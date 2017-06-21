Фразы, которые бесят мужчину





Итак, 8 фраз, которые бесят мужчину:

1. «Твое поведение должно соответствовать поведению мужика, а не тряпки»

Эти слова слишком задевают мужское самолюбие, гордость и чувство собственного достоинства. Пожалуй, не найдется более обидной и унизительной фразы. Даже намек о том, что мужчина «подкаблучник» и «тряпка», который не способен принимать ответственные решения и несостоятелен, выведет его из равновесия. Эти слова способны «опустить ниже плинтуса» даже мачо, который достаточно уверен в себе. Представьте, что вы услышите фразу: «не будь старой ведьмой, твои действия и поступки должны соответствовать поведению женщины». Каково вам? А? Скорее всего именно такой ответ вы можете получить после своей грозной тирады.

2. «У меня болит голова, да и завтра рано на работу…»

Все, сексу не быть этой ночью, для мужчины эти слова воспринимаются именно так. Но можно постараться и приложить усилия…

3. «А вот Леша (Петя, Вася и т.д.)…»

Сравнение с бывшими вашими любовниками ни в коем случае не допустимо. Примерьте эту ситуацию на себя. Неужели вам приятно было бы такое сопоставление с его женами и любовницами, да и просто с вашими же подругами?

4. «Дорогой, какие мысли у тебя сейчас в голове?»

Эта фраза после бурного секса вызывает у мужчины лишь раздражение. Вы планировали услышать, что мужчина думает о вас, о вашей неотразимости, о том, что ему крупно повезло, о любви и тому подобное? Как бы не так! А о чем думаете вы? Особенно, если секс был классным? Вот и мыслительная деятельность вашего любимого не особо отличается. Поэтому не стоит задавать лишних вопросов, а просто наслаждайтесь в его объятиях.

5. «Чем ты занимался? Где был?»

Подумай, будешь ли ты сама испытывать удовольствие, если каждый твой шаг будет контролироваться? Поэтому вспомни, что основой крепких отношений является доверие, а не подозрение во всех мыслимых и немыслимых грехах. Тем более, что ты лишь добавишь морщин на лице и придашь ему злобный оскал, если будешь постоянно ревновать своего мужчину и устраивать ему сцены ревности. Отношениям такое поведение не придаст прочности. Это доказано!

6. «Тебе нравится эта девушка?»

Как показывает горький опыт, даже если на этот вопрос резко ответить «нет», тебе все равно не поверят. Поэтому все мужчины говорят о том, что самая обаятельная и привлекательная для них только спутница, которая находится рядом. А проходящую девушку, даже если она достаточно интересна, назовут блондинистой коровой, которой следует избавиться от лишних килограммов. И такому ответу вы поверите? Вот, поэтому нужно ли вообще было задавать столь деликатный вопрос?

7. «Ты испортил мне жизнь!»

Обвинения, придирки, нарекания… Не забывай о том, что нормальному человеку не выдержать постоянных пререканий, скандалов и разбора полетов. К тому же быть причиной загубленной жизни любимой женщины не приятно никому. Если мужчина постоянно чувствует себя виновным в том, что общение с ним тебе неприятно, он может оставить тебя и уйти. Чтобы не быть причиной твоих мучений. Оно тебе нужно?

8. «У меня есть лишние килограммы. Ты действительно так думаешь?»

Строго запрещается критиковать свою внешность или фигуру при мужчине! Если человеку внушать, что он свинья, то, в конечном итоге, он будет хрюкать. Если мужчина постоянно слышит от тебя фразы о том, что ты жирная, худая, дурочка, старая и тому подобное, то, присмотревшись, он может понять, что это действительно так. Поэтому лучше пусть уши подруг слышат от тебя о проблемах, как существующих, так и не существующих, с ними следует проводить долгие обсуждения по этому поводу, а не с претендентом на роль мужа.

Текст: Flytothesky.ru