В чем животные могут превосходить человека

Конечно, люди могут быть самыми умными, сильными и самыми процветающими на планете. Но мы не в силах конкурировать с миллионами других видов, которые живут вместе с нами на Земле. У них есть гораздо более усовершенствованные качества, которые позволили им выжить.

1. Сила





Жуки и муравьи могут заставить нас устыдиться. Например, навозный жук тянет вес в 1141 раз больше его собственного веса! Имейте в виду, что человеческий эквивалент такой силы требует поднять почти 73 тысячи кг. Да, муравьи и жуки сильны, но их сила не относится к весу или физическому размеру. Секрет заключается в площади поперечного сечения их мышц.

2. Скорость





Один из самых быстрых людей в мире Усэйн Болт развивает скорость 44,72 км в час на 100-метровой дистанции. Гепард, однако, легко удваивает скорость Болта всего за три секунды. Сапсан разгоняется до 355 км в час за счет тонких перьев, остроконечных крыльев и аэродинамического тела.

3. Производительность





По сравнению с некоторыми другими живыми существами, люди – откровенные лентяи. Например, рабочие пчелы, постоянно работающие в улье, заняты день и ночь. Муравьи отдыхают жалкие 4-5 часов в день, а все остальное время неустанно трудятся без «перекуров».

4. Адаптивность





Другие живые существа были вынуждены адаптироваться тысячи и миллионы лет. Некоторые ученые опасаются, что в отличие от них люди практически перестали быть адаптивными и в течение следующих тысяч лет особо изменяться не будут. Из-за прогресса мы почти забыли, что такое естественный отбор, и не нуждаемся в адаптации. Мы можем только надеяться, что пауки, скорпионы и пчелы не захотят против нас восстать.

5. Зрение





У людей, конечно, есть невероятное оптическое оборудование. Помимо линз и очков мы разработали телескопы, способные видеть на огромные расстояния по всей вселенной. Однако на практике это оборудование не компенсирует наше слабое зрение. Например, орел является классическим примером птицы с изумительным зрением. Даже самые близорукие из них могут видеть в 4 раза острее, чем человек. По оценкам, орёл способен заметить кролика на расстоянии до 5 км.

6. Слух





Слух летучих мышей настолько мощный, что он полностью компенсирует их слепоту. Когда летучая мышь движется по пещере, она издает скрипучие звуки, которые резонируют в стенах. Она использует эту информацию, чтобы знать, где не летать. В случае с летучей мышью недостаток зрения означает меньшую мощность мозга, предназначенную для зрения. В результате, основная мощность мозга направлена на слух.

7. Интеллект





Люди невероятны. Мы можем петь, писать, владеть языками и строить космические корабли. Тем не менее, голуби могут нас обойти в интеллекте. Эти птицы способны путешествовать на расстояние в 1770 км и найти путь домой без GPS. Слоны не кажутся нам слишком умными, но они используют запах для создания ментальной карты членов своей семьи.

8. Боевые способности





Боевые искусства развивались на протяжении веков наряду с технологическими чудесами, начиная с мушкета и заканчивая современными видами оружия. Однако в животном мире «игровое поле» намного грубее. В подводной экосистеме кальмары просто стреляют чернилами в противника. Техасская рогатая ящерица отбивается струей крови из глаза. И это не единственные животные, которые могут быть природными «универсальными солдатами».

9. Коммуникации





У нас есть смартфоны и Интернет, но они не могут конкурировать со «старомодной» природой. Муравьи, например, общаются с использованием феромонов, ароматизированных химических веществ. Используя свои антенны, другие муравьи могут распознавать эти химические вещества, причем каждый из них действует как своего рода сообщение или слово. Например, муравьи в опасности могут испускать феромон, улавливаемый тысячами членов его колонии, которые моментально бегут на помощь.

10. Внешний вид





Иногда мы считаем, что какие-то живые существа выглядят отвратительно, хотя мы умиляемся цыплятами, птичками и кроликами. Некоторые животные, на наш взгляд, просто изумительны, а вот тараканов и гусениц мы сторонимся. С научной точки зрения наши симпатии и антипатии к разным видам так и не объяснены. Хотя мы тоже можем казаться другим животным достаточно нелепыми, а то и откровенно мерзкими.

Текст: Flytothesky.ru