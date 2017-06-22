Министр юстиции Беларуси - о ЕАЭС, браках с россиянами и должниках

Специально для Sputnik министр юстиции рассказал о правовом поле "продовольственных войн", статистике по заключению браков между белорусами и россиянами и о других важных для многих вопросах.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Макей об угрозах, дипломатических паузах и трезвой оценке отношений

- В конце 2014-го вы заявили о том, что продовольственные споры между РБ и РФ противоречат принципам создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С точки зрения юридических договоренностей между странами, какой с тех пор мы прошли путь?

— Евразийский экономический союз создавался как углубленная форма экономического сотрудничества. Предполагалось, что в рамках Союза будет обеспечено беспрепятственное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Поэтому с точки зрения противоречия так называемых "продовольственных войн" принципам создания Союза с 2014 года ничего не изменилось — таких ситуаций в рамках ЕАЭС быть не должно. Договором предусмотрено проведение согласованной политики в сфере применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. Согласованная политика реализуется путем совместной разработки, принятия и реализации государствами-членами международных договоров и актов ЕЭК в области применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. На основании Договора о Союзе принят ряд, в том числе, юридически обязательных актов по вопросам применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер. В целом можно сказать, что международно-правовая база в этой сфере практически сформирована, следовательно, в настоящее время вопрос заключается в необходимости формирования единообразного понимания и неукоснительного применения принятых правил компетентными ведомствами всех стран — членов ЕАЭС.

- На совместных коллегиях с Министерством юстиции России поднималась речь о сближении законодательств Беларуси и РФ. На какой стадии сейчас это находится и насколько нужно сближать законодательство? Необходимо ли оставлять отличия?

— В настоящее время законодательство Беларуси и законодательство России продолжают динамично развиваться как самостоятельные правовые системы. Достигнуты значительные успехи в вопросах обеспечения равных прав для граждан Беларуси и России практически во всех сферах — и в сфере хозяйственной деятельности, и в сферах получения образования и медицинской помощи, трудоустройства, выбора места пребывания и жительства и в других.

Гармонизация законодательств осуществляется, прежде всего, отраслевыми государственными органами при подготовке проектов нормативных правовых актов по корректировке национального законодательства. В таких случаях анализируется и при необходимости учитывается российский опыт правового регулирования в определенной сфере общественных отношений.

К примеру, опыт Российской Федерации был изучен и отдельные нормы нашли свое отражение в проектах по корректировке Кодекса об образовании, Лесного кодекса, Законов Республики Беларусь "О Государственной границе Республики Беларусь", "О физической культуре и спорте", "О туризме".

Сотрудничество государственных органов Республики Беларусь и Российской Федерации осуществляется на постоянной основе в рамках функционирования совместных комитетов и объединенных коллегий.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Суриков о Минских соглашениях, визовом вопросе и истерии вокруг учений

Многими государственными органами отмечается целесообразность гармонизации законодательств Беларуси и России, но не унификации. Более того, по мнению государственных органов, в том числе Министерства юстиции, национальное законодательство объективно должно содержать специальные нормы, которые будут регулировать складывающиеся внутри государства правоотношения и учитывать структуру и развитие экономики конкретной страны.

Поэтому не по всем вопросам гармонизация законодательств может быть признана необходимой и целесообразной в силу наличия существенных различий в подходах к правовому регулированию определенных правоотношений. То есть целью гармонизации не должен быть отказ от специфики национальных традиций права, которые отражают разнообразие и уникальность организации жизни в разных государствах.

Значение гармонизации заключается не в том, чтобы снять различие в правовом регулировании аналогичных отношений Беларуси и России, создав одинаковые нормы, а в том, чтобы снять препятствия на пути сотрудничества наших граждан и развития отношений, регулируемых национальным правом. Процесс гармонизации может проводиться только при соблюдении определенных условий, основными из которых являются обоюдное стремление сторон к гармонизации, направленность гармонизации на решение конкретных проблем. Если правовые различия объективно необходимы для функционирования определенной отрасли и не вызывают сложностей практического характера, то их гармонизация не требуется.

Следует отметить и положения Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь, утвержденной указом президента Республики Беларусь. В этом документе закреплено, что сотрудничество Республики Беларусь с международными организациями и межгосударственными образованиями предполагает координацию и сближение национального законодательства, прежде всего, с законодательством Российской Федерации. Однако подчеркивается, что процесс унификации и гармонизации не может носить односторонний характер, должен осуществляться синхронно, с учетом интересов всех его государств-участников.

- В 2015 году было подписано соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов между Беларусью и РФ. Насколько проще после этого стало работать исполнителям обеих стран, остаются ли какие-нибудь препятствия?

— Между Республикой Беларусь и Российской Федерацией заключено два двусторонних международных соглашения, позволяющих упростить порядок направления некоторых судебных постановлений для исполнения на территорию другого государства в части исключения необходимости прохождения процедуры признания таких документов на территории союзного государства.

Так, в настоящее время действуют следующие соглашения:

Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации от 17.01.2001 г. (далее — Соглашение 2001 года).

Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года.

До вступления указанных соглашений в силу обязательным условием для исполнения исполнительных документов рассматриваемых категорий, выданных на территории одного государства, на территории другого государства было прохождение процедуры признания исполнительных документов.

При направлении исполнительных документов на исполнение в рамках Соглашений в связи с отсутствием необходимости прохождения процедуры признания сокращается срок между вынесением решения и возбуждением исполнительного производства. Это, в свою очередь, увеличивает шансы на полное и оперативное исполнение исполнительных документов.

Порядок направления исполнительных документов по делам о взыскании алиментов установлен статьей 3 Соглашения 2015 года. Так, исполнительный документ на основании заявления взыскателя о направлении исполнительного документа, подлежащего исполнению на территории Российской Федерации, направляется для исполнения уполномоченным органом Республики Беларусь уполномоченному органу Российской Федерации.

Уполномоченными органами со стороны Республики Беларусь являются управления принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов.

Уполномоченными органами со стороны Российской Федерации являются территориальные органы Федеральной службы судебных приставов.



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С момента вступления Соглашения 2015 года в силу в уполномоченные органы Республики Беларусь поступило более 50 заявлений о возбуждении исполнительного производства. В территориальные органы Федеральной службы судебных приставов России за аналогичный период уполномоченными органами Республики Беларусь направлено более 1 000 заявлений о возбуждении исполнительного производства.

Разрешение возникающих вопросов при применении норм Соглашения 2015 года, а также иных вопросов, связанных с развитием отношений двух государств в части принудительного исполнения, рассматриваются в рамках мониторинговой (рабочей) группы, состоящей из представителей Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов России.

Рабочая группа определяет приоритетные направления деятельности, анализирует законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере принудительного исполнения, а также обеспечивает экспертную проработку вопроса о гармонизации законодательства, в том числе в части исполнения алиментных обязательств.

Последняя встреча мониторинговой группы состоялась в этом месяце, в рамках которой в том числе обсуждались практические вопросы применения Соглашения 2015 года, новеллы законодательства двух государств и другие вопросы в области принудительного исполнения.

Согласно статье 56 закона Республики Беларусь "Об исполнительном производстве" исполнительные действия совершаются судебным исполнителем по месту жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника либо месту нахождения его имущества или месту осуществления должником хозяйственной деятельности.

В случае установления местонахождения должника на территории иностранного государства исполнение судебного решения осуществляется на основании двусторонних договоров, международных договоров и законодательства Республики Беларусь или Российской Федерации.

Узнать о наличии исполнительных производств у гражданина или юридического лица можно в реестре должников по исполнительным производствам на официальном сайте Министерства юстиции Республики Беларусь либо в информационном сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте ФССП России. Отдельно реестр должников — граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Республики Беларусь, органами принудительного исполнения не ведется.

- После получения возможности взаимного внесения отметок о заключении или расторжении брака в паспорта граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации часто ли стали обращаться граждане России в Беларуси за заключением или расторжением брака? И наоборот —насколько активно белорусы в РФ прибегают к этому?

— Правовое положение иностранных граждан в области брачно-семейных отношений определено Конституцией Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о браке и семье и иными актами законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о взаимном внесении отметок о заключении или расторжении брака в паспорта граждан Республики Беларусь и граждан Российской Федерации, заключенного путем обмена нотами 4 июня 2009 года, при заключении или расторжении брака между гражданами Российской Федерации и гражданами Республики Беларусь компетентные органы государства стороны, на территории которого заключается или расторгается брак, вносят на русском языке отметки о заключении или расторжении брака в паспорта граждан государства другой стороны (вступило в силу 6 февраля 2010 г.).

Порядок внесения и аннулирования органами загса отметок о заключении или расторжении брака в паспорта граждан Российской Федерации установлен Инструкцией о порядке внесения и аннулирования органами, регистрирующими акты гражданского состояния, отметок в документы, удостоверяющие личность, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 29 октября 2008 г. №60.

При регистрации заключения или расторжения брака в органах загса нашей республики граждане Российской Федерации в полном объеме реализуют свое право на внесение соответствующих отметок в документы, удостоверяющие личность — паспорт гражданина Российской Федерации.

Граждане России чаще всего обращаются в Беларуси в органы загса по вопросам регистрации заключения брака. Так, например, в 2015 — 2016 годах в Республике Беларусь было зарегистрировано более 11,6 тысячи браков с иностранцами, из них 23% составили браки с гражданами России (более 2,6 тысячи браков).

Что касается реализации прав граждан нашей республики по внесению отметок о заключении или расторжении брака в паспорта граждан Республики Беларусь на территории Российской Федерации, то в органах загса России наши граждане реализуют указанное право.

- Каких договоренностей в сфере юстиции стоит ожидать между Беларусью и Россией в ближайшее время? Возможно, ведутся какие-либо переговоры или консультации по нерешенным вопросам?

— Среди всех наших партнеров с Министерством юстиции Российской Федерации у нас установлено самое тесное сотрудничество, которое можно охарактеризовать как системное. С 2002 года основным форматом двустороннего сотрудничества с Министерством юстиции Российской Федерации является Объединенная коллегия министерств юстиции Союзного государства. За 15 лет такой формат подтвердил свою актуальность. Эффективность площадки Объединенной коллегии проистекает из доверительного и открытого характера наших партнерских отношений. Нередко прямо в ходе заседаний в повестку включаются вопросы, требующие обсуждения, принимаются по ним решения.

Сегодня, в условиях налаженного международного регулирования по вопросам, которые относятся к компетенции министерств юстиции обоих государств, формат Объединенной коллегии позволяет, в первую очередь, обсуждать пути совершенствования национального регулирования по курируемым направлениям деятельности. Если же говорить о потенциальных сферах для развития двустороннего международного регулирования, то отмечу, что в рамках судебной реформы с 1 января 2014 года Министерство юстиции Республики Беларусь руководит всей системой органов принудительного исполнения. Для повышения эффективности исполнения исполнительных документов на территории обоих государств в ходе заседания Объединенной коллегии в 2015 году из представителей Министерства юстиции Республики Беларусь, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов была сформирована мониторинговая (рабочая) группа по вопросам принудительного исполнения. Результаты работы мониторинговой группы, ее предложения будут рассматриваться в ходе очередного заседания Объединенной коллегии во втором полугодии 2017 года.

Отмечу, что правовые ведомства обоих государств были в числе основных органов, занимавшихся работой над интеграционными документами Союзного государства, уже упраздненного Евразийского экономического сообщества, Евразийского экономического союза. Поэтому, оценивая перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере юстиции, полагаю, что сегодняшний уровень такого сотрудничества в целом соответствует уровню межгосударственной интеграции.