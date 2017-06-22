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В школе детям задали написать сочинение на тему «Как я родился?»

23.06.2017 13:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Дети гораздо умнее, чем думают взрослые!

В школе детям задали написать сочинение на тему «Как я родился?»

В школе детям задали написать сочинение на тему «Как я родился?». Озадаченный школьник пришел с этим вопросом к родителям, чтобы те прояснили ему некоторые моменты, и он правильно раскрыл тему.

«Ну, сынок… – немного смутилась мама. – Тебя нам принес аист».

«О как! – ответил мальчик. – А как тогда родились ты и папа?»

«Ну, нас тоже принес аист».

«Хорошо, а как тогда родились дедушка и бабушка?» – продолжал допытывать мальчик.

«Ну, как тебе сказать, бабушку с дедушкой тоже принес аист!» – смущенно призналась мама, начиная краснеть и нервничать.

Несколько дней спустя мальчик сдал свое сочинение учителю. Тот с недоумением прочитал вступительное предложение: «Мне было достаточно сложно написать эту работу в связи с тем, что в моей семье на протяжении трех последних поколений естественного деторождения не прослеживалось».В школе детям задали написать сочинение на тему «Как я родился?»

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Дети гораздо умнее, чем думают взрослые! В школе детям задали написать сочинение на тему «Как я родился?». Озадаченный школьник пришел с этим вопросом к родителям,...

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