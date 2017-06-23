9 токсичных поведенческих моделей, которые разрушают любые отношения

Любые наши отношения бывают непростыми, и ошибки мы тоже делаем. Будем честны – нам всем приходилось поступать не самым лучшим и честным образом. Никто не застрахован от перепадов настроения и неприятных обстоятельств. Но это не может быть оправданием того, что мы делаем друг с другом.





Большая четверка

Около 90% неудачных отношений – это результат следующих четырех токсичных поведенческих моделей:

1. Ссоры и жалобы как возможность обвинять друг друга

Конфликты – это норма. Это честные и естественные реакции на поведение и действия другого человека. Но если эти реакции становятся неконтролируемыми и трансформируются в постоянные атаки и нападения, то это вызывает проблемы.

2. Выражение злобы и ненависти в качестве замены честного и открытого общения

Оскорбления, угрозы, унижение, издевки – подобные вещи в любой форме токсичны для отношений, поскольку они несут ненависть. В таких условиях решить проблему невозможно. Кроме того, имейте в виду, что если любимый вами человек допускает ошибку, но вы решили его простить, то покажите это. Если вы регулярно вспоминаете чьи-то прошлые проступки, чтобы заставить себя выглядеть «лучше», это патовая ситуация.

3. Нежелание ответственности в отношениях

Если вы отрицаете собственную ответственность в любой ссоре, вы обвиняете другого человека: «Не во мне проблема, а в тебе». Это отрицание усиливает каждое разногласие. У вас, между прочим, есть выбор. Либо вы хотите отношений с этим человеком, либо не хотите. Если все же хотите, то вы на 50% несете ответственность за них.

4. Молчаливое игнорирование

Игнорирование, отключение, бойкот – все варианты такого поведения не только отдаляют, но в конечном итоге эмоционально удаляют вас обоих из отношений. Игнорируя кого-то, вы банально приучаете этого человека к жизни без вас. Но, если это то, к чему вы стремитесь, то тогда вы действуете эффективно, хоть и нечестно.

Еще пять токсичных моделей поведения

Они, конечно, не настолько «могучи», как предыдущая четверка, но они тоже способны убить ваши отношения:

5. Использование эмоционального шантажа

Такое поведение – это ваше наказание человека, если его действия не соответствуют вашим пожеланиям и ожиданиям. В результате он меняет поведение против своей воли и в результате вашего давления. Другими словами, без такого шантажа он будет вести себя иначе, но страшится наказания и потому поддается. Крайне нездоровая для отношений поведенческая модель!

6. Умалчивание правды

Здоровые отношения строятся на доверии, а нарушенное доверие восстановить и вылечить нелегко. Умалчивание и сокрытие столь же лживы, как и откровенно озвученная ложь: «Я скрыл от него, но я же не врал». Это всего лишь вопрос времени, когда всё раскроется. Быть честным – это единственный способ пребывать в мире с собой и с теми, кто вам дорог.

7. Отодвигание человека на задний план

Находите время, чтобы сосредоточиться исключительно на том, кто дорог вам. Ничто так не ценится, как ваше честное, непритворное и целенаправленное внимание, а также ваше искреннее присутствие в отношениях.

8. Необходимость или ожидание, что ваши отношения окажутся простыми и легкими

Когда дружба, брак, родительство становятся не самыми легкими, не расценивайте это как громкий сигнал о том, что с вашей стороны что-то делается неправильно. Напротив, когда делается все слишком правильно, вы все усложняете – особенно, когда вы отдаете всего себя, постоянно ведете «нужные» разговоры и жертвуете собой. Отношения не могут быть круглосуточными, потому признавайте за каждым человеком неотъемлемое право на личное пространство.

9. Отношения могут решить ваши личные проблемы

Ваш партнер или друг не обязаны делать вас счастливым и самодостаточным человеком. Да, здоровые отношения действительно приносят радость в жизнь, но не их обязанность заполнять собой всю вашу внутреннюю пустоту. Взаимодействие – это работа двоих людей, а не лекарство для одного. Другими словами, первый шаг к тому, чтобы строить действительно здоровые и долгосрочные отношения с другим человеком – это иметь здоровые отношения с самим собой.

Текст: Flytothesky.ru