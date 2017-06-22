Странные и загадочные фото, которым нет какого-либо объяснения

Все мы немного циники и скептики, когда речь заходит о таких явлениях, как призраки, НЛО и другие нелогичные вещи. Посмотрите на эти 12 фото, которые трудно объяснить, и делайте выводы сами.

1. Прогуливающийся по коридору





Вроде бы пустой коридор, но при ближайшем рассмотрении в его глубине стоит какая-то непонятная фигура в капюшоне. Выглядит она странно и пугающе.

2. Странная фигура





Эта жутковатая фотография стала вирусной в блогах и видео по всему Интернету, и мнений о ее подлинности – масса. Некоторые утверждают, что это абсолютный фейк, в то время как другие клянутся, что это доказательство того, что монстры живут рядом с нами.

3. Парень, путешествующий во времени





Еще одна фотография, популярная в Интернете, и многие считают, что высокий мужчина в солнцезащитных очках – явно путешественник во времени, потому что выглядит он там неуместно. Этот парень в очках, футболке и свитере смотрелся бы естественней в современном Старбаксе с латте в руках, нежели на пресс-конференции 1940-х годов.

4. Инопланетянин в Бразилии





Британские туристы сфотографировали эту странную фигуру в кустах во время своего отдыха в Бразилии. На человека существо как-то не особо похоже, не так ли? Неужели они всё-таки уже среди нас?

5. Просто НЛО





Эта фотография зафиксировала неопознанный летающий объект. НЛО был снят из окна самолета, и выглядит он подозрительно настоящим.

6. Леди-«Бабушка»





Именно так прозвали эту неизвестную леди, которая попала в кадр во время убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году и, как полагают, сфотографировала и, возможно, даже сняла произошедшее. Загадка в том, что эту даму так никогда и не опознали, и даже не смогли четко выделить её лицо на фото.

7. Буги-вуги





Женщина, которая сделала это фото, клянется, что в момент съемки этого стилягу в розовом даже примерно не было видно. Призрак из прошлого???

8. Египтяне родом с Марса





Еще в 1976 году орбитальный аппарат «Викинг» сделал фото поверхности Марса, которые запечатлели довольно странные образования. Некоторые ученые начали утверждать, что одно из этих образований выглядит как египетская скульптура и, таким образом, это доказательство того, что на Марсе есть жизнь, либо древние египтяне в какой-то момент там проживали.

9. Истина где-то рядом





Эта фотография также популярна на сайтах, посвященных тематике НЛО. На ней видны два военных реактивных самолета, сопровождающих летающую тарелку. Интересно, что там происходит? Работают ли они над новым военным проектом или сопровождают инопланетный корабль? Вероятно, мы никогда этого не узнаем, но истина где-то рядом.

10. Странный гость





Хозяйка этого дома в штате Индиана испытывала приступы беспричинных тревожных состояний, поэтому она решила провести собственное расследование и сфотографировать дом, чтобы обнаружить какие-либо доказательства странностей. На этом снимке можно увидеть размытый силуэт женщины, смотрящей прямо на нее из окна гостиной.

11. Древняя ракета





Этот рисунок из пещеры был датирован 500 годом до нашей эры, то есть до самолетов, автомобилей и даже велосипедов. Итак, как этот чудесный рисунок ракеты оказался на стене пещеры? Интересная пища для размышлений.

12. Великаны среди нас





Фольклор народов Амазонки полон рассказов и легенд о великанах. Этот гигантский скелет якобы был обнаружен в Бразилии и может быть доказательством того, что когда-то среди нас жили гиганты. Является ли он реальным? Довольно сомнительно. Однако в этом регионе давно находят всяческие «нестандартные» останки.

Текст: Flytothesky.ru