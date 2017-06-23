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Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

24.06.2017 14:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Мои руки застрахованы на семизначную сумму».

Творческий дуэт фотографов Оли Келлета (Oli Kellet) и Алекса Холдера (Alex Holder) сумел создать одну из самых потрясающих рекламных кампаний в Великобритании за последнее десятилетие. Проработав много лет с людьми, предоставляющими свои руки для фотосъёмки, фотографы решили показать лица тех, кому принадлежат эти модельные руки.

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Рассказывает Оли Келлет: «Когда вы занимаетесь созданием печатной и телевизионной рекламы, вам очень часто приходится работать с моделями, предоставляющими свои руки для съемки. Вы даже не представляете, какое количество рук мы видим ежедневно. К нам пришла в голову идея сфотографировать лица этих моделей. Вот, что в результате у нас получилось».

 Джин-Джиллз

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Я очень часто слышала от людей слова: «Какие у вас руки! Вы, наверное, пианистка». Я понятия не имела о том, что существует рекламная съемка рук, пока не увидела такую рекламу. И я подумала, что тоже смогу так работать».

Винсент Оливер

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Друзья считают эту работу презабавнейшей, называя меня «hand-моделью».

 Аднан Рашед

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Я всегда был актером, но также подрабатываю и в съёмке рук. Я палестинец. Мои руки используют в тех случаях, когда заказчику нужен испанский или средневосточный типаж.

 Нина Тейлор

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Я называю себя специалистом по рукам, хотя меня именуют «супермоделью», потому что я всегда прохожу все кастинги. Мои руки застрахованы на семизначную сумму.

Федерико Хьюсон

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Кастинги – это странная процедура. Но, по крайней мере, после проб вы знаете, насколько вам удалось произвести впечатление. Если вы не прошли кастинг, то в голову начинают лезть мысли типа «неужели меня подвёл мой мизинец?

Стюарт Джи

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Я всегда советую людям не играть с котятами, не курить и не менять цепь на велосипеде. Просто ухаживайте за руками и постоянно их увлажняйте.

Аннабель Каппер

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Однажды мне пришлось участвовать в съёмке под дождём на улице. Я так замёрзла, что мои руки посинели, и тогда фотограф недовольно потребовал от меня: «Вы можете что-то с ними сделать?»

Эндрю Беннетт

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Мне, конечно, пришлось изменить некоторые домашние привычки. Например, раньше я работал на своей машине, но был вынужден от этого отказаться. Если я знаю, что в ближайшие несколько дней у меня будет съёмка, я прекращаю всякие садово-огородные работы дома.

Ренато Де Фацио

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Работать hand-моделью интересно. Прежде всего, это анонимно, поэтому вы можете сниматься для конкурирующих продуктов. Сегодня вы работаете с Apple, а завтра – с Samsung, и это не имеет никакого значения.

Лаура Лоренте

Hand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

Когда я рассказываю людям о моей работе, некоторые из них удивляются. Они не верят, что существует целая отрасль модельной съёмки разных частей тела.

Фото: olikellett.com

Текст: Flytothesky.ruHand-модели: как выглядят люди, которые работают в кадре только руками

 
 
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«Мои руки застрахованы на семизначную сумму». Творческий дуэт фотографов Оли Келлета (Oli Kellet) и Алекса Холдера (Alex Holder) сумел создать одну из самых потрясающих...

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