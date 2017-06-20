20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

Для среднестатистического потребителя упаковка для пищевых продуктов – это не что иное, как необходимое зло для временного хранения еды. Упаковкой не восхищаются и не берегут как зеницу ока. Как только она пуста, её участь – это банальное мусорное ведро. Однако некоторые инновационные дизайны пищевых упаковок явно не заслуживают такой участи – да и рука у вас вряд ли поднимется выбросить её в ведро.

Посмотрите на эти потрясающие идеи, меняющие наше восприятие упаковки для продуктов питания!

1. Чайные пакетики в виде золотых рыбок





2. Шоколадный Пантон





3. Этот деревянный винный ящичек можно превратить в домик для птиц





4. Молоко Molocow





5. 6 порций итальянских спагетти





6. Упаковка для макарон





7. Держатели для кусочков пиццы





8. Распускающие цветки чайных пакетиков





9. Упаковка джема





10. Коробка для пиццы, которая превращается в проектор





11. Упаковка молока, меняющая цвет, когда истекает срок хранения





12. Крышка йогурта превращается в удобную ложку





13. Шоколад в виде тюбиков с красками





14. Масло с ножиком для намазывания





15. Самая честная плитка шоколада





16. Нью-йоркские спагетти





17. Картофель фри с кармашком для кетчупа





18. Пакетик с арахисом





Текст: Flytothesky.ru