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Над этим парнем издевались в школе. Но все изменилось, когда он познакомился с бандой байкеров
21.06.2017 18:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Байкеры из Новой Шотландии (Канада) говорят, что теперь Ксандер Роуз, над которым издевались в школе, – «один из наших братьев».
То, как Ксандер Роуз ехал в школу с
30 местных байкеров сопроводили 10-летнего любителя мотоциклов из Новой Шотландии прямо к входной двери школы. Они сказали, что сделали это в поддержку Ксандера. Их кавалькада словно говорила хулиганам и задирам из 4 класса: «Не лезьте к Ксандеру. У него есть надежный тыл».
Мама мальчика, Кэти Лейболт, рассказывает, что уже несколько лет над её сыном безжалостно издеваются в школе. Его высмеивают из-за лишнего веса и кожаного байкерского жилета, который он обожает носить. Он выслушивает расовые оскорбления и даже неприличные сексуальные комментарии. Один мальчик даже пригрозил его застрелить.
Желая прекратить издевательства, Кэти разговаривала и с руководством школы, и с другими родителями, и даже с чиновниками, но ничего не помогло – насмешки только усилились. Поэтому Кэти обратилась за помощью к адвокатской группе по защите детей, которая предлагает поддержку детям, ставшим жертвами насилия и издевательств. Группа быстро отреагировала и рассказала об истории Ксандера в социальных сетях.
Мальчика описали как «будущего байкера», который «обожает свое байкерское снаряжение». Кроме того, представители группы попросили байкеров из Новой Шотландии время от времени сопровождать его в школу, чтобы показать детям, что у Ксандера есть мощная защита на колесах.
Реакция на это сообщение была молниеносной: местные байкерские группы, такие как Cape Breton Bike Rally и другие члены байкерских сообществ, моментально согласились сопровождать Ксандера в школу.
30 байкеров приняли участие в «показательной поездке» с Ксандером. Фотографии на странице «Защитники детей» в Facebook показывают, как Ксандер, одетый в кожаную куртку, проводит время со своими новыми друзьями.
«Я надеюсь, что с этого момента все изменится, и те, кто издевался над ним, будут знать, что у Ксандера есть защита, – говорит Майк Бассо из группы Cape Breton Bike Rally. – Нашего брата байкера можно встретить на каждом углу, а Ксандер теперь один из наших братьев».
Майк Бассо сказал, что многие байкеры и не байкеры проявили интерес к участию в этой поездке в школу, и, возможно, в следующий раз их соберется не менее 500 человек, чтобы оказать мальчику поддержку.
План состоял в том, чтобы группа байкеров встретилась с Ксандером в 7.30 утра в местном торговом центре, а затем поехала в его школу. Возле школы байкеры слезли с мотоциклов и выстроились в два ряда, чтобы сопроводить мальчика прямо к входной двери.
Бассо уверен, что все школьные хулиганы хорошо поняли то, что байкеры хотели до них донести.
«Пришло время построить то, что мы называем стеной из кожи и стали, – заявил Бассо местной прессе. – Мы здесь для поддержки детей. Они должны знать, что их есть кому защитить».
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Байкеры из Новой Шотландии (Канада) говорят, что теперь Ксандер Роуз, над которым издевались в школе, – «один из наших братьев». То, как Ксандер Роуз ехал в школу с...
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