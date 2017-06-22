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В чем животные могут превосходить человека

23.06.2017 18:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Конечно, люди могут быть самыми умными, сильными и самыми процветающими на планете. Но мы не в силах конкурировать с миллионами других видов, которые живут вместе с нами на Земле. У них есть гораздо более усовершенствованные качества, которые позволили им выжить.

1. Сила

В чем животные могут превосходить человека

Жуки и муравьи могут заставить нас устыдиться. Например, навозный жук тянет вес в 1141 раз больше его собственного веса! Имейте в виду, что человеческий эквивалент такой силы требует поднять почти 73 тысячи кг. Да, муравьи и жуки сильны, но их сила не относится к весу или физическому размеру. Секрет заключается в площади поперечного сечения их мышц.

2. Скорость

В чем животные могут превосходить человека

Один из самых быстрых людей в мире Усэйн Болт развивает скорость 44,72 км в час на 100-метровой дистанции. Гепард, однако, легко удваивает скорость Болта всего за три секунды. Сапсан разгоняется до 355 км в час за счет тонких перьев, остроконечных крыльев и аэродинамического тела.

3. Производительность

В чем животные могут превосходить человека

По сравнению с некоторыми другими живыми существами, люди – откровенные лентяи. Например, рабочие пчелы, постоянно работающие в улье, заняты день и ночь. Муравьи отдыхают жалкие 4-5 часов в день, а все остальное время неустанно трудятся без «перекуров».

4. Адаптивность

В чем животные могут превосходить человека

Другие живые существа были вынуждены адаптироваться тысячи и миллионы лет. Некоторые ученые опасаются, что в отличие от них люди практически перестали быть адаптивными и в течение следующих тысяч лет особо изменяться не будут. Из-за прогресса мы почти забыли, что такое естественный отбор, и не нуждаемся в адаптации. Мы можем только надеяться, что пауки, скорпионы и пчелы не захотят против нас восстать.

5. Зрение

В чем животные могут превосходить человека

У людей, конечно, есть невероятное оптическое оборудование. Помимо линз и очков мы разработали телескопы, способные видеть на огромные расстояния по всей вселенной. Однако на практике это оборудование не компенсирует наше слабое зрение. Например, орел является классическим примером птицы с изумительным зрением. Даже самые близорукие из них могут видеть в 4 раза острее, чем человек. По оценкам, орёл способен заметить кролика на расстоянии до 5 км.

6. Слух

В чем животные могут превосходить человека

Слух летучих мышей настолько мощный, что он полностью компенсирует их слепоту. Когда летучая мышь движется по пещере, она издает скрипучие звуки, которые резонируют в стенах. Она использует эту информацию, чтобы знать, где не летать. В случае с летучей мышью недостаток зрения означает меньшую мощность мозга, предназначенную для зрения. В результате, основная мощность мозга направлена на слух.

7. Интеллект

В чем животные могут превосходить человека

Люди невероятны. Мы можем петь, писать, владеть языками и строить космические корабли. Тем не менее, голуби могут нас обойти в интеллекте. Эти птицы способны путешествовать на расстояние в 1770 км и найти путь домой без GPS. Слоны не кажутся нам слишком умными, но они используют запах для создания ментальной карты членов своей семьи.

8. Боевые способности

В чем животные могут превосходить человека

Боевые искусства развивались на протяжении веков наряду с технологическими чудесами, начиная с мушкета и заканчивая современными видами оружия. Однако в животном мире «игровое поле» намного грубее. В подводной экосистеме кальмары просто стреляют чернилами в противника. Техасская рогатая ящерица отбивается струей крови из глаза. И это не единственные животные, которые могут быть природными «универсальными солдатами».

9. Коммуникации

В чем животные могут превосходить человека

У нас есть смартфоны и Интернет, но они не могут конкурировать со «старомодной» природой. Муравьи, например, общаются с использованием феромонов, ароматизированных химических веществ. Используя свои антенны, другие муравьи могут распознавать эти химические вещества, причем каждый из них действует как своего рода сообщение или слово. Например, муравьи в опасности могут испускать феромон, улавливаемый тысячами членов его колонии, которые моментально бегут на помощь.

10. Внешний вид

В чем животные могут превосходить человека

Иногда мы считаем, что какие-то живые существа выглядят отвратительно, хотя мы умиляемся цыплятами, птичками и кроликами. Некоторые животные, на наш взгляд, просто изумительны, а вот тараканов и гусениц мы сторонимся. С научной точки зрения наши симпатии и антипатии к разным видам так и не объяснены. Хотя мы тоже можем казаться другим животным достаточно нелепыми, а то и откровенно мерзкими.В чем животные могут превосходить человека

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Конечно, люди могут быть самыми умными, сильными и самыми процветающими на планете. Но мы не в силах конкурировать с миллионами других видов, которые живут вместе с...

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