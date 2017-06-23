7 типов родителей и «дыры» в воспитании. О чем молчит ребенок?

Существует уйма типологий характеров людей, соционистические портреты и типы темперамента по цвету глаз, форме ладоней или группе крови. В этой статье мы зайдем с психологической стороны вопроса и раскроем родительскую типологию. Быть может, вы найдете себя в одном из описаний, узнаете свои слабые стороны, чем они чреваты для вашего малыша. Хотите вырастить счастливого ребенка, меняйте свой стиль воспитания.





Типы родителей и «дыры» в воспитании. О чем молчит ребенок?

Тип 1. Родитель-идеолог

«Ты должен соответствовать моим требованиям!» «Девочки так себя не ведут». «Я запишу тебя в музыкальную школу, возражения не принимаются». Этот тип родителя воспитывает ребенка через идеологические установки, жесткие запреты и указания. Есть «линия партии» и перечень сводов, которым нужно соответствовать, тогда тебя будут любить. Самостоятельность запрещается, свободы выбора ребенку тоже не оставляют. Что получаем на выходе? Ребенок с раннего возраста привыкает следовать желаниям родителей, подавляя все «хочу» и «почему». Он вырастает несамостоятельным овощем, который не знает своих потребностей, не умеет принимать важных жизненных решений и живет по указке «сверху». Такого эффекта вы добиваетесь?

Тип 2. Родитель-зануда

«Мама, я решил стать космонавтом!» – «Сначала уберись в комнате». – «Можно мне пойти на речку?» – «Нет, я записала тебя на курсы полезной арифметики». Родители из класса зануд очень стараются быть идеальными, но не слышат ребенка. Они так увлекаются чтением «полезной» литературы и развивающими семинарами, что за ними забывают о живом человеке и его интересах. Могут часами пропадать на родительских форумах, общаться с лучшими педагогами, планировать мероприятия, но отгораживаются от чувственной сферы – эмоций и желаний подростка. Вместо поддержки такой родитель уходит в часовые нотации, забывая, как важен диалог, принятие и умение затрагивать душу ребенка.

Тип 3. Родитель-проектор

«Моя девочка обожает бальные танцы», — говорит мамаша, которая всю жизнь мечтала танцевать на сцене и переложила нереализованное желание на шею ребенку. «Оденься, на улице холодно!» — требует бабушка, которая сама замерзла. Так и появляются родители, которые воспринимают ребенка не как отдельную личность, но продолжение себя, дополнение к своему эго. Раз отец не смог стать юристом, им станет сын! Раз мама в детстве недоедала, она закормит свое дитя. Родитель-проектор свято убежден, что лучше знает желания и потребности отпрыска, хотя судит по себе. Может, ребенок ненавидит танцы, но обожает науку. Однако маме виднее, она не даст дочке стать «лабораторной крысой». Вот так родители превращаются в эгоистов и ломают судьбы детей, задвигая их личность в дальний ящик. Скажете, нет?

Тип 4. Обесценивающий родитель

«Я плохой отец», — корит себя мужчина, уверенный, что чего-то недодал детям. «Победа в городской олимпиаде – пшик, ты попробуй в областной выиграй!» Обесценивающий родитель часто делится на два подтипа – недовольный собой и недовольный ребенком. В первом случае он мешает только себе самому необоснованным чувством вины. Вторая ситуация хуже, так как давление касается непосредственно ребенка. Вместо того, чтобы воспитать в нем уверенность, родитель ставит завышенную планку, скупится на похвалу и обесценивает любые достижения. Чем это грозит? Дитя не учится ценить достигнутое, вырастает невротиком, который уверен, что должен быть лучше всех, работать до изнеможения и нацеливаться только на выигрыш. Такая установка приводит к быстрому выгоранию, потере себя, инициативы и разочарованию в жизни. Счастье – не погоня за успехом, но сам путь, умение получать удовольствие от любого результата.

Тип 5. Сливающийся родитель

«Доктор, у нас разболелся живот», — говорит взволнованная мама, поправляя на рослом парне курточку. «Мы были не разлей вода, а теперь она звонит не больше трех раз в сутки», — делится горем женщина, дочке которой стукнуло 36. Наверное, догадались, в чем подвох? Речь о родителях, которые находятся в слиянии с ребенком. Одно дело, если речь касается грудничка, который физически зависит от матери, и совсем другое, если ребенку перевалило за двадцатку. Сливающийся родитель отрицает самостоятельность чада, старается жить его жизнью, решать его проблемы и всячески опекать, раздавливая инициативу на корню. Он не позволяет ребенку вырасти, жить отдельной жизнью, заставляет отчитываться за каждый проделанный шаг. У взрослого человека не остается места для себя, мама все решает за него, делает его эмоциональным инвалидом, лишенным свободы. Но не пора ли оторвать ребенка от юбки?

Тип 6. Родитель-сухарь

«Душевные словоизлияния не по мне». «Дети такие невоспитанные, им нужна хорошая порка». Пожалуй, этот тип родителей терпеть не может всего шумного, спонтанного, живого и непосредственного, общение с детьми кажется им слишком энергозатратным. Одно дело выделить часок, чтобы чинно посетить театр, и совсем другое – реальное воспитание. Это родители класса сухарей или Снежных Королев, которые просто не умеют проявлять чувства и жертвовать своим временем, они эгоисты от рождения. Поучить ребенка манерам, проверить уроки – ладно, но поговорить по душам, обнять, когда ему плохо, поиграть в настольные игры – вот это высший пилотаж. Они хотят принимать ребенка выборочно, когда он удобен, аккуратен и вкусно пахнет. Нужно ли говорить, что в таких отношениях чадо не получает любви, которая ему нужна, а значит, будет искать ее в другом месте?

Тип 7. Самодостаточный родитель

«Делай что хочешь, только не мешайся под ногами». «Это твои проблемы, я не хочу об этом знать». Самодостаточный родитель привык во всем полагаться на себя, он не просит помощи, не жалуется и такого же поведения ждет от своих отпрысков, живя под девизом «Меньше знаешь, лучше спишь». Обратная сторона такой модели воспитания – ребенок не чувствует себя нужным в семье, родители безразличны к его увлечениям, чувствам, а значит, они его не любят. Это может вылиться в деструктивное поведение со стороны подростка – буду пить, носить странную одежду и разрушать все вокруг, лишь бы на меня обратили внимание. Но самодостаточный родитель продолжает игнорировать агрессию ребенка в надежде, что все само как-то образуется. Зря. Ребенок ждет реакции, он хочет понять, что небезразличен семье, что мама неравнодушна.

Не бойтесь говорить о своих чувствах, даже негативных, не бойтесь возмущаться, расстраиваться или просить о помощи. Ребенок должен чувствовать себя частью семьи, понимать, что ценен и любим родителями. А иначе зачем?

Текст: Flytothesky.ru