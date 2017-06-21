Этот фотограф 4 года не выбрасывал мусор и затем сделал мощную серию фотографий

Начиная с 2011, Антуан Репесс , фотограф из Лилля, прекратил выбрасывать мусор, подлежащий вторичной переработке, чтобы выразить свою точку зрения. Затем он начал превращать все эти залежи в мощную фотосессию, названную им «№ 365 Unpacked». Цель его работы – дать людям возможность переосмыслить себя и свою сугубо потребительскую роль.

Итак, за весь этот период Антуан скопил более 70 м3 бытового мусора: 1600 бутылок от молока, 4800 рулонов от туалетной бумаги, плюс целых 800 кг газет. Для создания еще более внушительного визуального воздействия он тщательно отсортировал весь собранный мусор. «Мне хотелось придать снимкам некий эстетический ракурс, – объясняет он. – Отсортированный мусор дает отличный графический эффект. Я старался сотворить безупречную картину, вызывающую тревожные ощущения».

Этой фотосессией Антуан хочет затронуть проблему внедрения новых решений по обработке отходов и, конечно же, проблему глобального потепления. Он считает, что эти важные вопросы практически не замечаются в повседневной жизни. «Слишком много речей произносится о том, сколько мусора производит человечество, но я думаю, что наглядное воздействие гораздо мощнее, нежели миллион слов, – говорит фотограф. – Я очень надеюсь, что моя работа сможет мотивировать людей в сторону изменений».

































Текст: Flytothesky.ru