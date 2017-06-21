Как женщины лишают мужчин мужественности





Какая современная барышня не считает своим долгом обсудить проблему обабившегося мужика? Мол, она, вся такая изящная, успевает и смену у плиты отстоять, и с детьми на прогулке побывать, и мимоходом прикупить пару мешков картошки. Пока муженек спокойно похрапывает у священного телевизора, не особо заморачиваясь мирскими проблемами. В кого они такие изнеженные пошли? Даже трудно вспомнить, за что его полюбила…

Мужчина, о котором она мечтает

Иногда, когда супруг задерживается, наша дама взахлеб зачитывается романами о бесстрашных и опасных рыцарях, в жилах которых течет бунтарская кровь. Такие не протирают штаны у пивных пабов, но скачут по пустынным прериям, участвуют в кулачных боях, оголяют подкачанные торсы и не знают отбоя от хихикающих молодок. А еще им не страшны ни голод, ни безденежье, они сильные и способные принимать рискованные решения. Они жесткие, волевые и не терпят женских возражений, могут справиться с любой ее истерикой, просто заключив в сладострастный поцелуй. С таким ты в безопасности, можешь позволить себе расслабиться и просто побыть женщиной. Жаль, что такой вид мужчин в природе встречается редко. А впрочем, кто в этом виноват?

Брачные игры: «Любишь? Изменись»

Если хорошенько напрячь мозги, наша героиня вспомнит, что ее любитель пива и танчиков до свадьбы тоже был другим. Когда-то он обожал экстремальный спорт, частенько ходил в горные походы и сочинял под гитару сонеты о любви. Когда они впервые познакомились, он 10 км нес ее на руках со сломанной ногой, потому что она неудачно упала с лошади. А потом катал по всему городу на мотоцикле и сделал предложение на берегу Волги. Тогда он был сильным, крепким и опасным, мог спокойно осадить ее кудахтанье, ударив кулаком по столу. Именно брак изменил его характер, а точнее, постоянные ультиматумы и требования.

Какие еще походы с палаткой, когда он стал мужем и отцом семейства? Нужно зарабатывать деньги, думать о семье и прекратить рисковать своей жизнью по всяким глупостям. Мотоцикл продать и заменить на безопасный ауди. Горное снаряжение выменять на кухонный гарнитур, о котором она мечтала. Друзей с гитарами оставить в прошлом, потому что пора взрослеть. Если он хочет видеть ее счастливой, то должен остепениться, стать удобным и ручным, не привлекать больше женщин и во всем ей потакать.

И влюбленный мужчина слушается, не понимая, какую цену платит за то, чтобы дама сердца была счастлива. Он любит ее и не хочет делать больно, потому соглашается сменить работу, друзей, привычный стиль жизни, собственноручно запирая себя в золотой клетке. Но душа не глупа и все понимает, тихо умирая где-то внутри. Так появляются пиво, телевизор, видеоигры, цель которых – отвлечься от деградации, притупить чувство вины за то, что предал себя.

Почему женщины одомашнивают мужчин?

Потому что так проще – не нужно переживать за него, думать о том, где он сейчас и с кем? Одомашненный лев слишком ленив, чтобы ходить на сторону и привлекать других самок, а еще он во всем потакает дрессировщику. Кстати, сами мужчины, отказываясь от прошлой жизни, считают это нормальным, потому что воспитывались точно такими же женщинами или одомашненными папами, которые не знали других примеров.

Но вместе с былыми интересами у них исчезает страсть к жизни, внутренний запал и мужская сила. Мужчина становится инертным, ленивым, безинициативным и подавленным. Не случайно к 40-ка годам многие начинают бунтовать, бросая семьи и пускаясь во все тяжкие, так они борются со своим унижением. А если женщине удается сломать зверя внутри, скорее всего, она и сама не выдержит рядом пустое тело, уйдет к другому – живому и не растерявшему свой потенциал.

Но кто сделал мужчину таким слабым? Кто, если не она сама, шантажом отобрал у него все, что делало его мужественным? Она хотела себя обезопасить, превратив супермена в подкаблучника, а потом сама же испугалась своего творения. От слабака не хочется ребенка, ради тюфяка не будешь наводить красоту, готовить шикарные ужины и надевать привлекательное бикини. Сильный мужчина вызывает желание быть красивой, заботливой и любящей, слабый не вызывает ничего, кроме жалости и презрения. И каждый сам делает выбор: скука, но спокойствие или сила, но страх потерять?

Зачем мужчине свобода?

Дикий жеребец привлекателен и в тоже время опасен, потому что не обладает покладистым нравом, может легко сбросить неопытного наездника. Если его кастрировать, проблема управления отпадет, он станет ручным. Но огонь в глазах тоже потускнеет, бока пожирнеют, лошадь станет ленивой и не способной подарить жизнь. Точно так же с мужчинами. Внутренняя сила делает их опасными и неуправляемыми, зато очень желанными и живыми! И нужно ценить эти качества, прекратить навязывать свою волю, пытаясь надеть намордник.

Мужчину нельзя контролировать, им глупо управлять. С кем общаться, где работать и как отдыхать – его личное дело. Хобби может быть опасным, работа связанной с командировками и физической усталостью, нужно смириться с постоянной занятостью супруга и прекратить пилить. Экстремальные вылазки и соперничество учат его выносливости, дают силу и страсть, закаляют дух. Не пытайтесь затупить лезвие его души, переживайте молча и цените эту жажду экстрима. Нет хуже мужчины, внутренний стержень которого размяк, который занимается стиркой и уборкой вместо мужских подвигов. Не играйте его чувствами, не пытайтесь ломать его личность – и вы станете самой счастливой женщиной за каменной стеной.

Текст: Flytothesky.ru