Прогноз для Земли на ближайшие 100 лет от Стивена Хокинга

Кто такой Стивен Хокинг? Скорее всего, нет смысла рассказывать об этом гениальном ученом нашего времени, чей уникальный мозг оказался заточенным в обездвиженном болезнью теле, однако Хокинг вполне способен общаться и даже читать лекции с помощью передовых технологий.





Хокинг – человек оригинальный. Он не считает свой интеллект выдающимся («Люди, хвастающиеся своим IQ, – лузеры), обладает изящным чувством юмора («Мне недостаточно надеть темные солнцезащитные очки и парик, меня выдает коляска») и является абсолютным оптимистом («Там, где есть жизнь, есть надежда»). Его назвали «самым влиятельным физиком со времен Эйнштейна», но что Хокинг отреагировал кратко: «Чушь».

В 2016 году Стивен Хокинг сделал довольно-таки грустные предсказания по поводу будущего нашей планеты на ближайшие 100 лет.

Итак, прогноз Хокинга охватывает три сферы: искусственный интеллект, глобальное потепление и ядерная война – все они способны уничтожить Землю. «Хотя вероятность катастрофы на планете Земля в каком-то конкретном году может быть довольно низкой, риски и опасности со временем накапливаются и становятся почти неизбежными уверенной в ближайшие тысячу или десять тысяч лет».

Фраза «ближайшие тысячу или десять тысяч лет» очень расслабляет. Все же существует разница между сотней и тысячей лет. Какая возможная причина может объяснить внезапную теорию Хокинга про «100 лет»? Для «100 лет» он специально перечисляет следующие угрозы: изменения климата, возможные удары астероидов, рост населения и эпидемии.

Стоит ли уже сейчас начинать подбирать себе участок под строительство домика на другой планете?

Давайте рассмотрим научное обоснование основных «виновников» вымирания Земли по версии Хокинга:

Климатические изменения

По данным НАСА, 97 % ученых-климатологов признают, что «тенденции потепления климата за прошлый век, вероятно, связаны с деятельностью человека». Единицы ученых отрицают климатические изменения и промышленную революцию, как катализатор развития глобального потепления.

Неизбежные удары астероидов

Последний «астероид, убивший цивилизацию» налетел на Землю более 65 миллионов лет назад. Некоторые ученые считают, что мы «уже давно обречены», и профессор Хокинг поддерживает эту точку зрения, но «Отдел НАСА по координации планетарной обороны не ожидает какого-либо воздействия астероидов в ближайшем будущем».

Эпидемии

На протяжении 19 и 20 веков было зафиксировано пять эпидемий, каждая из которых унесла более одного миллиона жизней – в 1889, 1918, 1957, 1960 и 1968 годах. Самый последний вирус – вирус Эбола был установлен в 1976 году, и он периодически «беспокоит» человечество, напоминая о своем существовании.

Искусственный интеллект (ИИ)

Хокинг не одинок в своих прогнозах касательно неблагоприятных последствий в связи с ИИ. Элон Маск также сформулировал свою позицию: «Я думаю, мы должны быть очень осторожны в отношении ИИ. Если бы мне пришлось назвать то, в чем заключается самая большая угроза существованию человечества, то это, видимо, именно он. Я все больше склонен думать, что должен быть какой-то регуляторный надзор, возможно, на национальном и международном уровнях, просто чтобы знать, что мы не делаем что-то очень неразумное».

Заключение

Нельзя отрицать тот факт, что Стивен Хокинг – гений высшего порядка. Тем не менее, некоторые ставят под сомнение его мотивы, методику и даже психическую стабильность (Хокингу сейчас 75 лет), мотивируя это тем, что реальные факты идут вразрез с его советами. Во-первых, у нас нет технологических возможностей, необходимых для колонизации другой планеты. Во-вторых, мы не знаем, способны ли люди выжить на другой планете, ведь мы эволюционировали в течение сотен тысяч лет на Земле. В-третьих, многие ученые умы категорически отрицают угрозы, сформулированные и озвученные Хокингом и Маском.

Является ли заселение других планет действительно выходом? Сейчас сложно сказать. Скорее, мы должны воспитывать и информировать себя и будущие поколения о потенциальной опасности, с которой в любой момент может столкнуться наша планета.

Текст: Flytothesky.ru