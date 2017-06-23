Почему не получается забеременеть? Убираем психологические блоки и страхи

Женские болезни с каждым годом только прогрессируют – менструальный цикл живет по каким-то своим биоритмам, яйцеклетки не развиваются, миома после тридцати становится едва ли не нормой, как и непроходимость труб. Можно, конечно, проходить гормональную терапию, повторно вырезать кисты или прижигать эрозию, а можно попробовать поискать причину. Уверяем, в 85% случаев она будет в голове. И если уж вы собрались во всем разбираться, привлекать к проблеме нужно не только гинеколога, но и грамотного психолога, который поможет отыскать внутренние блоки, чтобы восстановить гормональную сферу.





Почему не получается забеременеть?

Довольно много девушек обращается в больницу с этим вопросом. Они сдают сотни анализов, горстями пьют витамины, ведут активный образ жизни, а в момент овуляции сидят в «репродуктивных» асанах, которые увеличивают их женскую силу и способность к зачатию. Так что же не так? Почему их тело отвергает сперматозоиды мужа или перекрывает выход яйцеклетке? На деле в этом вопросе руководит не матка, а мозг, точнее, гипоталамус.

Допустим, женщина посылает телу сигнал «хочу ребенка», мозг тут же сканирует поставленную задачу и начинает подтягивать ресурсы. И если гипоталамус видит, что тело истощено длительным психологическим стрессом, он дает команду отбоя, ведь задача самосохранения куда важнее функции воспроизводства. Чтобы беременность наступила, организм должен чувствовать себя в безопасности, должен быть расслабленным и умиротворенным. А когда дама испытывает подсознательную тревогу, когда ее запасы энергии уходят на подавление внутреннего конфликта – тут не до вынашивания новой жизни. Вот органы репродукции и блокируются самыми доступными способами – гормональный сбой, новообразования или эндометриоз. Главная задача – не беременность, но самосохранение.

Почему нужно работать с подсознанием?

Решить проблему на уровне физики – полбеды, в конце концов, это лишь вторичная причина. Истинная блокировка находится не на уровне тела, искать нужно в подсознательных механизмах психики, в выгодах, которые получает женщина, не способная родить. Нет таких? Подумайте еще раз.

К чему приводят нарушения в работе яичников? Сбивается цикл, яйцеклетка не может высвободиться из фолликулы, вот беременность и не наступает. Когда происходит закупорка труб, единственный фактор дискомфорта – естественная контрацепция. Наконец, если растет миома, матке больше не нужно никого выращивать, она уже занята. Получается, организм по каким-то причинам защищается от беременности. Женщина сколько угодно может повторять, что «хочет ребенка», истинная картина одна – быть мамой она не готова. Нужно не просто хотеть, потому что пришло время, нужно четко осознавать, для чего нужен малыш.

Довольно часто героиня истории вроде бы и хочет малыша, но боится не справиться с ролью матери, стать некрасивой, не выносить или родить инвалида. Бывает, она не может довериться мужчине, не чувствует себя рядом с ним в материальной или физической безопасности, боится остаться одной, повторив родительский сценарий. Продолжительный стресс, страхи, чувство тревоги – все это факторы риска, от которых репродуктивная система защищается. Известный факт, что во время войн у женщин действительно прекращались месячные, организм включал доминанту выживания.

Сигналы тела. За что отвечает репродуктивная система женщины?

Яичники. Отвечают за связь женщины с родом по линии матери. Если есть какие-то проблемы в их работе, значит, нет взаимопонимания с женщинами в своей семье. Когда яичники не созрели, скорее всего, такая женщина очень инфантильна по натуре, ощущает себя «маленькой девочкой», физически не способной дать жизнь новому существу. И наоборот, если дама чувствует себя «мужиком в юбке», если она не может опереться на мужчину, работа женских гормонов тоже будет блокироваться. Когда нарушается месячный цикл, нужно работать над принятием собственной женственности, учиться быть мягкой, покладистой, убирать из лексикона фразы в стиле «я чувствую себя мужиком», «хотела бы родиться мальчиком», «я неженственная».

Маточные трубы. Если женщина по каким-то причинам не готова беременеть, не до конца уверенна в партнере или хочет получить контроль над репродуктивной системой, у нее могут возникнуть воспаления в этой сфере, спазм труб или даже внематочная беременность. Чтобы избавиться от проблемы, нужно отпустить сверхконтроль, позволить себе расслабиться, найти точку опоры в жизни.

Матка. Отвечает за половые отношения и принятие мужчины. Если в паре есть неудовлетворенность друг другом, женщина недовольна вложениями мужа в семью, не может ему открыться, довериться, не видит его в роли отца ребенка или ощущает себя недолюбленной – первым реагирует эндометрий, отсутствие которого мешает ребенку укрепиться. Эндометриоз – показатель проблем в отношениях, которые нужно решать. Эрозия, герпес или молочница не мешают деторождению, но препятствуют занятиям любовью, что подразумевает 100% способ контрацепции.

Если есть проблемы с репродуктивной системой, не получается родить, нужно работать не только с телом, но и с чувствами, мыслями, страхами. Искать внутренний конфликт, который мешает желанию реализоваться, договариваться с сознанием и подсознанием. Только наладив контакт с чувствами, устранив психологические барьеры, вы дадите телу знак, что готовы быть мамой.

Текст: Flytothesky.ru