Что будет происходить с нашей планетой после ядерного апокалипсиса

Одно можно сказать с точностью: планета никогда больше не будет прежней. И эта угроза так никуда и не исчезла. Ядерное оружие все еще существует, и просто ждет, когда кто-то нажмет кнопку. Ученые провели эксперименты по симуляции ядерных последствий, чтобы понять, как будет выглядеть жизнь «после».

1. Черные дожди





После ядерного взрыва настанет время черных дождей, где жидкость будет маслянистой и тягучей. В Хиросиме черный дождь начал падать через 20 минут после взрыва. Он покрыл площадь около 20 км вокруг эпицентра, и в этой жидкости было достаточно радиации, чтобы начать необратимые изменения в крови человека.

2. Электромагнитный импульс отключит электричество





Взрыв посылает импульс электромагнитного излучения, который отключает электрическую сеть. В одном ядерном испытании такой импульс был настолько мощным, что территория площадью в 1600 км была обесточена. Хуже всего то, что будут выведены из строя очистные сооружения. Это будет жизнь без электричества и без чистой воды.

3. Дым закроет Солнце





Все, что может гореть, будет гореть: здания, леса, пластик и даже асфальт. Пожары отправят сажу и токсичный дым в атмосферу и оттуда в верхнюю стратосферу. Темное облако будет расти и распространяться, пока не охватит всю планету, закрывая небо и Солнце. В условиях глобального ядерного холокоста мы не увидим их в течение 30 лет.

4. Холодный климат и невозможность выращивать пищу





Температура на Земле резко понизится. Лета больше не будет, и наступит постоянная ядерная зима, следовательно, выращивание овощей, фруктов и зерновых будет невозможным. Это не станет началом нового ледникового периода, потому что через 25 лет температура более-менее стабилизируется, но вот поголодать этот период все же придется.

5. Разрушение озонового слоя





Даже при небольшой ядерной войне с использованием всего лишь 0,03 % мирового арсенала, можно ожидать, что до 50 % озонового слоя будет разрушено. Мир будет открыт ультрафиолетовым лучам. Растения вымрут, а выживших живых существ будет ожидать мутация ДНК.

6. Мировой голод





При низких температурах, смертельных морозах и мощном ультрафиолетовом излучении с неба человечество ждет голод. У людей, живущих у океана, может быть будет немного больше шансов. Большинство людей, переживших взрыв, не выживут в течение первых пяти лет. Еды будет мало, а конкуренция станет огромной.

7. Консервированная еда





Средство для выживания – это потребление бутылочных и консервированных продуктов. Они будут относительно безопасны. Также считается, что вода из глубоких подземных скважин может быть приемлемой для питья. Таким образом, борьба за выживание станет борьбой за контроль над колодцами и продовольствием.

8. Химическое излучение





Одним из химических веществ является стронций-90, который «обманывает» организм, притворяясь кальцием. Тело отправляет эти токсичные химикаты прямиком в костный мозг и зубы, аккумулируя их в организме. Увеличится заболеваемость раком, сроки жизни сократятся, врожденные дефекты станут обычным явлением.

9. Сильнейшие ураганы





В течение первых двух-трех лет морозной темноты мы можем ожидать, что в мире станут бушевать постоянные мощнейшие ураганы. Пока все не вернется к норме, будет идти постоянный дождь, вдоль океанов будут масштабные штормы и тайфуны – и это будет длиться годами.

10. Выживание человечества





В результате ядерного холокоста сразу погибнут около 500 миллионов человек. Остальные будут сражаться за выживание – справится с этим испытанием лишь самая выносливая кучка людей. Через 25-30 лет облака начнут рассеиваться, температура вернется к нормальной, и жизнь постепенно возродится. Но и через несколько десятилетий мир будет выглядеть как современный Чернобыль. Он никогда больше не будет прежним.

Текст: Flytothesky.ru