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Ответьте на все вопросы по этой картинке. Спорим, не справитесь?!

22.06.2017 20:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мозг человека со временем теряет гибкость. Мы перестаем замечать мелочи. Детям в этом плане проще. Их мышление не перегружено стереотипами. А ведь именно шаблоны зачастую убивают в нас всякую креативность. Постарайтесь мыслить шире! Взгляните на эту головоломку, которая была создана еще в советские времена. Кстати, раньше ее предлагали решить ученикам младшей школы. А теперь давайте проверим, как с этими вопросами справитесь вы!

Ответьте на все вопросы по этой картинке. Спорим, не справитесь?!

 
 
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Мозг человека со временем теряет гибкость. Мы перестаем замечать мелочи. Детям в этом плане проще. Их мышление не перегружено стереотипами. А ведь именно шаблоны...

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