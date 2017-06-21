Обращение к женщинам. Вы хотите быть правой или счастливой?

Главной причиной для строительства отношений является поиск счастья. Кто из нас не мечтает о радости любви, когда можно делиться с партнером положительными эмоциями, черпать друг в друге поддержку, вдохновение и стимул для жизненного роста? В то же время ко мне часто обращаются женщины с просьбой помочь им разобраться в любовных неудачах, и тогда я их спрашиваю: «А зачем вы ищите себе пару?» Ответ кажется очевидным, но не все так однозначно, ведь мотивы, как и люди, бывают разными.





Кто-то бежит от одиночества, кто-то ищет стабильности и сильного плеча, кто-то хочет ребенка, а то и просто плывет по течению, отдаваясь порыву страсти. Хорошо, когда мотивы партнеров совпадают. Плохо, если система общения нарушена, и каждый стремится что-то доказать, компенсировать свои комплексы за счет второй стороны. Кстати, попытка самоутвердиться за счет партнера, перекроить его систему ценностей, изменить привычки чаще все-таки принадлежит женщинам. В большинстве своем именно с их подачи отношения рушатся, а любовь угасает. Почему так происходит?

Желание доказать правоту как маркер дисгармонии в паре

Когда женщина пытается заткнуть мужчину за пояс, показать ему, кто главный в их отношениях, оставить за собой последнее веское слово – это важный показатель внутреннего дисбаланса в отношениях. И тут нужно задаться вопросом: почему она так стремится доказать партнеру, что по всем параметрам сильнее, умнее и круче его? Это попытка самоутвердиться? Или желание продавить его своим авторитетом – скрытая просьба о внимании к ней и ее потребностям? Знаете, как капризный ребенок бунтует, когда ему не хватает любви и теплоты в отношениях с родителями, так и женщина брыкается, нуждаясь в простом признании своих заслуг любимым человеком.

Почему не сказать прямо? По разным причинам. Многие женщины боятся прослыть эгоистками, напрямую заявив о своих желаниях. Другие слишком застенчивы, потому пытаются выразить мужчине недовольство обходными путями. Но психология сильного пола действительно во многом отличается от слабого, мужчины не так легко распознают завуалированную игру, их мышление более приземленное: хочешь – скажи, не нравится – тоже скажи. Именно поэтому разруливать недосказанности нужно женщине: он и так озвучит свои желания, а вот из нее придется доставать их щипцами.

Заметили, что обижаетесь на мужчину? Хотите заткнуть ему рот, поставить на место, что-то доказать? Не спешите ранить любимого человека показательным бунтом, сначала задайтесь вопросом, чего вы на самом деле хотите получить? Зачем доказываете мужу его никчемность? И не проще ли попросить прямо?

О правильной расстановке приоритетов

Менять ситуацию должен тот, кого что-то не устраивает в отношениях. Не другого под себя подминать, навязывая свои представления, но работать прежде всего с собой. Так как отношениями часто недовольны именно женщины, на их плечи и ложится задача поддержания правильной эмоциональной атмосферы в доме. Мужчинам нужно немного, их природа не так чувствительна и податлива к изменениям извне, потому мы и выбрали их островком стабильности.

В следующий раз, пытаясь задеть партнера побольнее, спросите себя: что для вас стоит в приоритете – быть умнее всех, сильнее всех, самой правой или все-таки счастливой? Доказывать его ущербность или любить, стараясь удержать огонь тепла, что бы ни случилось? Чего вы добиваетесь на самом деле? Кажется, ответ очевиден.

Текст: Flytothesky.ru