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Сколько тигров вы сможете найти на этой картинке? Быстрое определение уровня IQ

21.06.2017 18:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Способен ли ваш мозг мыслить образами и находить не только явные объекты, а еще и скрытые? Внимательно посмотрите на эту картинку. Вам сразу же бросится в глаза семейство тигров. Найти их было не сложно, правда? А теперь постарайтесь увидеть скрытые образы.

Сколько тигров вы сможете найти на этой картинке? Быстрое определение уровня IQ

Сколько тигров насчитали?

От 1 до 10 — ваш IQ не менее 100

От 11 до 13 — ваш IQ не менее 120

От 14 до 16 — Ваш IQ не менее 160

От 17 и более — скорее всего, вы либо чертов гений, либо нас обманываете:)

 
 
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Способен ли ваш мозг мыслить образами и находить не только явные объекты, а еще и скрытые? Внимательно посмотрите на эту картинку. Вам сразу же бросится в глаза...

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