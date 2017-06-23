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Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

23.06.2017 21:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В этой семье есть действительно самая что ни на есть настоящая семейная фотография. На фото на странице Roussel Six Pack в Facebook мы видим 17 внуков от шести братьев и сестер, собранных одновременно. Внуки выстроены по старшинству и на них цветные футболки – у каждой семьи свой цвет. «Фотография была идеей моей сестры, – рассказывает Крисси, мать шести детей в розовых футболках. – Наличие большой семьи означает много шума, смеха и, самое главное, любви. Имея 17 кузенов и кузин, ты всегда найдешь с кем можно поиграть и повеселиться. Они отрываются по полной. Мне нравилось иметь большую семью в детстве, и я так рада, что у моих детей точно такой же опыт».

Эта фотография сделана в память о дедушке, которого уже нет. «Я все время думаю о том, что эти 17 добрых, разумных и веселых детей являются самым большим наследием моего отца, – говорит Крисси. – Прекрасным наследием любви. Мы очень по нему скучаем, но каждый день чувствуем его незримое присутствие благодаря любви и радости всех наших детей».

У внуков есть самая настоящая семейная фотография

Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

«Хорошего вам лета! Мы завершаем веселую пляжную поездку с моей мамой, моими 5 братьями и сестрами и их вторыми половинами и нашими 17 детьми! 11 из этих детей – в возрасте 5 лет или младше. С ума сойти!

Это был насыщенный, веселый уик-энд – много плавания, игр на песке, пикников, игр в карты и прогулок. Я думаю, что мы все возвращаемся домой немного уставшими, но это было так весело!

Комментарий к фото: здесь все кузены и кузины, выстроенные по старшинству, причем у каждой семьи футболка определенного цвета! Моя группа в розовом. В этой толпе из 17 двоюродных братьев и сестер только два маленьких мальчика. Огромное спасибо моей удивительной сестре за создание футболок и жене брата за суперфото!»

Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья
 «Наличие большой семьи означает много шума, смеха и, самое главное, любви, говорит Крисси, мама шести из 17 внуков

Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

«Имея 17 кузенов и кузин, ты всегда найдешь с кем можно поиграть и повеселиться»

Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

«Они отрываются по полной»

Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

«Мне нравилось иметь большую семью в детстве, и я так рада, что у моих детей точно такой же опыт»

Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

Интернет-аудитории очень понравилась идея создания такого коллективного фото!Это фото «разноцветных» внуков стало вирусным, и оно демонстрирует, как может разрастись одна семья

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В этой семье есть действительно самая что ни на есть настоящая семейная фотография. На фото на странице Roussel Six Pack в Facebook мы видим 17 внуков от шести братьев и сестер,...

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