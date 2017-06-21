Никто не хочет усыновить эту собаку, и персонал приюта не может понять причину

Знакомьтесь, Медведь, очень грустный пес, который ждет своего нового хозяина в приюте более двух с половиной лет. Медведь был бродячей собакой, найденной в городе Флинт (штат Мичиган), и с тех пор он проводит свои дни в одиночестве в приюте Детройтской группы по защите животных.

«Ему было около 7 месяцев, и он быль очень изможден, – говорит руководитель группы Келли ЛаБонти. – Некоторое время он жил у одного человека, но потом у того появилась семья, и они больше не могли содержать Медведя».

Вот уже несколько лет все потенциальные «усыновители» почему-то отказываются от Медведя буквально в последнюю минуту. «Мы постоянно берем его на сотни мероприятий по усыновлению животных, но его упорно обходят вниманием». Брошенный всеми Медведь подавлен и убит горем.

Келли ЛаБонти сфотографировала собаку в питомнике. «Фото стало вирусным, потому что это была очень грустная картина… Медведь в депрессии в своем вольере, как и большинство собак, особенно после двух лет пребывания в приюте… В основном он просто лежит, понурив голову». Медведь – очень хороший и ласковый пес, который просто хочет быть любимым. Его недостаток только в том, что он не очень ладит с другими домашними животными.

Знакомьтесь, Медведь, очень грустный пес, ждущий своего нового хозяина более 2,5 лет





Медведь был бродячей собакой, и теперь он живет в приюте Детройтской группы по защите животных





Все потенциальные «усыновители» почему-то отказываются от Медведя буквально в последнюю минуту





«Мы постоянно берем его на сотни мероприятий по усыновлению животных…»





«Но его упорно обходят вниманием»





«Он подавлен… как и большинство собак, особенно после двух лет пребывания в приюте…»





«В основном он просто лежит, понурив голову»





Медведь – очень хороший и ласковый пес, который просто хочет быть любимым





Его недостаток только в том, что он не очень ладит с другими домашними животными





Как помочь песику обрести дом?





Текст: Flytothesky.ru