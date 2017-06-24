10 привычек счастливых пар

Любовь – это не просто поиск подходящего человека, это ещё и работа над построением отношений. Всегда ли у вас всё гладко с вашей второй половиной? Задаётесь ли вы вопросом о том, как сделать отношения более гармоничными? Оказывается, секрет счастливых отношений – вовсе и не секрет. Большинство счастливых пар просто не пытаются быть постоянно счастливыми и гармоничными. Они спокойно относятся к маленьким слабостям и недостаткам своего партнёра и мирятся с ними.

Что же отличает счастливые пары от всех остальных?





1. Они уважительно относятся к своим разногласиям.

Обращали ли вы внимание на то, как выглядит счастливая пара? Они не выглядят как отдельные, независимые люди, и они не смотрятся, как паталогически зависимые друг от друга. Они нашли золотую середину, которую можно назвать взаимозависимостью. Они могут не соглашаться в мелочах, но у них общие жизненные цели. Им совершенно не обязательно любить одну и ту же музыку, фильмы и книги, потому что они умеют уважать мнение и выбор партнёра.

2. Они не делают неверных предположений и допущений.

Мы рассматриваем большинство ситуаций, делая немало предположений и допущений, основанных на нашем жизненном опыте. Скажем, одному из партнёров присуща подозрительность и обидчивость, а другому – доверительность и открытость. Обидчивый человек, скорее всего, интерпретирует поведение другого как равнодушие и безразличие. Каков выход? Держите ваши допущения и предположения в узде, чтобы не испортить отношения неверными выводами.

3. Они не считают своего партнёра телепатом и экстрасенсом.

Мы часто воспринимаем партнера как приложение к себе. Нередко мы уверены в том, что он должен сам знать и понимать о чём мы думаем, чего хотим и к чему стремимся. Да-да, мы подсознательно считаем своего партнёра телепатом и экстрасенсом, умеющим читать наши мысли, и ожидаем от него только правильной и нужной реакции. Каково же разочарование, когда мы понимаем, что это не так. Счастливые пары исключили из своей жизни подобный подход и отношение, они просто озвучивают друг другу свои мысли, мечты и желания.

4. Они делают все возможное, чтобы понимать друг друга.

Умение понимать партнёра – это ценное качество. Все мы люди: мы устаём, болеем, расстраиваемся, бываем в дурном расположении духа. Не следует воспринимать резкость или необщительность своей второй половины слишком личностно. Попробуйте представить себя на его месте, а не гневно реагировать. Вообще, претензии и гнев – это плохие и неконструктивные реакции. А вот сочувствие, понимание и умение выслушать творят чудеса.

5. Они признают ценность личностного роста.

В здоровых отношениях, как правило, партнёры уважают стремление друг друга к росту и развитию. Они открыты новым знаниям и умениям, и они готовы учиться даже друг у друга. Отношения, в которых один из партнёров не приветствует такие стремления у второй половины, либо обречены, либо несчастны. Простая истина: перемены – это условие существования нашего мира, и человек не является исключением. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были успешными, всячески приветствуйте желание партнёра обучаться и развиваться как личность.

6. Они относятся ко всему оптимистически и верят только в лучшее.

У каждой пары в жизни встречается немало проблемных ситуаций. И только те люди, которые нашли правильное решение, смогли стать счастливыми: они сознательно выработали оптимистическое отношение друг к другу и всему миру в целом. На практике это означает, что они решили видеть в действиях друг друга только хорошие намерения, а не предполагать нечто худшее. Каков результат? Их подход порождает доверие и уважение – два ключевых аспекта успешных отношений. Иными словами, культивируйте оптимизм и заряжайте друг друга позитивной энергией.

7. Они стремятся гармонизировать отношения даже в моменты конфликтов.

Мудрые люди понимают важность «отзеркаливать» своего партнера, повторяя его слова. «Я понимаю, что ты обиделась из-за того, что я забыл о нашей годовщине. Мне жаль, что я выпустил эту дату из внимания, и я понимаю, как тебя это задело. На твоём месте я чувствовал бы себя точно так же». Уважение чувств друг друга укрепляет взаимное доверие и уважение, и именно так рождается глубокое взаимопонимание.

8. Они умеют найти способ, чтобы помириться и снова настроиться на одну волну.

Одной из основных причин ссор между партнёрами является чувство разобщённости и непонимания. Счастливые пары находят способы преодолеть эту разобщённость и снова найти общий язык. Они оба берут на себя ответственность за примирение и восстановление отношений после споров и трений, которые неизбежно случаются в их жизни. Они не позволяют ежедневным обидам разрушать их отношения. Что помогает? Букет цветов. Немного шуток и юмора, чтобы разрядить обстановку. Тёплые объятия. Открытая и искренняя улыбка.

9. Они стремятся к развитию и укреплению своих отношений. Особенно, если у них есть дети!

Дети могут стать серьёзным испытанием для отношений любых партнёров. Счастливые пары знают об этом и потому обязательно выделяют время для того, чтобы провести его исключительно друг с другом. Это просто необходимо! Если этого не делать, то рано или поздно вы утратите ощущение общности как пары, и в конечном итоге вы просто не узнаете друг друга. А когда дети вырастут, вы обнаружите, что у вас больше нет общих точек соприкосновения.

10. Они понимают и принимают неизбежность «взлётов и падений» в любых отношениях.

И это, вероятно, наиболее важный аспект. Любая счастливая пара понимает важность постоянной работы над своими отношениями. Несмотря ни на что! Они готовы к трудным разговорам. Они готовы к размолвкам, но они признают свои ошибки и умеют извиняться. Они спорят, но прилагают все усилия, чтобы понять точку зрения партнёра. В любых здоровых и нормальных отношениях случаются споры и ссоры, и это только укрепляет их. Счастливые пары не давят друг на друга, они друг друга поддерживают.

Текст: Flytothesky.ru