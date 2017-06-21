11 уроков свободы, которые перевернут твой мир

Не слишком красив, недостаточно успешен, без видимых талантов и перспектив – можно ли научиться любить себя таким? Когда видишь со стороны свой упитанный облик и понимаешь, что ничего из тебя не вышло – среднего возраста, невзрачной внешности, с худеньким кошельком и развалившимся браком за плечами. А ведь когда-то ты прочил себе феноменальное будущее, гораздо интереснее должности среднего пошиба. Дома ждет «Роллтон» и очередной фэнтезийный сериал. Это то, ради чего ты родился? Или, может, ты так сильно насиловал душу в стремлении к совершенству, что потерял себя?

Любой из нас способен все переиграть, отыскать предназначение, ради которого хочется жить. Но чтобы открыть в себе дополнительный источник силы, необходимо отказаться от оков прошлого, от несбывшихся ожиданий и вагона самокритики. Нужно вернуть себе ощущение свободы. И для это читай…





Отказ от совершенства – 11 уроков свободы

Урок 1. Избавься от привычки все время что-то делать

Подумай, ты живешь, чтобы работать, или работаешь, чтобы жить? Важные дела никогда не закончатся, но это не значит, что нужно в них растворяться. Оставь чувство вины кому-то другому и позволь телу расслабиться – послушай музыку, съезди на природу, растопи баньку. Нужно учиться ценить себя и немножко баловать, иначе у души не останется никаких впечатлений.

Урок 2. Живи не ради выигрыша

Твое эго нуждается в постоянной борьбе с выдуманными врагами – обыграть, снять сливки, показать свою крутость. Но вкус победы сделает тебя счастливым лишь на долю секунды, потом снова придется искать радость в конкуренции. Хватит гнаться за призами, в мире достаточно подарков для всех. Не нужно ничего доказывать себе и окружающим, просто живи и наслаждайся процессом.

Урок 3. Не пытайся все контролировать

Ты так боишься неопределенности в будущем, что не можешь расслабиться и позволить случиться неизбежному. Но оно все равно произойдет, хочешь ты того или будешь избегать. Не трать энергию на тревогу, не пытайся от всего на свете перестраховаться, доверяй миру и принимай события как лучшее, что могло произойти в данный момент времени.

Урок 4. Перестань заниматься самоедством

Ты критикуешь себя так долго, но помогает ли это стать лучше? И не пора ли попробовать иную стратегию – подружиться с телом, поверить в собственные силы и способности. Очень важно относиться к своему «я» с уважением, замечать даже маленькие достижения, помогая сердцу пережить времена душевной смуты. Иначе будешь сам себе врагом.

Урок 5. Помни, ты – автор жизни, а не жертва

Глупо обвинять других в собственных неудачах, причитать по поводу утраченных возможностей и хоронить себя раньше времени. Ты все еще жив, а значит, можешь переписать задуманный сценарий. Никто в этом мире не в ответе за твои чувства и действия, ты сам выбираешь окружение и творческий путь, сам строишь свое будущее. Хватит перекладывать ответственность, действуй!

Урок 6. Откажись от ожиданий в пользу момента сейчас

Можно продолжать строить в своей голове гору иллюзий, мол, найдешь любовь, купишь дом, получишь грин-карту – и будешь счастлив. Это самообман, который мешает наслаждаться тем, что ты уже имеешь. Радость живет в мелочах – в улыбке близких, в хорошей книге, которую ты читаешь по вечерам, и даже в кусочке торта. Это день, когда ты можешь начать жить заново. Это состояние, а не обладание.

Урок 7. Прекрати навешивать ярлыки

Тот плохой, этот тяжелый, задача невыполнима, работа скучна, жизнь не удалась. Все это – оценочные суждения, которые мешают наслаждаться реальностью, которые зомбируют твой мозг, чтобы он слишком не напрягался. Хватит на все вешать ярлыки и реагировать, как устрица, включай осознанность! Думай, воспринимай, чувствуй, не поддавайся привычной реакции на мир, ты сам создаешь свои чувства.

Урок 8. Контролируй игру воображения

Прекрати додумывать в голове мысли других людей, ты не узнаешь, о чем они думают, пока не спросишь. Предположения обманчивы, твоя реальность кардинальным образом отличается от реальности другого, не спеши обижаться и делать выводы. У человека мог быть плохой день, разболелась голова или зуб. Успокой фантазию и не делай себя центром мира.

Урок 9. Не стремись всем понравиться

Окружающие воспринимают тебя через призму своих ожиданий и опыта, как бы ты ни старался, ты не сможешь заставить их смотреть на себя по-другому. Прекрати гоняться за одобрением, выслуживаться и удовлетворять чужие «хочу». Лучше позаботься о том, комфортно ли тебе с самим собой. Нормально ставить свои потребности выше чужих желаний, оставаться верным прежде всего самому себе.

Урок 10. Учись говорить «нет»

Твоя жизнь – самое ценное, чем ты владеешь, потому глупо отдавать право руля всем желающим. Люди всегда хотят пользоваться чужой добротой, они любят давить на жалость и грозиться разочарованиями. Это их проблемы. Делай то, что нравится, время не отмотать. У каждого есть право выбора, не нужно оправдываться за то, какой ты хочешь видеть свою жизнь.

Урок 11. Будь собой

Совершенство – это иллюзия воспаленного мозга, которой не существует. Зачем портить нервы попыткой достичь идеала, если можно заниматься делом и открывать новые стороны своей личности. Не бойся ошибиться и свернуть не туда – всегда можно вернуться. Не бойся неожиданных перемен – это твой рост. Бойся изменить себе, а потом до конца жизни сожалеть об утраченных возможностях.

Совершенства не существует, счастье требует постоянной работы над собой. Изменить жизнь просто, если разрешить себе стать капитаном корабля, уволить внутреннего критика и открыть новое мышление без ярлыков и долженствований. Мышление свободного человека.

Текст: Flytothesky.ru