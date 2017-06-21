Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Практически половина французов, а также более половины немцев и итальянцев и две трети британцев считают, что в ближайшее время из состава Евросоюза выйдут одна или несколько стран, свидетельствуют данные опроса старейшей французской социологической компанией IFop в рамках проекта Sputnik.Мнения.

В субботу исполнится первая годовщина судьбоносного для Великобритании референдума по вопросу о выходе из Евросоюза — так называемого Brexit. Сегодня переговоры между королевством и официальным Брюсселем продолжаются — страна может покинуть ЕС уже к 2019 году. Однако многие европейцы уверены, что на Великобритании "развал" Евросоюза не остановится.



Опрос Sputnik.Мнения: сколько стран могут покинуть ЕС

Две трети британцев пророчат выход новых стран из ЕС

Согласно данным опроса для Sputnik.Мнения, почти половина французов (49%), более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также почти две трети британцев (64%) считают, что в ближайшее время из Евросоюза выйдут одна или несколько стран.

Интересны и другие данные. Так, 55% британцев, половина итальянцев (50%), 42% французов и 39% немцев считают, что таких стран будет несколько. Более оптимистичны относительно судьбы ЕС лишь треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев.

Примечательно, что среди европейцев уверены в выходе новых государств из состава ЕС в основном молодые люди до 35 лет, а не верят в подобное развитие сюжета преимущественно взрослые люди.

Ждать ли "Фрекзит"?

Еще в ходе предвыборной гонки лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обещала поднять на общефранцузский референдум вопрос о судьбе страны в Евросоюзе — за это ее поддерживали многие избиратели, а Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов. Впрочем, в финальном голосовании она уступила Эммануэлю Макрону, но евроскептицизм во Франции по-прежнему силен.

Скептично к судьбе ЕС относятся и многие жители Италии, а также Испании — после многочисленных проблем, связанных с экономикой, и миграционного кризиса. Там также есть правые партии, поднимающие вопрос о необходимости выхода из состава Евросоюза, однако они пока не так популярны, как "Национальный фронт" во Франции.

Как на Беларуси отобразится Brexit?

Сразу после проведения референдума в Великобритании доцент факультета международных отношений Елена Семак заверила Sputnik, что на двусторонних отношениях с Беларусью изменения геополитической конфигурации заметно не отразятся.

"У нас очень хорошие отношения, которые вряд ли изменятся из-за референдума. Другое дело — отношения королевства с Россией, которые достаточно прохладны. Но и тут ожидать резких изменений не стоит — все же Великобритания давно держит нос по ветру и идет в фарватере Вашингтона. Поэтому изменения отношений между Россией и Британией могут произойти не из-за решений о членстве в Евросоюзе, а по решению США", — рассказывала эксперт Sputnik.

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