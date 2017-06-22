Подводный храм-сад на Бали. Это стоит увидеть!





Подводный сад на индонезийском Бали был создан совсем недавно, и он выглядит как самый настоящий индуистский храм. Его снимки, появившиеся в Сети, вызвали массу слухов о том, что это древний археологический объект. Более того, некоторые даже утверждали, что была обнаружена «восточная Атлантида». Однако это дело рук современных людей.

Подводный храм Таман Пура расположен в заливе Пемутеран, на северном побережье Западного Бали, и является детищем австралийца Криса Брауна и англичанина Пола Терли, которые продвигают дайвинг в этом регионе.





Идея подводного храмового сада родилась у Криса давно, но оставалась только мечтой, главным образом из-за отсутствия финансирования для такого проекта. Кроме того, проблемы в Индонезии негативно повлияли на туризм в стране. Затем ему помог фонд Aus Aid, и в результате родился проект «Рифовые садовники» социальной и экологической направленности.





Этот проект позволил мечте Криса воплотиться в реальность, и в 2005 году подводный храм-сад был наконец-то построен. Одним из основных элементов этого храмового комплекса являются его раздельные ворота, традиционные для балийской архитектуры. Это полноразмерные ворота, и они были перемещены по частям на морское дно командой профессиональных дайверов. Кроме того, в подводном саду были расставлены многочисленные статуи из песчаника: индуистский бог Ганеша, другие божества и черепахи.





Поскольку подводный храм расположен на глубине около 30 м, он был доступен только дайверам с опытом. Вторая часть храма на глубине 15 м была построена в 2006 году для менее опытных ныряльщиков. Центральная скульптура здесь – это статуя Будды.





Этот подводный храмовый комплекс с тех пор стал местом обитания для различных морских существ. Например, на статуях поселились кораллы, а в кораллах поселилась рыба. Красивейший храм под водой моментально привлек дайверов. Они делают взносы для проекта, и эти средства выплачиваются безработным местным рыбакам, которые «обслуживают» коралловые колонии вокруг храмового сада.





В 2010 году в Интернете появились снимки подводного храма, и многие приняли его за археологическую находку, называя это место чуть ли не возможной Атлантидой. Слухи нарастали и увеличивались: некоторые утверждали, что еще 10 таких храмов были найдены в проливе между Бали и Явой. Вопрос был закрыт, когда Пол Терли сделал официальное заявление, что подводный храм – это современный проект, воплощенный им и Крисом Брауном, а не древний артефакт.

Текст: Flytothesky.ru