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Самые скромные звезды-миллионеры

22.06.2017 18:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Скромность — качество сильных и мудрых людей. Но многие люди, которые добиваются большого успеха, перестают ценить то, что имеют, покупают огромные дома, яхты и автомобили. Их жизнь становится публичной. Однако в этом выпуске вы узнаете о заездах-миллионерах, которые отличаются просто невероятной скромностью.Самые скромные звезды-миллионеры

 
 
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Скромность — качество сильных и мудрых людей. Но многие люди, которые добиваются большого успеха, перестают ценить то, что имеют, покупают огромные дома, яхты...

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