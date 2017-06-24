6 типов конфликтов в семье и эффективное решение

Совместная жизнь не всегда так безоблачна, какой ее рисуют на страницах красивых романов. А если по-честному, описанные в книгах проблемы зачастую и в подметки не годятся реальным событиям жизни. Ссоры на почве ревности, истерики из-за неоправданных ожиданий, конфликт ролей и ценностей – не просто выдумка психологов, а реальная ложка дегтя, которую приходится хлебнуть. Но когда любовь важна, если за человека хочется бороться – нужно учиться сосуществовать. Как это сделать? Наша статья предлагает рассмотреть 6 типов распространенных конфликтов в паре и простейший алгоритм их решения. Если ссориться, то только так!





1 тип: знакомство с темной стороной партнера

Этот тип конфликта часто возникает в самом начале совместной жизни, когда больше нет необходимости надевать маски, потому тайное становится явным. Недостатки и слабости половины неожиданно вылезают на поверхность. Вдруг оказывается, что любимая женщина ненавидит домашние хлопоты, предпочитая готовке поход по салонам красоты. Или мужчина позволяет себе приложиться к рюмочке. Причем для одного это реальная проблема, а сам «виновник торжества» поводов для беспокойств не замечает. Как быть?

Во-первых, перестать копить обиды и замалчивать претензии. Если что-то не по нраву – учитесь говорить сразу, призывая к содержательному диалогу. Сама по себе ситуация не разрулится, если партнер даже не догадывается о ваших чувствах. Во-вторых, прекратите взывать к совести или прибегать к нравоучениям, постарайтесь донести до любимого конкретно свои чувства: «Мне плохо, когда ты задерживаешься и сбрасываешь звонки». Еще лучше – выработайте общие договоренности, которые бы учитывали интересы всех.

2 тип: конфликт интересов и желаний

Как проявляется на деле? Один предлагает провести отпуск в горах, другому хочется на море. Один любит лежать на диване, другого тянет быть активным. Кто-то в семье – страстный поклонник здорового питания, а кто-то обожает чипы. Наконец, бывает и так, что женщина давно мечтает о ребенке, тогда как ее муж не реагирует. Есть ли решение?

Затеять разговор и прийти к компромиссу – хорошая идея, если адекватную компенсацию получат оба. Категорически нельзя, чтобы учитывались решения только одного. Когда кто-то в паре все время уступает, хорошим это не кончится. Либо ищите то, что устроит обоих, либо назначьте уступившему приятные бонусы. Например, если девушка поступилась своим предпочтениями в отпуске, мужчина обязуется месяц мыть дома посуду и готовить завтраки. Или если он согласился родить наследника, она обещает пару раз в месяц отпускать его на рыбалку. И все довольны!

3 тип: эгоизм одного против интересов «мы»

В семейной жизни бывает и так, что кто-то один перетягивает на себя слишком большой кусок одеяла, что впоследствии приводит к искажениям энергий в паре. Из-за такого поведения на одного из партнеров тратится в разы больше временных, денежных либо эмоциональных ресурсов, в то время как другой чувствует себя несправедливо обделенным. Пример: муж-карьерист перестал уделять внимание жене; девушка с головой ушла в саморазвитие, забыв о необходимости ухаживать за домом; или мужчина решил отдохнуть с полгодика, пока жена тащит на себе все материальные вопросы. Напряжение и периодические споры в таких семьях гарантированы, можно обойтись без них?

Решение весьма простое – договориться о компенсации пострадавшей стороне. Например, если муж сейчас отдыхает, то потом жена имеет полное право взять такую же паузу в работе, чтобы уделить время своим желаниям, пока работает он. Или по-другому. Если за деньги из общего бюджета мужчина купил новую машину, жена имеет право потратить точно такую же сумму на свои «хотелки». Все справедливо, все довольны, занавес.

