8 способов освободить свой разум и вернуть контроль над собственной жизнью

С самого рождения наш разум начинает программироваться как окружением, так и обществом. По мере собственного роста и развития мы постепенно приходим к пониманию того, что, оказывается, удалить некоторые из этих программ и вернуть контроль над собственным разумом и сознанием – это весьма полезно.





Вам совершенно не нужно быть человеком, ждущим всеобщего одобрения. Ваши отношения не должны стать образцом сценария для мыльных опер. Нет смысла направлять энергию на бессмысленные действия, которые зачастую просто отвлекают вас от целей и стремлений. Поверьте, вы действительно можете очистить себя от ненужного вам мышления и вернуть себе душевное равновесие и здравый ум.

Это нелегко, потому что нас повсюду окружают соблазны, подталкивающие в сторону создания ненужных и бессмысленных приоритетов. Они пытаются вернуть нас к навязчивому потреблению и эгоизму, а значит, лишить собственной значимости и эмоциональной свободы. Пришло время щелкнуть переключателем. Возможно, эти восемь методов помогут вам в этом.

1. Будьте избирательны в информации, которую вы «потребляете»

Маркетологи по всему миру отслеживают ваши поведенческие модели, используя вашу личную информацию и изучая ваши онлайновые и оффлайновые привычки для того, чтобы подтолкнуть вас к приобретению товаров компаний, которые их наняли. Если вы склонны к импульсивным и ненужным покупкам, они уже давно в курсе об этом, они даже высчитали процентную долю вероятности совершения вами той или иной покупки. Они будут осаждать вас рекламой, пока ваша сила воли не ослабнет. Это просто одна из форм контроля над разумом, практикующаяся ежедневно и ежечасно. Перестаньте зависеть от этих мега-корпораций, принимайте волевые и здравые решения исключительно в ваших интересах.

2. Расставьте приоритеты ВАШИХ желаний с точки зрения внешней и внутренней устойчивости

Когда придёт ваше время умереть, вы умрёте. Потому дайте себе шанс жить так, как вы того хотите здесь и сейчас. Жизнь реально слишком коротка, чтобы тратить массу времени на то, чтобы выяснять и переживать о том, что другие люди думают о вас. Если бы у них в жизни было всё в порядке, нашли бы они время и желание говорить о вас и давать вам оценку? Для вас должно быть важно не их мнение о вас, а ваше мнение о себе. Так что не позволяйте другим людям мешать вам на вашем пути! И не позволяйте этого вашим страхам! Они существуют не для того, чтобы пугать вас. Они существуют лишь для того, чтобы вы научились их преодолевать.

3. Прекратите только хотеть и начните действовать

Делайте то, что нужно сделать сегодня, чтобы завтра у вас была возможность заниматься тем, чем вы всегда хотели. Возможно, вы думаете, что всё, что вы должны хотеть, так это «лёгкая и беззаботная жизнь». Увы, не совсем верно. Вам следует хотеть прожить жизнь, которой вы будете гордиться. А для этого потребуется определённый труд, не всегда лёгкий. Жизнь – это возможность роста и развития. Единственный способ для роста и развития – это умение меняться. Единственный способ для изменений – это обучение и получение знаний. Единственный способ для получения знаний – это усилия. Единственный способ для приложения усилий – это наша готовность жить, работать и сражаться с жизненными трудностями.

4. Вырабатывайте ежедневные правильные действия и привычки

Вы – это тот человек, которого вы сами создаёте ежедневно. Вы – это то, как вы проводите свои дни и свою жизнь. Когда дело доходит до упорной работы для достижения определённой цели (получение учёной степени, организация бизнеса, выстраивание отношений, создание семьи и т.д.), которая требует времени, усилий и энтузиазма, обязательно задайте себе вопрос: «Я готов тратить на это немного времени, но ежедневно?»

Подумайте об этом. Мы, в конечном счете, добьёмся лишь того, над чем усердно работаем. В этом и заключается сила выработанных ежедневных действий и привычек.

5. Измените своё восприятие с отрицательного на положительное

Мы можем сетовать на то, что у розовых кустов есть шипы, или радоваться тому, что на колючих кустах вырастают розы. Не позволяйте негативным факторам влиять на вас. Именно негатив становится либо нашей сущностью, либо ломает нас. Если вы посмотрите на вещи под другим углом, вы сможете увидеть, что мир — это сад, а ваша работа заключается в том, чтобы ухаживать за садом и выращивать прекрасные розы. Потому что, в конце концов, качество (или вектор направленности) вашего восприятия влияет на качество вашей жизни. Тренируйте свой разум на то, чтобы видеть позитив и красоту во всем. Позитив – это выбор. Счастье в вашей жизни зависит от выбора и направления вашего восприятия.

6. Прекратите искать и ожидать нечто «идеальное»

Вы несовершенны, как и все остальные люди. И это факт. Так и должно быть. Следовательно, не бойтесь совершенства хотя бы потому, что вы им никогда не станете. И не ждите, что другие им станут. Мы все несовершенные существа со своими слабостями и недостатками, поэтому не акцентируйте внимание на слабых сторонах других людей, дабы закрыть глаза на свои собственные. В конце концов, возможно, вы поймёте, что так называемая идеальность (особенно в отношениях) – это всего лишь честное признание несовершенства.

7. Давайте себе передышку

Да, у вас могут быть свои собственные жизненные битвы и сражения: вам приходится преодолевать препятствия, заботиться о близких, решать финансовые проблемы и бороться за достижение целей. Помните: время от времени в жизни необходима передышка. Иногда нужно взять паузу, и пусть мир ненадолго продолжит своё вращение без вашего присутствия. Если вы этого не сделаете, вы сожжёте себе и выгорите дотла. Научитесь периодически восполнять свою энергию, точнее, найдите свои собственные источники подзарядки: возможность хорошо выспаться, выделить время для общения с близкими или просто от души повеселиться. Периодически нарушайте хаос рутины!

8. Отпустите своё прошлое

Почему люди с неохотой отпускают то, что их убивает и разрушает? Отпустить прошлое означает прийти к осознанию того, что некоторые обстоятельства и отношения стали просто частью вашей истории, а не частью вашей судьбы. Вы даже можете всплакнуть. Простить. Выучить жизненный урок. Продолжать двигаться вперёд. Пусть ваши слезы будут лишь поливом и подпиткой семян вашего будущего счастья. И помните: иногда самое трудное – это не отпустить, а начать всё заново. И это нормально. Это новый день. Новое начало. Всё и всегда меняется. И это пройдёт!

Текст: Flytothesky.ru