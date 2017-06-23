|
Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья
23.06.2017 21:48 — Калейдоскоп | Flytothesky
В этой семье есть действительно самая что ни на есть настоящая семейная фотография. На фото на странице
Эта фотография сделана в память о дедушке, которого уже нет. «Я все время думаю о том, что эти 17 добрых, разумных и веселых детей являются самым большим наследием моего отца, – говорит Крисси. – Прекрасным наследием любви. Мы очень по нему скучаем, но каждый день чувствуем его незримое присутствие благодаря любви и радости всех наших детей».
У внуков есть самая настоящая семейная фотография
«Хорошего вам лета! Мы завершаем веселую пляжную поездку с моей мамой, моими 5 братьями и сестрами и их вторыми половинами и нашими 17 детьми! 11 из этих детей – в возрасте 5 лет или младше. С ума сойти!
Это был насыщенный, веселый уик-энд – много плавания, игр на песке, пикников, игр в карты и прогулок. Я думаю, что мы все возвращаемся домой немного уставшими, но это было так весело!
Комментарий к фото: здесь все кузены и кузины, выстроенные по старшинству, причем у каждой семьи футболка определенного цвета! Моя группа в розовом. В этой толпе из 17 двоюродных братьев и сестер только два маленьких мальчика. Огромное спасибо моей удивительной сестре за создание футболок и жене брата за суперфото!»
«Наличие большой семьи означает много шума, смеха и, самое главное, любви, – говорит Крисси, мама шести из 17 внуков
«Имея 17 кузенов и кузин, ты всегда найдешь с кем можно поиграть и повеселиться»
«Они отрываются по полной»
«Мне нравилось иметь большую семью в детстве, и я так рада, что у моих детей точно такой же опыт»
Интернет-аудитории очень понравилась идея создания такого коллективного фото!
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этой семье есть действительно самая что ни на есть настоящая семейная фотография. На фото на странице Roussel Six Pack в Facebook мы видим 17 внуков от шести братьев и сестер,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии