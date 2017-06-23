Усталость от отношений. Почему вредно посягать на привычки партнера?

Когда вы впервые съехались – все казалось в диковинку: просыпаться вместе, вдвоем принимать ванную, готовить утреннюю яичницу, а вечером в обнимку пересматривать старые киноленты. Вы слились в одну большую вселенную, мир стал в разы теплее, и вы поняли, что предназначены друг для друга. Спустя время оказалось, быть рядом 24 часа не так и легко, хочется личного пространства – закрыться на кухне с чашкой кофе и томиком Чехова или провести вечер с коллегами по работе без сопровождения половины. Что это за симптом? Неужели любовь начала угасать, а сильные когда-то чувства оказались подделкой? Не спешите сгущать краски.





Границы комфорта. Для чего они нужны?

Слияние границ в самом начале отношений естественно – мы узнаем друг друга, открываем сердце и впускаем в него нового человека. Однако в дальнейшем здоровые отношения подразумевают выравнивание личного пространства, чтобы сохранить собственную индивидуальность и не потерять уникальность, за которую мы друг друга полюбили.

То есть, совершенно нормально периодически хотеть отделиться от любимого в процессе совместной жизни, чтобы провести время наедине с собой, хобби или кругом друзей. Нормально отдыхать в разных компаниях, добирать эмоции и впечатления по отдельности, а то и просто лежать попами друг к другу, восстанавливая внутренние границы. Такая самостоятельность подтверждает факт, что каждый из вас – личность со своими желаниями и интересами, а не созависимое существо, которое нужно прикладывать к сердцу от скуки.

Постоянно посягая на психическое пространство любимого человека, пытаясь заполнить его эфир собой, вы рискуете напороться на агрессию и раздражение. Психика нуждается в одиночестве для перезагрузки, чтобы восстановить свою целостность, а с ней и чувство защищенности.

Привычки как символ стабильности

Кто-то любит пить кофе на балконе с сигареткой, и день без этого ритуала рисуется настоящей катастрофой. Кто-то по приходу домой надевает пушистый халат и разваливается с газеткой, закидывая ноги на стол. А кто-то ест суп исключительно из глиняной пиалы с ромашкой посередине. Такие «странности» — естественное желание психики пометить личное пространство, придать хаотичной динамике мира немного спокойствия.

Человек знает, где-то там бушуют ветра, толкутся люди в переполненном транспорте, обваливаются биржевые акции, но дома его всегда ждет любимое кресло, дырявый халат и кошка Нина. Это стабильность, привычный мирок, который неотъемлем от внутреннего спокойствия, потому помогает чувствовать себя защищенным.

Именно поэтому каждый из нас так агрессивно реагирует, если его привычку пытаются отнять. Например, ребенок садится на любимое место в торце стола, на которое имеем право только мы! Или жена разбила любимую кружку, а то и вообще без проса выбросила растоптанные тапочки, с которыми объединяло целых 10 лет уюта. Нарушение привычного хода вещей вызывает тревогу, воспринимается как покушение на личное пространство. И пусть разум сколько угодно доказывает, что тапки были старомодными, его доводы не сработают. На уровне инстинктов психика воспримет такое вмешательство как вызов. Вот почему нужно уважать привычки близких, какими бы нелепыми они не казались, это символ их стабильности и комфорта.

Посягательство на территорию комфорта: как корректировать привычки?

Иногда в браке все-таки приходится искать компромиссы, когда привычки одного из партнеров идут вразрез с пониманием комфорта другого. Например, жена – чистоплюйка до мозга костей, а муж обожает раскидывать вещи, потому что творческий хаос придает ему энергию для действий. И что тогда? Жертвовать собой ради удобств половины – не лучший выход, но и постоянно проедать плешь партнеру, критикуя его образ жизни и пристрастия – тоже не дело. Лучше все заранее обсудить, подкорректировав привычки, которые не устраивают.

Партнер продолжает продавливать свою позицию? Постарайтесь донести до него, что от ваших маленьких причуд зависит заряд настроения на весь день, что у вас должно быть какое-никакое личное пространство. Однако недопустимо ущемлять свободу другого своими «хочу» и «делай вот так, я сказал». Когда жена закатывает истерику по поводу криво развешенных полотенец, а муж поднимает руку на детей за то, что те ели из его тарелки – это ненормальное поведение неадекватных людей, либо отношения давно находятся в кризисе. Отстаивайте право на привычки, но не перекрывайте кислород другим, в семье все должны чувствовать себя свободно.

К чему мы пришли?

Отдых от партнера – неотъемлемая часть нормальных отношений, участники которых уважают свободу друг друга. Время для себя необходимо, чтобы обнулиться, напитаться новыми эмоциями и соскучиться по партнеру. Семья, в которой уважают личное пространство и привычки – прочная крепость, где можно позволить себе расслабиться душой. А это бесценно…

Текст: Flytothesky.ru