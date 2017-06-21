|
Самые скромные звезды-миллионеры
22.06.2017 18:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Скромность — качество сильных и мудрых людей. Но многие люди, которые добиваются большого успеха, перестают ценить то, что имеют, покупают огромные дома, яхты и автомобили. Их жизнь становится публичной. Однако в этом выпуске вы узнаете о заездах-миллионерах, которые отличаются просто невероятной скромностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скромность — качество сильных и мудрых людей. Но многие люди, которые добиваются большого успеха, перестают ценить то, что имеют, покупают огромные дома, яхты...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии