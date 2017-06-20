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20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

21.06.2017 16:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Для среднестатистического потребителя упаковка для пищевых продуктов – это не что иное, как необходимое зло для временного хранения еды. Упаковкой не восхищаются и не берегут как зеницу ока. Как только она пуста, её участь – это банальное мусорное ведро. Однако некоторые инновационные дизайны пищевых упаковок явно не заслуживают такой участи – да и рука у вас вряд ли поднимется выбросить её в ведро.

Посмотрите на эти потрясающие идеи, меняющие наше восприятие упаковки для продуктов питания!

1. Чайные пакетики в виде золотых рыбок

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

2. Шоколадный Пантон

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

3. Этот деревянный винный ящичек можно превратить в домик для птиц

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

4. Молоко Molocow

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

5. 6 порций итальянских спагетти

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

6. Упаковка для макарон

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

7. Держатели для кусочков пиццы

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

8. Распускающие цветки чайных пакетиков

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

9. Упаковка джема

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

10. Коробка для пиццы, которая превращается в проектор

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

11. Упаковка молока, меняющая цвет, когда истекает срок хранения

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

12. Крышка йогурта превращается в удобную ложку

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

13. Шоколад в виде тюбиков с красками

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

14. Масло с ножиком для намазывания

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

15. Самая честная плитка шоколада

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

16. Нью-йоркские спагетти

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

17. Картофель фри с кармашком для кетчупа

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

18. Пакетик с арахисом

20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

Текст: Flytothesky.ru20 гениальных дизайнов упаковок, которые вам не захочется выбрасывать

 
 
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Для среднестатистического потребителя упаковка для пищевых продуктов – это не что иное, как необходимое зло для временного хранения еды. Упаковкой не восхищаются...

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