты опоясывают Землю





Срединно-океанические хребты – это огромная система вулканов, образовавшаяся в результате извержений базальтовой лавы между тектоническими плитами Земли. Такие извержения создали самую «молодую» земную кору в литосфере. Срединно-океанический хребет (60 тыс. км) фактически опоясывает планету и вызывает некоторые интересные природные явления. Например, когда ледяная океанская вода просачивается в трещины вулканической породы, то она нагревается до почти 400 градусов и вылетает в воздух фонтанами серо-черного цвета, которые получили название «черных курильщиков». Кстати, основная вулканическая активность планеты проходит именно по этому хребту.

2. Огонь обожает холод, лёд и мерзлоту





Сильные ветры и сухость Антарктиды являются причиной быстро распространяющихся пожаров. А пожар в Антарктиде потушить проблематично, поскольку вода моментально замерзает. Станции находятся далеко друг от друга, и помощи ждать приходится очень долго, потому люди уделяют много внимания противопожарной безопасности. Причина в статическом электричестве. Низкая влажность и сильнейшие ветры приводят к его возникновению, причём всего лишь одна статическая искра может воспламенить пары топлива и вызвать пожар. Помимо этого в Антарктиде есть еще и гора Эребус, подлёдный действующий вулкан с огромным озером раскалённой лавы, готовой вспыхнуть в любой момент.

3. Землетрясения – это не редкость





Землетрясения на Земле происходят примерно 500 тысяч раз в год, людьми ощущается только пятая их часть. Незначительные и незаметные землетрясения происходит до 8 тыс. раз в день. Землетрясения, которые можно прочувствовать случаются 55 тыс. раз в год. Средние и сильные землетрясения (5.0-8.9 баллов) приводят к разрушениям (около тысячи раз в год). Мощнейшие землетрясения – редкое явление, они происходят один раз в 20 лет (9.0-9.9 по Рихтеру). При землетрясении такого масштаба в 1556 году в Китае погибло более 800 тысяч жителей. Землетрясение выше 10 баллов по сей день ни разу не было зафиксировано.

4. Ядро Земли такое же раскалённое, как и Солнце





У Земли три слоя. Раскалённое ядро снаружи находится в расплавленном состоянии, но оно плотное в центре. Следующий слой – это мантия, состоящая из твёрдых пород (84% от объема Земли). Самый верхний слой – очень тонкая кора, где есть жизнь. Ядро является наиболее недоступным и малоизученным; толщина внешнего ядра 2300 км, температура более 3900 градусов по Цельсию, содержит оно в основном железо и никель. Внутреннее ядро представляет собой шар толщиной в 1207 км, который является сплавом железа. Этот шар поддерживает защитное магнитное поле планеты, а его температура – 6100 градусов по Цельсию, что сравнимо с температурой Солнца.

5. Большой вес может привести к деформации поверхности Земли





В 2002 году в море Уэдделла рухнул гигантский шельфовый ледник Антарктиды «Ларсен B». Его площадь составляла около 3250 кв. км, толщина – 220 м, а вес – 720 млрд. тонн. Слишком много веса, чтобы исчезнуть так внезапно. Сдвиг был достаточно мощным для того, чтобы вызвать изменения в подземных горных и лавовых потоках, а также «побеспокоить» близлежащие вулканы. Если весь лёд Антарктиды растает, то уровень океана поднимется на 60 м. Кстати, поверхность Атлантиды придавлена толстыми ледовыми пластами, причём они настолько тяжеловесны, что большая часть земли на континенте в настоящее время находится ниже уровня моря.

6. Около 95% океана всё еще не изучены





Хотя вода покрывает 71% поверхности Земли, мы исследовали не больше 5%. Солнечный свет проникает только на 275 м, остальная же тёмная бездна остаётся неизведанной. В ней существуют миллионы видов живности, но многие из них могут вымереть прежде, чем мы получим возможность до них добраться, поскольку кислотность океана увеличилась на 30%, и это разрушает коралловые рифы и уничтожает некоторые виды жизни. А ещё человечество ежегодно сбрасывает в мировой океан 180 млн. тонн токсичных отходов. Марианская впадина около Гуама является самой глубокой частью океана (10 900 м). Только представьте себе, сколько открытий ещё впереди.

7. Уровень гравитации – величина непостоянная





Думаете, что гравитация везде одинакова? Ответ неверный. Например, в Гудзоновом заливе (Канада) самый слабый уровень гравитации на Земле. Разница незначительна и неощутима, но современные технологии её фиксируют. Наиболее распространенная теория ведёт к эпохе Ледникового периода. Когда ледовый щит растаял, то он повлиял на гравитационное поле, хотя и в незначительной степени. Этот ледяной покров занимал большую часть Канады и часть Северной Америки. То же самое произошло и происходит на Южном полюсе. Таяние льда в последние годы вызвало там явные изменения в гравитации.

8. Приближается Пангея Ультима





Пангея – это единый материк, объединяющий все семь современных континентов в одно целое, который существовал 250 млн. лет назад. Еще через 250 млн. лет, скорее всего, настанет время Пангеи Ультима, и она будет сильно отличаться от древней Пангеи. Учёные предсказывают, что Калифорния объединится с Аляской. Большая часть Средиземного моря фактически является частью Африканской тектонической плиты, следовательно, Африка примкнёт в Европе, создав гигантский горный хребет. Посмотрите на Альпы, чтобы понять потенциальные последствия столкновения тектонических плит. Формирование единого континента на Земле происходит циклически, каждые 500-700 млн. лет, и сейчас мы находимся в середине этого цикла.

9. Северный и Южный полюсы меняются местами





Такой обмен местами является естественным циклом. Это происходило бесчисленное количество раз в прошлом, и это произойдет в будущем. Вулканические породы свидетельствуют, что в прошлом обмен местами произошёл 780 тыс. лет назад. Магнитная активность вокруг нашей планеты показывает, что скоро этот цикл начнётся снова. Магнитное поле вокруг Земли защищает нас от радиации, но оно изменяется быстрее, чем прогнозировалось, слабея в одних областях и усиливаясь в других. Поле зависит от движения внешнего ядра Земли: слабое движение вызывает ослабление магнитного поля, быстрое движение его усиливает. Нынешняя активность может означать то, что процесс в настоящее время уже запущен, но закончится он только через сотни тысяч лет.

10. Земля, на самом деле, весьма крохотная





Земля меньше Солнца, причём разительно меньше. На поверхности Солнца может разместиться 109 Земель, а вот внутри него разместится примерно 13 миллионов наших планет, учитывая чистый объём без пустого пространства. Даже если учитывать только сферическую форму, то внутри Солнца поместится 960 тыс. Земель. Кроме того, Солнце в 333 тысячи раз тяжелее Земли. А теперь представьте звезду Бетельгейзе, которая в 500 раз больше, чем Солнце. Как видите, наша планета – это просто крохотное пятнышко во Вселенной.

Текст: Flytothesky.ru



