ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такие разные двойняшки 20 лет спустя. Посмотрите, как они выглядят сейчас!

23.06.2017 13:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

20 лет назад беременная Донна Эйльмер заплакала, когда узнала, что у нее будут девочки-двойняшки. Она была совершенно не готова сразу к двум детям. Однако, когда малышки появились на свет, родители были еще более шокированы.

Такие разные двойняшки 20 лет спустя. Посмотрите, как они выглядят сейчас!

У большинства двойняшек немало схожих черт, что вполне понятно. Однако девочки-двойняшки Люси и Мария Эйльмер выглядели абсолютными противоположностями, и их родители были просто в шоке. Светловолосая, светлокожая и голубоглазая Люси совсем не похожа на темнокожую, кареглазую и темноволосую кудряшку Марию.

Двадцать лет спустя большинство людей отказываются поверить, что эти сестры – двойняшки, мало того, они не верят, что девушки вообще являются сестрами. Всю свою жизнь Люси и Марии постоянно приходилось доказывать свое родство. Их мама – мулатка, а отец — белый, потому природа сумела сделать девочек по-своему уникальными. А с возрастом эта разница становится все более разительной.

Люси Эйльмер вспоминает о своем опыте взросления вместе с сестрой: «Никто никогда не верит, что мы двойняшки. Даже когда мы одеваемся одинаково, мы совсем не похожи на сестер. Друзья даже просили нас показать свидетельства о рождении, чтобы подтвердить родство. Мы действительно выглядим совсем по-разному. Никто не скажет, что у нас одни и те же родители, не говоря уже о том, что мы родились вместе».

Мало того, что их внешность отличается, обе сестры очень разные по характеру. Мария – экстраверт, тянущийся к людям, а Люси – человек тихий и замкнутый. Тем не менее, девушки очень близки и считают себя лучшими подругами; кроме того, они уверены, что отлично уравновешивают друг друга.

Такие разные двойняшки 20 лет спустя. Посмотрите, как они выглядят сейчас!

Девушки уже привыкли к людям, не верящим в то, что они сестры. Сейчас они принимают себя такими какими они есть, и они счастливы быть просто собой.Такие разные двойняшки 20 лет спустя. Посмотрите, как они выглядят сейчас!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 лет назад беременная Донна Эйльмер заплакала, когда узнала, что у нее будут девочки-двойняшки. Она была совершенно не готова сразу к двум детям. Однако, когда...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Странные и загадочные фото, которым нет какого-либо объяснения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика