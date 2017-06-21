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Прогноз для Земли на ближайшие 100 лет от Стивена Хокинга

21.06.2017 22:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кто такой Стивен Хокинг? Скорее всего, нет смысла рассказывать об этом гениальном ученом нашего времени, чей уникальный мозг оказался заточенным в обездвиженном болезнью теле, однако Хокинг вполне способен общаться и даже читать лекции с помощью передовых технологий.

Прогноз для Земли на ближайшие 100 лет от Стивена Хокинга

Хокинг – человек оригинальный. Он не считает свой интеллект выдающимся («Люди, хвастающиеся своим IQ, – лузеры), обладает изящным чувством юмора («Мне недостаточно надеть темные солнцезащитные очки и парик, меня выдает коляска») и является абсолютным оптимистом («Там, где есть жизнь, есть надежда»). Его назвали «самым влиятельным физиком со времен Эйнштейна», но что Хокинг отреагировал кратко: «Чушь».

В 2016 году Стивен Хокинг сделал довольно-таки грустные предсказания по поводу будущего нашей планеты на ближайшие 100 лет.

Итак, прогноз Хокинга охватывает три сферы: искусственный интеллект, глобальное потепление и ядерная война – все они способны уничтожить Землю. «Хотя вероятность катастрофы на планете Земля в каком-то конкретном году может быть довольно низкой, риски и опасности со временем накапливаются и становятся почти неизбежными уверенной в ближайшие тысячу или десять тысяч лет».

Фраза «ближайшие тысячу или десять тысяч лет» очень расслабляет. Все же существует разница между сотней и тысячей лет. Какая возможная причина может объяснить внезапную теорию Хокинга про «100 лет»? Для «100 лет» он специально перечисляет следующие угрозы: изменения климата, возможные удары астероидов, рост населения и эпидемии.

Стоит ли уже сейчас начинать подбирать себе участок под строительство домика на другой планете?

Давайте рассмотрим научное обоснование основных «виновников» вымирания Земли по версии Хокинга:

  1. Климатические изменения

По данным НАСА, 97 % ученых-климатологов признают, что «тенденции потепления климата за прошлый век, вероятно, связаны с деятельностью человека». Единицы ученых отрицают климатические изменения и промышленную революцию, как катализатор развития глобального потепления.

  1. Неизбежные удары астероидов

Последний «астероид, убивший цивилизацию» налетел на Землю более 65 миллионов лет назад. Некоторые ученые считают, что мы «уже давно обречены», и профессор Хокинг поддерживает эту точку зрения, но «Отдел НАСА по координации планетарной обороны не ожидает какого-либо воздействия астероидов в ближайшем будущем».

  1. Эпидемии

На протяжении 19 и 20 веков было зафиксировано пять эпидемий, каждая из которых унесла более одного миллиона жизней – в 1889, 1918, 1957, 1960 и 1968 годах. Самый последний вирус – вирус Эбола был установлен в 1976 году, и он периодически «беспокоит» человечество, напоминая о своем существовании.

  1. Искусственный интеллект (ИИ)

Хокинг не одинок в своих прогнозах касательно неблагоприятных последствий в связи с ИИ. Элон Маск также сформулировал свою позицию: «Я думаю, мы должны быть очень осторожны в отношении ИИ. Если бы мне пришлось назвать то, в чем заключается самая большая угроза существованию человечества, то это, видимо, именно он. Я все больше склонен думать, что должен быть какой-то регуляторный надзор, возможно, на национальном и международном уровнях, просто чтобы знать, что мы не делаем что-то очень неразумное».

Заключение

Нельзя отрицать тот факт, что Стивен Хокинг – гений высшего порядка. Тем не менее, некоторые ставят под сомнение его мотивы, методику и даже психическую стабильность (Хокингу сейчас 75 лет), мотивируя это тем, что реальные факты идут вразрез с его советами. Во-первых, у нас нет технологических возможностей, необходимых для колонизации другой планеты. Во-вторых, мы не знаем, способны ли люди выжить на другой планете, ведь мы эволюционировали в течение сотен тысяч лет на Земле. В-третьих, многие ученые умы категорически отрицают угрозы, сформулированные и озвученные Хокингом и Маском.

Является ли заселение других планет действительно выходом? Сейчас сложно сказать. Скорее, мы должны воспитывать и информировать себя и будущие поколения о потенциальной опасности, с которой в любой момент может столкнуться наша планета.Прогноз для Земли на ближайшие 100 лет от Стивена Хокинга

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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