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Никто не хочет усыновить эту собаку, и персонал приюта не может понять причину
22.06.2017 12:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, Медведь, очень грустный пес, который
«Ему было около 7 месяцев, и он быль очень изможден, – говорит руководитель группы Келли ЛаБонти. – Некоторое время он жил у одного человека, но потом у того появилась семья, и они больше не могли содержать Медведя».
Вот уже несколько лет все потенциальные «усыновители» почему-то отказываются от Медведя буквально в последнюю минуту. «Мы постоянно берем его на сотни мероприятий по усыновлению животных, но его упорно обходят вниманием». Брошенный всеми Медведь подавлен и убит горем.
Келли ЛаБонти сфотографировала собаку в питомнике. «Фото стало вирусным, потому что это была очень грустная картина… Медведь в депрессии в своем вольере, как и большинство собак, особенно после двух лет пребывания в приюте… В основном он просто лежит, понурив голову». Медведь – очень хороший и ласковый пес, который просто хочет быть любимым. Его недостаток только в том, что он не очень ладит с другими домашними животными.
Знакомьтесь, Медведь, очень грустный пес, ждущий своего нового хозяина более 2,5 лет
Медведь был бродячей собакой, и теперь он живет в приюте Детройтской группы по защите животных
Все потенциальные «усыновители» почему-то отказываются от Медведя буквально в последнюю минуту
«Мы постоянно берем его на сотни мероприятий по усыновлению животных…»
«Но его упорно обходят вниманием»
«Он подавлен… как и большинство собак, особенно после двух лет пребывания в приюте…»
«В основном он просто лежит, понурив голову»
Медведь – очень хороший и ласковый пес, который просто хочет быть любимым
Его недостаток только в том, что он не очень ладит с другими домашними животными
Как помочь песику обрести дом?
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Знакомьтесь, Медведь, очень грустный пес, который ждет своего нового хозяина в приюте более двух с половиной лет. Медведь был бродячей собакой, найденной в городе...
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