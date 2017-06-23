Поколение, не желающее взрослеть. 4 опасных симптома

Иногда старость просачивается в душу раньше, чем наступает зрелость, заражая мировоззрение молодых людей духом пессимизма и безысходности. Тусклый взгляд, брюзжание и нежелание менять себя в угоду обстоятельствам – вот вирус нового поколения, испугавшегося полученной свободы, а с ней и тяжелого бремени ответственности. Быть взрослым, ну что в этом интересного? Ипотека, кредиты, рутина, недосып, испортившийся характер и посаженная печень? Многие, столкнувшись с подобными проблемами, оказались неготовыми принять такой поворот, превратились в сгорбленных и недовольных жизнью «молодых стариков».





Не желающие взрослеть: как люди убегают от возраста?

Если не думать о старости, она не наступит! Если оставаться безответственным инфантилом, возможно, серость взрослого мира обойдет тебя стороной. Так думают люди, которые боятся реальной жизни, а потому спасаются от взросления любыми доступными способами. Кто-то продолжает вести беспорядочную половую жизнь в надежде избавиться от угрозы «серьезных отношений». Кто-то мнит себя творческим гением, в свои 30 подрабатывая, где придется, питаясь пивом и травкой, катаясь по миру автостопом. Кто-то заранее решил, что проживет недолгую, но яркую жизнь и умрет молодым, а потому незачем заботиться о банковских счетах, жить нужно моментом! У каждого – свой особенный стиль избегания.

Самая популярная забава людей, не готовых к жизни, — вера в конец света. Посудите сами, зачем что-то планировать, добывать и строить, если все мы скоро умрем? Надо жить в удовольствие и проповедовать культ гедонизма – свободная любовь, разврат и рок-н-ролл. А когда конец не наступает, страх сжимает горло с новой силой: что делать дальше, в каком направлении двигаться, каких ориентиров держаться? Человек не может принять свой возраст и обязательства, которые накладывает на него общество, потому сдается и угасает, превращаясь в старика.

4 симптома преждевременного старения души

• Вечное нытье и недовольство

«Молодые старики» упиваются своими страданиями, ведь если жизнь не оправдала возложенных на нее ожиданий, значит, нет повода для веселья. Скупые на эмоции и озлобленные на мир молодые лица только и делают, что ворчат и ноют о том, как закон несправедлив, как все плохо, и какая большая у них жизненная драма. Депрессия, уныние, склочный темперамент и мстительность – вот эмоции, которые составляют фон их жизни. Катастрофы необходимы, чтобы существование не казалось пресным.

• Ностальгия о прошлом

Что характерно для молодости? Она живет верой, что все хорошее только впереди. Тогда как старость упивается сожалениями о прошедших радостях, которых не вернуть. Вместо того чтобы строить жизнь сейчас, молодые люди решают, что лучшие их возможности уже упущены, а значит, осталось жалеть себя и готовиться к худшему. Если бы можно было выбрать другую специальность, не спешить с семьей, не бросать занятий футболом, тогда бы он стал! Но уже поздно что-то менять…

• Нездоровая подозрительность, ригидность

Молодость открыта миру и возможностям, она легко берется за самые сумасшедшие проекты и гибко подстраивается под неожиданные изменения в графике. Старость противоположна всему вышеперечисленному. Если человек не хочет принимать ответственность, он может прикрывать незрелое мировоззрение параноидальными идеями – верой в теорию заговора и происки недоброжелателей, которые хотят помешать жить хорошо. Например, такие люди часто объясняют отказ от детей идеей, что необходимость размножения искусственно навязывается государством для рождения идеальных потребителей. Или отказываются от медицинских услуг на том основании, что фармакология создана для выкачки денег из наивных рабов. Паранойей легко прикрыть то, что делать страшно или не хочется.

• Вера в приметы и суеверия

Обращали внимание на мышление стариков, которые верят во всякие небылицы в стиле «доешь кусок хлеба, а то силы не будет», «не выбрасывай волосы, чтобы голова не болела» или «покажи монетку молодому месяцу для привлечения прибыли»? Вера в магические ритуалы, которые управляют жизнью человека, помогает избежать ответственности, позволяет думать, что от собственных усилий счастье зависит мало. Молодое поколение точно также прячется от зрелого мышления, полагаясь на силу фэншуй, мантр удачи и позитивного мышления. Зачем превозмогать себя, если можно просто думать позитивно и читать аффирмации? Однако реальность – не сказка, она бывает совершенно непредсказуемой и несправедливой.

Что происходит с людьми, которые не хотят взрослеть? Они рано стареют, потому что перепрыгивают самую интересную часть жизни. Чтобы не попасться на крючок преждевременной старости, нужно учиться принимать жизнь и ее уроки, быть самостоятельными, критичными, деятельными, не бояться повседневной рутины, искать в ней позитив. Кто сказал, что зрелость не может быть мудрой и гармоничной? Только приняв течение жизни, мы учимся жить в ладу с собой, сохраняем неповторимую индивидуальность и энергию.

Текст: Flytothesky.ru