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Над этим парнем издевались в школе. Но все изменилось, когда он познакомился с бандой байкеров

21.06.2017 18:08 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Байкеры из Новой Шотландии (Канада) говорят, что теперь Ксандер Роуз, над которым издевались в школе, – «один из наших братьев».

Над этим парнем издевались в школе. Но все изменилось, когда он познакомился с бандой байкеров

То, как Ксандер Роуз ехал в школу с байкерами, запомнилось надолго.

30 местных байкеров сопроводили 10-летнего любителя мотоциклов из Новой Шотландии прямо к входной двери школы. Они сказали, что сделали это в поддержку Ксандера. Их кавалькада словно говорила хулиганам и задирам из 4 класса: «Не лезьте к Ксандеру. У него есть надежный тыл».

Мама мальчика, Кэти Лейболт, рассказывает, что уже несколько лет над её сыном безжалостно издеваются в школе. Его высмеивают из-за лишнего веса и кожаного байкерского жилета, который он обожает носить. Он выслушивает расовые оскорбления и даже неприличные сексуальные комментарии. Один мальчик даже пригрозил его застрелить.

Желая прекратить издевательства, Кэти разговаривала и с руководством школы, и с другими родителями, и даже с чиновниками, но ничего не помогло – насмешки только усилились. Поэтому Кэти обратилась за помощью к адвокатской группе по защите детей, которая предлагает поддержку детям, ставшим жертвами насилия и издевательств. Группа быстро отреагировала и рассказала об истории Ксандера в социальных сетях.

Мальчика описали как «будущего байкера», который «обожает свое байкерское снаряжение». Кроме того, представители группы попросили байкеров из Новой Шотландии время от времени сопровождать его в школу, чтобы показать детям, что у Ксандера есть мощная защита на колесах.

This is Xander. He is a 10 year old grade 4 student from Sydney, Nova Scotia in Canada. As you can see from his first…

Posted by Defenders Of The Children on Mittwoch, 14. Juni 2017

Реакция на это сообщение была молниеносной: местные байкерские группы, такие как Cape Breton Bike Rally и другие члены байкерских сообществ, моментально согласились сопровождать Ксандера в школу.

30 байкеров приняли участие в «показательной поездке» с Ксандером. Фотографии на странице «Защитники детей» в Facebook показывают, как Ксандер, одетый в кожаную куртку, проводит время со своими новыми друзьями.

«Я надеюсь, что с этого момента все изменится, и те, кто издевался над ним, будут знать, что у Ксандера есть защита, – говорит Майк Бассо из группы Cape Breton Bike Rally. – Нашего брата байкера можно встретить на каждом углу, а Ксандер теперь один из наших братьев».

Posted by Defenders Of The Children on Donnerstag, 15. Juni 2017

Майк Бассо сказал, что многие байкеры и не байкеры проявили интерес к участию в этой поездке в школу, и, возможно, в следующий раз их соберется не менее 500 человек, чтобы оказать мальчику поддержку.

План состоял в том, чтобы группа байкеров встретилась с Ксандером в 7.30 утра в местном торговом центре, а затем поехала в его школу. Возле школы байкеры слезли с мотоциклов и выстроились в два ряда, чтобы сопроводить мальчика прямо к входной двери.

Бассо уверен, что все школьные хулиганы хорошо поняли то, что байкеры хотели до них донести.

«Пришло время построить то, что мы называем стеной из кожи и стали, – заявил Бассо местной прессе. – Мы здесь для поддержки детей. Они должны знать, что их есть кому защитить».Над этим парнем издевались в школе. Но все изменилось, когда он познакомился с бандой байкеров

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Байкеры из Новой Шотландии (Канада) говорят, что теперь Ксандер Роуз, над которым издевались в школе, – «один из наших братьев». То, как Ксандер Роуз ехал в школу с...

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