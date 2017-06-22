5 причин, почему люди паникуют, и как этого избежать

Даже когда мы думаем, что контролируем свою жизнь, стресс может стать слишком большой нагрузкой. И тогда внутри начинает рождаться паника как ответная реакция мозга на внешние триггеры. Это первичная мозговая реакция для оценки потенциальной опасности для жизни. К сожалению, паника не делает различий между реальной и воображаемой опасностью.





Паника может случаться у всех. Это может быть физический ответ на раздражители, или это может быть эмоциональная реакция на возникающую проблему. Паника проявляется по-разному, потому важно понять, как и откуда она возникает. Итак, почему люди паникуют и что можно сделать, чтобы это предотвратить?

1. Страх неудачи

Никто не любит неудачи и провалы, особенно на работе, ведь это риск её потерять. А потеря работы может означать потерю средств к существованию и изменение образа жизни. Это невероятно опасный страх, вызывающий панику у наемных работников. Приучите себя концентрироваться на положительных результатах и будьте уверены в своих способностях.

2. Избыточная рабочая нагрузка

Иногда мы работаем больше, чем можем. Когда над головой Дамокловым мечом висят три дедлайна, и вам только что вручили еще три проекта, избыток нагрузки плохо на вас скажется. Когда стресс становится подавляющим, он может вызвать паническую реакцию. Научитесь правильно распределять задания и не стесняйтесь делегировать работу.

3. Внешние стрессовые факторы

Если стрессовая ситуация «живет» у вас дома, вам может стать трудно не приносить стресс с собой на работу, что может привести к панике. Старайтесь разделять эти две сферы вашей жизни и избавляйтесь от факторов, провоцирующих ваше нервозное состояние.

4. Финансовый спад

Ответственность руководящей должности также может вызывать панику. Например, ухудшение финансового положения. Когда компания испытывает финансовый спад, это может усилить стресс и увеличить ожидания от работы руководителей и менеджеров. Чтобы предотвратить панические реакции, выработайте план стабильной работы для себя и своих подчиненных.

5. Ассоциирование определенных задач с плохими результатами

Это может произойти как в повседневной жизни, так и в рабочей среде. Если какая-либо выполненная задача вызвала неблагоприятный исход, вы сразу же ассоциируете эту задачу с плохим результатом, а не с промежуточными действиями. Подумайте, в чем проблема, и попытайтесь исправить ситуацию.

4 способа борьбы с паническими реакциями

1. Посмотрите на вещи шире

Руководитель ли вы или сотрудник, перегруженный работой, сделайте шаг назад и увидьте общую картину происходящего и перспективу – это может помочь свести к минимуму паническую реакцию. Просто сделайте паузу и рассмотрите всю ситуацию, а затем выработайте дальнейший логический курс действий и не предпринимайте каких-либо шагов в состоянии паники.

2. Все временно

Если вы испытываете физические симптомы панической атаки: головокружение, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение – возьмите себя в руки. Во-первых, знайте, что это пройдет и вы не умрете. Найдите тихое место, где вы можете сосредоточиться на дыхании, и заставьте себя успокоиться.

3. Будьте хорошим начальником

Если вы босс, и один из ваших сотрудников испытывает паническую реакцию, разрешите ему выйти куда-нибудь, чтобы успокоиться. Панические атаки часто можно облегчить, просто выведя человека из ситуации, которая вызывает панику. Будьте понимающим руководителем, ведь панические реакции непроизвольны.

4. Найдите корень проблемы

Вы можете виртуозно справиться с симптомами паники и двигаться дальше. Но лучший способ предотвратить её в дальнейшем – это найти причину и решить ее. Это работает как для домашних стрессов, так и для ситуаций на работе. Как только вы сможете определить причину, ее будет легче откорректировать, и избавить себя от этого взрывоопасного фактора.

Текст: Flytothesky.ru