Как избавиться от чувства зависти

Чувство зависти по отношению, скажем, к чужим вещам – это тяжкое бремя для завистника, поскольку оно всегда напоминает ему о нереализованных желаниях, что ведёт к пессимизму и депрессии. А эти состояния уже начинают препятствовать развитию и портят любые взаимоотношения.





Вы сидите в ресторане или кафе и наслаждаетесь вкусным блюдом, когда ваш взгляд вдруг задерживается на женщине за соседним столиком. Она стильно и дорого одета, у неё ухоженные волосы и модная стрижка, на пальцах сверкают дорогие кольца, а её фигура идеальна. Вы со вздохом возвращаетесь к своей еде и пытаетесь подавить в себе жгучую зависть, которая уже начала разгораться внутри. Вы тоже хотите такую причёску, одежду, украшения и такую же великолепную фигуру! Вы хотите все это, несмотря на то, что вы в принципе неплохо зарабатываете, у вас есть надёжные друзья и вам хватает финансов на нормальную жизнь.

Такие мысли, вольно или невольно зарождающиеся в голове, являются чёткими индикаторами зависти, убивающей в нас чувство признательности и благодарности за то, что мы уже имеем, и толкающей к банальному вожделению, то есть желанию того, что есть у других, а не у нас. Если вы всё же поймали себя на этих мыслях, значит, пора принимать меры по их нейтрализации, поскольку болезненно желать то, что принадлежит другим людям, – это уже признак морального нездоровья:

1. Цените все, что у вас есть

Составьте список вещей, которые вы сами себе заработали или добились и теперь получаете удовольствие от обладания ими. Никогда не принимайте всё, что у вас есть, как должное. Жизнь такова, что вы можете потерять это всё уже завтра и только тогда понять, насколько вы были счастливы и не ценили этого.

2. Помните, что все объекты вашей зависти имеют свой ценник

Какими бы не были объекты вашей зависти, скорее всего, для того чтобы их заполучить, вам потребуется заплатить немалую цену. Например, если вы тайно вздыхаете по супругу вашей соседки, подумайте, к каким последствиям может привести такая интрижка. Что вы приобретёте в результате, и что вы потеряете? Или, например, вы безумно хотите новую дорогую машину, как у соседей, и из непреодолимого чувства зависти приобретаете её в кредит, который выплачивать вам затруднительно или просто не под силу.

3. Работайте над достижением реалистичных целей

Это вполне нормальная практика – ставить цели и достигать их. Главное, чтобы они были разумными, а не нереальными. Например, вы вполне можете хотеть получать зарплату из шести цифр, как вице-президент вашей компании. Но хотите ли вы пойти в университет, получить учёную степень, посещать занятия для дополнительного обучения и работать по 12 часов ежедневно, чтобы заслужить такую зарплату? Если нет, то довольствуйтесь своим уровнем дохода и наслаждайтесь свободными вечерами и выходными днями, когда вы можете пойти в поход или сыграть с друзьями в боулинг, а не корпеть над важными документами или разрешать последствия некачественной работы своих подчинённых.

4. Воспитывайте в себе эмоциональную зрелость

Поймите, что всегда существуют люди, у которых есть то, чего нет у вас. А ещё есть люди, не имеющие и минимума того, чем обладаете вы. Будьте довольны тем, что имеете вы, а не ворчите о том, что имеют другие. Кстати, вы всегда можете взять себе дополнительную работу или создать бизнес, чтобы заработать на какие-то приятные и нужные вам вещи: новую мебель или летний лагерь для детей. Нет смысла завидовать чьему-либо образу жизни; вместо этого, приложите дополнительные усилия, чтобы самому получить то, что вы действительно хотите иметь.

Текст: Flytothesky.ru