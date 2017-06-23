7 вещей, в которые вам нужно перестать верить, чтобы построить успешную жизнь на ваших собственных условиях

Наш разум в конечном итоге делает наши мечты возможными или невозможными. Наша реальность почти полностью отражает наши мысли и то, чем мы обычно руководствуемся, считая это истинным. Проблема в том, что то, что мы считаем правдой, не всегда правда. Наши ошибочные убеждения мешают нам стать лучше и успешнее. Это явление происходит в нашей жизни чаще, чем большинство из нас осознает. Вот некоторые из самых распространенных ошибок, которые вам нужно отпустить, если вы хотите жить успешной (и счастливой) жизнью на своих собственных условиях.





1. Перестаньте верить, что кто-то уже определил ваш «успех» и путь к нему

Отказаться от чужого определения «успеха» жизненно необходимо. Конечно, сказать это легче, чем сделать, тем более если так называемая «успешность» – это стандарты окружающего вас социума. Прежде всего определите для себя, что для вас значит успех. Суть в том, что, несмотря на сложность, отказ от определения успеха с точки зрения других людей невероятно освобождает и приводит к самому полному выражению того, кто вы есть. С результатами вашего выбора жить вам, а не другим людям. Следуйте тому пути, который нужен вам, а не окружающим.

2. Перестаньте верить в то, что для следующего шага вы должны набраться уверенности в себе

Люди неправильно понимают, как работает уверенность. Поэтому они принимают (подсознательное) решение подождать, пока они не почувствуют себя более уверенно, прежде чем предпринять следующий шаг. Но ожидание – это не деятельность по укреплению уверенности, поэтому вы никогда и ничего не дождетесь и, соответственно, следующего шага не предпримете.

3. Прекратите верить, что больше планирования и размышлений даст вам лучшие результаты

Так же, как вам не нужно больше уверенности, чтобы сделать следующий маленький шаг вперед, вам, скорее всего, не потребуется больше планирования и долгих размышлений. Кто-то сидит и ждет вдохновения, а кто-то просто встает и делает. Чтобы избежать «паралича чрезмерных размышлений», начните действовать. Напомните себе, что вы не можете поднять тысячу килограмм за один раз, но вы можете легко поднять один килограмм тысячу раз.

4. Прекратите верить, что концентрация внимания на ваших целях – это и есть решение

Цели не приносят положительных изменений, их приносят ежедневные действия. Мы слишком часто одержимы большой целью (значимым конечным результатом), но совершенно не сфокусированы на действиях, которые к ней ведут. Если вы на время позабудете одну из своих целей в течение следующих нескольких недель и вместо этого сосредоточитесь исключительно на постоянных действиях, которые ведут к этой цели, вы все равно получите положительные результаты.

5. Прекратите верить, что вы всегда должны быть правы

Чтобы быть успешным на ваших собственных условиях, вы должны не возражать против собственных ошибок в краткосрочной перспективе. Вы должны уметь признавать, что в чем-то неправы. Это процесс проб и ошибок, который помогает вам понять, что правильно. И выяснение того, что правильно, гораздо важнее, чем всегда быть правым. Важно обобщить уроки и сделать нужные выводы. Вместо того чтобы страдать от неудач, внимательно следите за ними и учитесь у них. Рано или поздно вы нащупаете тот уровень успеха, который нужен именно вам.

6. Прекратите верить, что вы должны всегда говорить «да»

Вы должны практиковать говорить «нет», даже если это кажется вам неправильным. Ваше время и энергия не бесконечны. Всегда имейте в виду, что вам не нужно хвататься за все чудесные возможности, которые вам предлагаются. Помните, что слово «да» на все предложения может привести к тому, что вы отвлечетесь от своих основных целей и приоритетов. Слово «нет» – важная часть построения жизни на своих собственных условиях.

7. Прекратите верить в то, что у вас достаточно силы воли для преодоления ограничений и искушений

Независимо от того, сколько у вас решительности и силы воли, если вы находитесь в среде, которая работает против ваших лучших намерений, вы в конечном итоге ей поддадитесь. Таким образом, вместо того, чтобы работать в благоприятной среде, которая подталкивает вас вперед, вы тратите всю свою энергию на борьбу с нездоровой средой. И в конце концов, несмотря на все ваши усилия, ваша энергия иссякает. Вам необходимо установить четкие границы, зафиксировать их, а затем «перенастроить» среду, чтобы продолжить свое развитие.

Текст: Flytothesky.ru