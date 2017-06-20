Сколько тигров вы сможете найти на этой картинке? Быстрое определение уровня IQ

Способен ли ваш мозг мыслить образами и находить не только явные объекты, а еще и скрытые? Внимательно посмотрите на эту картинку. Вам сразу же бросится в глаза семейство тигров. Найти их было не сложно, правда? А теперь постарайтесь увидеть скрытые образы.





Сколько тигров насчитали?

От 1 до 10 — ваш IQ не менее 100

От 11 до 13 — ваш IQ не менее 120

От 14 до 16 — Ваш IQ не менее 160

От 17 и более — скорее всего, вы либо чертов гений, либо нас обманываете:)