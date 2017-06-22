Такие разные двойняшки 20 лет спустя. Посмотрите, как они выглядят сейчас!

20 лет назад беременная Донна Эйльмер заплакала, когда узнала, что у нее будут девочки-двойняшки. Она была совершенно не готова сразу к двум детям. Однако, когда малышки появились на свет, родители были еще более шокированы.





У большинства двойняшек немало схожих черт, что вполне понятно. Однако девочки-двойняшки Люси и Мария Эйльмер выглядели абсолютными противоположностями, и их родители были просто в шоке. Светловолосая, светлокожая и голубоглазая Люси совсем не похожа на темнокожую, кареглазую и темноволосую кудряшку Марию.

Двадцать лет спустя большинство людей отказываются поверить, что эти сестры – двойняшки, мало того, они не верят, что девушки вообще являются сестрами. Всю свою жизнь Люси и Марии постоянно приходилось доказывать свое родство. Их мама – мулатка, а отец — белый, потому природа сумела сделать девочек по-своему уникальными. А с возрастом эта разница становится все более разительной.

Люси Эйльмер вспоминает о своем опыте взросления вместе с сестрой: «Никто никогда не верит, что мы двойняшки. Даже когда мы одеваемся одинаково, мы совсем не похожи на сестер. Друзья даже просили нас показать свидетельства о рождении, чтобы подтвердить родство. Мы действительно выглядим совсем по-разному. Никто не скажет, что у нас одни и те же родители, не говоря уже о том, что мы родились вместе».

Мало того, что их внешность отличается, обе сестры очень разные по характеру. Мария – экстраверт, тянущийся к людям, а Люси – человек тихий и замкнутый. Тем не менее, девушки очень близки и считают себя лучшими подругами; кроме того, они уверены, что отлично уравновешивают друг друга.





Девушки уже привыкли к людям, не верящим в то, что они сестры. Сейчас они принимают себя такими какими они есть, и они счастливы быть просто собой.

Текст: Flytothesky.ru