Ответьте на все вопросы по этой картинке. Спорим, не справитесь?!

Мозг человека со временем теряет гибкость. Мы перестаем замечать мелочи. Детям в этом плане проще. Их мышление не перегружено стереотипами. А ведь именно шаблоны зачастую убивают в нас всякую креативность. Постарайтесь мыслить шире! Взгляните на эту головоломку, которая была создана еще в советские времена. Кстати, раньше ее предлагали решить ученикам младшей школы. А теперь давайте проверим, как с этими вопросами справитесь вы!



