Как часто вы разговариваете со своей душой? В современном мире слишком много бессмысленной беготни, которая отвлекает от главного предназначения жизни. Очень часто мы намеренно игнорируем веления души в угоду разума. Эта вечная борьба продолжается на протяжении всей жизни. Научитесь слушать и слышать звуки струн души! Наш тест поможет вам в этом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: Что ваша душа пытается вам сказать? Как часто вы разговариваете со своей душой? В современном мире слишком много бессмысленной беготни, которая отвлекает от главного предназначения жизни. Очень...