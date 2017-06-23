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Эти оптические иллюзии без труда обманут ваш мозг

24.06.2017 16:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Человеческий мозг очень легко обмануть. Ведь практически вся информация, которую мы получаем из окружающего мира, проходит целых три барьера: зрение, восприятие мозга и предыдущий опыт. И эти барьеры очень часто играют с нами злую шутку. Самый яркий пример — оптическая иллюзия с двумя квадратами.

Посмотрите на эту картинку. Вам кажется, что квадраты А и В разных цветов? А вот и нет! Они абсолютно одинаковые! Можете сами это проверить, вырезав их в любом графическом редакторе.

Эти оптические иллюзии без труда обманут ваш мозг

А теперь предлагаем узнать, чем нас может удивить уличное творчество. Эти ребята создают самые настоящие шедевры на плоскости!

Текст: Flytothesky.ruЭти оптические иллюзии без труда обманут ваш мозг

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