Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

В этой семье есть действительно самая что ни на есть настоящая семейная фотография. На фото на странице Roussel Six Pack в Facebook мы видим 17 внуков от шести братьев и сестер, собранных одновременно. Внуки выстроены по старшинству и на них цветные футболки – у каждой семьи свой цвет. «Фотография была идеей моей сестры, – рассказывает Крисси, мать шести детей в розовых футболках. – Наличие большой семьи означает много шума, смеха и, самое главное, любви. Имея 17 кузенов и кузин, ты всегда найдешь с кем можно поиграть и повеселиться. Они отрываются по полной. Мне нравилось иметь большую семью в детстве, и я так рада, что у моих детей точно такой же опыт».

Эта фотография сделана в память о дедушке, которого уже нет. «Я все время думаю о том, что эти 17 добрых, разумных и веселых детей являются самым большим наследием моего отца, – говорит Крисси. – Прекрасным наследием любви. Мы очень по нему скучаем, но каждый день чувствуем его незримое присутствие благодаря любви и радости всех наших детей».

У внуков есть самая настоящая семейная фотография





«Хорошего вам лета! Мы завершаем веселую пляжную поездку с моей мамой, моими 5 братьями и сестрами и их вторыми половинами и нашими 17 детьми! 11 из этих детей – в возрасте 5 лет или младше. С ума сойти!

Это был насыщенный, веселый уик-энд – много плавания, игр на песке, пикников, игр в карты и прогулок. Я думаю, что мы все возвращаемся домой немного уставшими, но это было так весело!

Комментарий к фото: здесь все кузены и кузины, выстроенные по старшинству, причем у каждой семьи футболка определенного цвета! Моя группа в розовом. В этой толпе из 17 двоюродных братьев и сестер только два маленьких мальчика. Огромное спасибо моей удивительной сестре за создание футболок и жене брата за суперфото!»



«Наличие большой семьи означает много шума, смеха и, самое главное, любви, – говорит Крисси, мама шести из 17 внуков





«Имея 17 кузенов и кузин, ты всегда найдешь с кем можно поиграть и повеселиться»





«Они отрываются по полной»





«Мне нравилось иметь большую семью в детстве, и я так рада, что у моих детей точно такой же опыт»





Интернет-аудитории очень понравилась идея создания такого коллективного фото!

Текст: Flytothesky.ru