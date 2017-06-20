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Сколько тигров вы сможете найти на этой картинке? Быстрое определение уровня IQ
21.06.2017 18:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Способен ли ваш мозг мыслить образами и находить не только явные объекты, а еще и скрытые? Внимательно посмотрите на эту картинку. Вам сразу же бросится в глаза семейство тигров. Найти их было не сложно, правда? А теперь постарайтесь увидеть скрытые образы.
Сколько тигров насчитали?
От 1 до 10 — ваш IQ не менее 100
От 11 до 13 — ваш IQ не менее 120
От 14 до 16 — Ваш IQ не менее 160
От 17 и более — скорее всего, вы либо чертов гений, либо нас обманываете:)
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Способен ли ваш мозг мыслить образами и находить не только явные объекты, а еще и скрытые? Внимательно посмотрите на эту картинку. Вам сразу же бросится в глаза...
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