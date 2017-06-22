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Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!

23.06.2017 19:44 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!

Подводный сад на индонезийском Бали был создан совсем недавно, и он выглядит как самый настоящий индуистский храм. Его снимки, появившиеся в Сети, вызвали массу слухов о том, что это древний археологический объект. Более того, некоторые даже утверждали, что была обнаружена «восточная Атлантида». Однако это дело рук современных людей.

Подводный храм Таман Пура расположен в заливе Пемутеран, на северном побережье Западного Бали, и является детищем австралийца Криса Брауна и англичанина Пола Терли, которые продвигают дайвинг в этом регионе.

Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!
Эти статуи были размещены под водой в 2011 году

Идея подводного храмового сада родилась у Криса давно, но оставалась только мечтой, главным образом из-за отсутствия финансирования для такого проекта. Кроме того, проблемы в Индонезии негативно повлияли на туризм в стране. Затем ему помог фонд Aus Aid, и в результате родился проект «Рифовые садовники» социальной и экологической направленности.

Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!
Статуя Будды, сфотографированная во время погружения в Храм

Этот проект позволил мечте Криса воплотиться в реальность, и в 2005 году подводный храм-сад был наконец-то построен. Одним из основных элементов этого храмового комплекса являются его раздельные ворота, традиционные для балийской архитектуры. Это полноразмерные ворота, и они были перемещены по частям на морское дно командой профессиональных дайверов. Кроме того, в подводном саду были расставлены многочисленные статуи из песчаника: индуистский бог Ганеша, другие божества и черепахи.

Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!
Статуи на морском дне и раздельные ворота в храм

Поскольку подводный храм расположен на глубине около 30 м, он был доступен только дайверам с опытом. Вторая часть храма на глубине 15 м была построена в 2006 году для менее опытных ныряльщиков. Центральная скульптура здесь – это статуя Будды.

Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!
Статуи на глубине 29-30 м

Этот подводный храмовый комплекс с тех пор стал местом обитания для различных морских существ. Например, на статуях поселились кораллы, а в кораллах поселилась рыба. Красивейший храм под водой моментально привлек дайверов. Они делают взносы для проекта, и эти средства выплачиваются безработным местным рыбакам, которые «обслуживают» коралловые колонии вокруг храмового сада.

Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!
Будда на дне

В 2010 году в Интернете появились снимки подводного храма, и многие приняли его за археологическую находку, называя это место чуть ли не возможной Атлантидой. Слухи нарастали и увеличивались: некоторые утверждали, что еще 10 таких храмов были найдены в проливе между Бали и Явой. Вопрос был закрыт, когда Пол Терли сделал официальное заявление, что подводный храм – это современный проект, воплощенный им и Крисом Брауном, а не древний артефакт.Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Подводный сад на индонезийском Бали был создан совсем недавно, и он выглядит как самый настоящий индуистский храм. Его снимки, появившиеся в Сети, вызвали массу...

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