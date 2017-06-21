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Тест: Что ваша душа пытается вам сказать?

22.06.2017 09:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как часто вы разговариваете со своей душой? В современном мире слишком много бессмысленной беготни, которая отвлекает от главного предназначения жизни. Очень часто мы намеренно игнорируем веления души в угоду разума. Эта вечная борьба продолжается на протяжении всей жизни. Научитесь слушать и слышать звуки струн души! Наш тест поможет вам в этом.Тест: Что ваша душа пытается вам сказать?

 
 
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Как часто вы разговариваете со своей душой? В современном мире слишком много бессмысленной беготни, которая отвлекает от главного предназначения жизни. Очень...

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