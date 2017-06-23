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Головоломка «Треугольник». Только 2% людей смогут решить ее в уме
24.06.2017 18:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Попробуйте подсчитать, сколько треугольников изображено на картинке. Главная сложность этой головоломки заключается в том, что без помощи листика и цветных карандашей человек начинает сбиваться уже на втором десятке. Возможно, среди вас есть гений, который сумеет решить ее в уме. В любом случае, мы в вас верим. Приступайте!
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Попробуйте подсчитать, сколько треугольников изображено на картинке. Главная сложность этой головоломки заключается в том, что без помощи листика и цветных...
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