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20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать
21.06.2017 16:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Для среднестатистического потребителя упаковка для пищевых продуктов – это не что иное, как необходимое зло для временного хранения еды. Упаковкой не восхищаются и не берегут как зеницу ока. Как только она пуста, её участь – это банальное мусорное ведро. Однако некоторые инновационные дизайны пищевых упаковок явно не заслуживают такой участи – да и рука у вас вряд ли поднимется выбросить её в ведро.
Посмотрите на эти потрясающие идеи, меняющие наше восприятие упаковки для продуктов питания!
1. Чайные пакетики в виде золотых рыбок
2. Шоколадный Пантон
3. Этот деревянный винный ящичек можно превратить в домик для птиц
4. Молоко Molocow
5. 6 порций итальянских спагетти
6. Упаковка для макарон
7. Держатели для кусочков пиццы
8. Распускающие цветки чайных пакетиков
9. Упаковка джема
10. Коробка для пиццы, которая превращается в проектор
11. Упаковка молока, меняющая цвет, когда истекает срок хранения
12. Крышка йогурта превращается в удобную ложку
13. Шоколад в виде тюбиков с красками
14. Масло с ножиком для намазывания
15. Самая честная плитка шоколада
16. Нью-йоркские спагетти
17. Картофель фри с кармашком для кетчупа
18. Пакетик с арахисом
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Для среднестатистического потребителя упаковка для пищевых продуктов – это не что иное, как необходимое зло для временного хранения еды. Упаковкой не восхищаются...
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