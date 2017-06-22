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30 минут искали мышь на этой фотографии. Вы тоже ее не видите?
23.06.2017 20:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Итак, запаситесь терпением и вкусным чаем, приготовьтесь к долгим поискам. Среди этих дров спряталась мышка. Маленькая и серенькая. Искали всей редакцией. Попробуйте сами! Поделитесь постом с друзьями, если все-таки одолели эту фотозагадку. Пусть тоже помучаются:)
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Итак, запаситесь терпением и вкусным чаем, приготовьтесь к долгим поискам. Среди этих дров спряталась мышка. Маленькая и серенькая. Искали всей редакцией....
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