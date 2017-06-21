Скромность — качество сильных и мудрых людей. Но многие люди, которые добиваются большого успеха, перестают ценить то, что имеют, покупают огромные дома, яхты и автомобили. Их жизнь становится публичной. Однако в этом выпуске вы узнаете о заездах-миллионерах, которые отличаются просто невероятной скромностью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые скромные звезды-миллионеры Скромность — качество сильных и мудрых людей. Но многие люди, которые добиваются большого успеха, перестают ценить то, что имеют, покупают огромные дома, яхты...