4 тип: конфликт ролей, появление иерархии в отношениях

Когда в отношениях начинается борьба за власть, попытка поднять свою самооценку за счет партнера или паразитирования на его труде – чувства обречены. Партнерство – это всегда равные вклад в отношения двух взрослых людей, здесь нет места незрелости. И все-таки часто можно увидеть, как женщина берет на себя роль «мамочки», которая во всем опекает и контролирует инфантильного мужа. Или, наоборот, мужчина становится в позицию агрессора, которого все должны слушаться и бояться. Пропадает чувство «мы», появляется игра «родитель-ребенок», «жертва-агрессор».

Чтобы решить конфликтную ситуацию, обоим партнерам нужно вернуться в состояние взрослости и осознанности. Перестать отыгрывать роли, вымещая свое неудовольствие на близких, но учиться отслеживать внутренние состояния. Для этого можно даже условиться о маленьких сигналах, которыми вы будете возвращать друг друга на нужную волну, если кто-то заиграется. Например: «конечно, мамочка» или «ты же мой маленький».

5 тип: неприятный инцидент, неблаговидный поступок

Это может быть что угодно – обман, предательство, опрометчиво брошенная фраза, которая задела за живое, измена или любой другой инцидент, что просто так из жизни не вычеркнешь. Типичная неправильная реакция пострадавшего в этой ситуации – простить, а потом до конца жизни напоминать о причиненном горе. Запомните, это запрещается! И еще один момент – месть, от которой никому не станет легче. Как же поступить правильно?

Если инцидент произошел впервые, нужно взять тайм-аут, чтобы остыть, а потом дать человеку шанс исправиться. Поговорите с партнером о том, что такая ситуации вас в корне не устраивает. Что он сделал больно и теперь должен выбирать: готов он продолжать строить отношения (и для этого ему придется измениться), либо не готов – и вы расстаетесь. Важно заключить соглашение, что отныне он несет ответственность за свое поведение, и если последует очередной срыв (игромания, алкоголизм, агрессия), то либо он платит «компенсацию», либо вы расстаетесь. Запомните, нельзя грозиться последствиями и оттягивать обещанное наказание, мол, «еще раз так сделаешь, и тогда…». Но также и нельзя шантажировать человека, постоянно держа его в страхе. Во всем нужно соблюдать меру. Если поступок сильно задел и простить тяжело, желательно обратиться за помощью к специалисту, чтобы не наломать дров сгоряча.

6 тип: неадекватная обида или беспочвенная истерика одного из партнеров

Наконец, в паре часто бывает так, что кто-то из партнеров воспринимает поведение другого неадекватно, истолковывает сказанное превратно, а потом обижается и учиняет скандал. Например, девушке показалось, что парень в чем-то ее упрекнул или косо посмотрел, и она зашлась в истерике, хотя мужчина ничего такого не помышлял. Или же она просто задержалась на работе, а он устроил сцену ревности, обвиняя ее в обмане и коварстве. Ясное дело, причина таких конфликтов чаще всего скрывается в прошлом партнеров. Например, если мужчине когда-то изменяли, он невольно начинает проецировать свои страхи на новую партнершу, хотя и незаслуженно. Как быть?

Если на вас напали с неоправданной обидой, не вздумайте защищаться оправданиями или ответной агрессией – это только усугубит подозрения на ваш счет. Поймите, вы не виноваты, но вашей половине действительно плохо, он (она) нуждается в поддержке, так попробуйте ее предоставить. Дайте человеку выпустить пар для разрядки, но не принимайте на свой счет! Когда он (она) выговориться, попробуйте успокоить половину, пожалеть, обнять. Покажите, что понимаете и принимаете ее чувства, но реальность другая: «Я понимаю, как тебе обидно и неприятно. Но я тоже устал от того, что ты сравниваешь меня со своим бывшим. Это он изменял, я другой». Если справиться самостоятельно не выходит, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Загвоздка в том, что нельзя молчать, если ситуация не устраивает, иначе маленький шарик проблем превратится в огромный ком обид. Нужно говорить, искать компромиссы, учиться помогать друг другу в борьбе с «тараканами», и тогда жить станет приятнее. Просто попробуйте обсуждать.

Текст: Flytothesky.ru