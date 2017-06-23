О чем не расскажут на дамских тренингах…

Основная аудитория женских тренингов – дамы, которые созрели до полноценных отношений, но у которых с личной жизнью не складывается. Сидит наша прелесть у окошка и мечтает забросить скучную работу, красить ноготки, перебирать детские одежки, да мужа поласковее, чтобы восхищался копной ее волос и задаривал подарками. А потом на глаза попадает книга от местного гуру, который вещает, что все беды слабого пола от недостатка женственности. И как тут устоять?





Пара занятий, десяток ведических практик, эротичное бельишко – и дело в шляпе, она освоила секрет привлекательности, благодаря которому мужчины обязаны повалить толпами! Эта живительная таблетка куда круче золотой рыбки. Наверное, поэтому тема женственности стала такой популярной, что собирает полные залы доверчивых клуш в шуршащих юбках. Поменяй осанку, заплети косу, натренируй влагалищные мышцы – и лови выгодные предложения. А может, нет?

Ведические сказки: чему учат на курсах по наращиванию женственности?

Основная идея таких курсов лежит на поверхности – если ты будешь женственной, то притянешь в свою жизнь золотое колечко, деньги и халву. Потому что женская энергия особенная, способна усилить задатки мужа в геометрической прогрессии. Он вам приносит деньги, а вы ему – горячий суп, секс и уютную атмосферу в доме, якобы такой обмен заряжает семью на процветание, которому нет предела. А главное, условия такого партнерства больше, чем просто хороши, всего-то и нужно быть красивой, сексуальной и излучать позитив. Даже лучше!

Перво-наперво от нее потребуется бросить ненавистную работу и перестать думать о всяких материальных проблемах, ведь теперь это не ее забота. Добыча мамонта, устройство пещеры, защита – дело рук мужчины, ее же задача – умело выманивать у него все эти «бонусы» сексом, едой или банальной хитростью. Учиться, работать, менять мир к лучшему женщине не к лицу, во всяком случае, серьезное отношение не приветствуется. А вот кушать сладости, носить длинные юбки с правильным «энергетическим конусом», постигать секреты искусных куртизанок, да побольше нахваливать мужчину – это уже что-то.

Всюду красной нитью вплетена идея, будто данные ритуалы каким-то образом помогут накопить женственную энергию, которую можно с успехом выменивать на материальные блага. Именно поэтому нужно просить подарки, золотые украшения и чаще использовать улыбку Моны Лизы. А еще не мешает научиться самостоятельно готовить, ведь мужчина, который питается по-домашнему, более полно раскрывает чакры и больше зарабатывает!

Подвох в том, что женщина превращается в существо, зависимое от мужчины. Она привязана к дому и детям, должна быть покорной и благодарной, жить для мужчины, ублажать его чресла и во всем с улыбкой прислуживать – такова цена за возможность не работать и сидеть на шее. Вроде бы каждый пункт замечательно обоснован с точки зрения подпитки чакр и ведической астрологии, но все-таки что-то не сходится.

Что же получает счастливый муж?

Если посмотреть на счастливчика, жена которого освоила сакральные приемы, мы увидим полное отсутствие логики. Получается, если муж не будет тратиться на сладости, побрякушки и цветочки для дамы, то откроет дыру в энергетическом поле и обязательно скатится финансово? Если не поест домашнего борща с ее мраморных ручек, а перекусит где-нибудь в ресторанчике, то провалит важный деловой проект? Наконец, его зарплата и правда будет зависеть от того, обстригла жена волосы на растущую луну или нет, надела юбку конусом или дурацкие брюки, которые отобрали энергию богатства?

Задумайтесь, суть успехов мужчины сводится к его женщине, как будто без нее он стал неполноценным существом, неспособным на нормальную самореализацию. Будто сам по себе он ничего не представляет. Но зачем вообще привязывать ее женственность к его успехам? Как юбка и классный минет способствуют тому, что он построит процветающий бизнес и заключит выгодный контракт? Неужели нет успешных холостяков, которые и без дамского общества умудряются строить завидную карьеру?

Красивая женщина вдохновляет, это правда. Но она не становится менее привлекательной от того, что предпочитает носить каре и строгие брюки. Она не теряет ценности в глазах сильного пола, если добивается карьерных высот, а не выращивает дома фабрику спиногрызов и утюжит пододеяльники. Более того, даже самым домашним и преданным барышням с подкаченными попами мужчины умудряются изменять, так что женственность не становится гарантом защиты от жизненных разочарований.

Боготворящая мужчину женщина удобна. Она покорна, она обслуживает хозяйство, заглядывает в рот и готова лечь в любую позу, чтобы показать свою преданность. Она не будет перечить мужу и вряд ли уйдет, если он поведет себя по-свински, потому что зависит. Получается парадокс – в теории ее обучают управлять мужчиной, выманивать у него подарки и жить в масле, но по факту она скатывается в инфантилизм и становится неполноценной. О такой ли свободе мечтают завсегдатаи женских курсов? Решайте сами.

Текст: Flytothesky.ru