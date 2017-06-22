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Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

23.06.2017 17:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Висячий гроб – это необычный китайский обычай погребения, ставший популярным в 8 веке.

Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

По традиции семья кладет покойного в деревянный гроб, который потом будет подвешен на скале.

Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

Историю такой традиции никто не знает, но существуют различные гипотезы о её происхождении. В основном считается, что это «изобретение» народа Бо, этнического меньшинства, поселившегося в Матангбе (Китай) более 3000 лет назад. Скорее всего, люди Бо прибегали к такой технике погребения, чтобы защитить тела от животных или же упростить перемещение покойников на небо, разместив их как можно выше.

Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

Гробы обычно делались из целых выдолбленных стволов деревьев и устанавливались на деревянные опоры, вбиваемые в скалу. Другие гробы помещались внутри искусственных пещер, выдолбленных в той же скале, или же на вершине горных выступов. В 2015 году археологи обнаружили 131 висящий гроб вдоль скалы высотой 100 м. Возраст захоронений – около 1200 лет. Ученые подозревают, что гробы поднимались на скалу с помощью лесов и канатов, поскольку другого варианта их подъема на такую высоту, скорее всего, не существовало.

Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

Большинство висячих гробов находятся в Китае, но другие варианты подобной практики были обнаружены на Филиппинах и в Индонезии. На Филиппинах этой традиции не менее двух тысячелетий, и её практикует племя игорот, живущее в горных регионах.

Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

«Старики боялись быть погребенными в земле, – объясняет один из представителей племени. – Они знали, что вода, в конце концов, просочится в почву, и их тела быстро сгниют. Они хотели тихое и спокойное место, где их останки были бы в безопасности».

Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

Хотя считается, что традиция хоронить в висячих гробах исчезла вместе с людьми Бо после того, как всех их уничтожила армия императорской династии Мин, в 2005 году в Китае все же были обнаружены потомки этой малой народности.Висячие гробы в Китае и на Филиппинах

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Висячий гроб – это необычный китайский обычай погребения, ставший популярным в 8 веке. По традиции семья кладет покойного в деревянный гроб, который потом будет...

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