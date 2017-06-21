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18-летний парень искал жену в 1865 году, но его объявление в газете выглядит очень заманчивым и сейчас

22.06.2017 13:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В 19 веке люди тоже искали вторую половину, и объявление в местной газете было очень распространенным способом знакомства с перспективой на будущее. Именно так и поступил 18-летний холостяк в далеком 1865 году. Прочитав это объявление в 2017 году, очень хочется отправить парня к нам в будущее – настолько заманчивым выглядит его предложение.

Конечно, 19 век был более аскетичным временем во многих аспектах, а у людей были совершенно простые и незатейливые потребности для обретения счастья в жизни. Если у человека была земля, хозяйство и неплохой дом, то это был почти предел мечтаний многих невест. Этот 18-летний жених из округа Арустук (штат Мэн) обладал всем перечисленным, плюс «хорошими зубами». Мечта, а не муж! Объявление из прошлого стало вирусным на Reddit, набрав почти 40 тысяч голосов и множество комментариев – в основном от современных одиноких женщин, которые хотели бы жить на своей ферме и стать ему хорошей женой. «Меня он сразил наповал своей картошкой, которая растет как ненормальная», – прокомментировала объявление одна из пользовательниц.

Наверное, мы никогда не узнаем, удалось ли этому принцу из 19 века найти своё счастье, но с учетом того, что в его эпоху была явная нехватка молодых и трудоспособных мужчин, одиноким он, скорее всего, оставался недолго.

18-летний парень искал жену в 1865 году, но его объявление в газете выглядит очень заманчивым и сейчас

Предложение о браке

Молодой человек из округа Арустук, Мэн, ищет жену, и о себе может рассказать следующее: «Мне восемнадцать лет, зубы у меня хорошие, и я верю в Энди Джонсона, звездно-полосатый флаг и 4 июля. Я купил участок земли в прошлом году, уже обработал восемнадцать акров и засеял десять из них.

Гречиха уродилась отлично, а картофель и овес растут как ненормальные. У меня есть девять овец, двухлетний бык и две племенные тёлки, а также дом и сарай.
Я хочу жениться. Я хочу достойно обеспечить женщину с такими же жизненными взглядами, как у меня. Вот такое у меня дело. Но я не знаю, как это осуществить»18-летний парень искал жену в 1865 году, но его объявление в газете выглядит очень заманчивым и сейчас

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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