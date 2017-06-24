Эти десять ежедневных упражнений заставят ваш мозг работать на полную катушку

Это странное слово нейробика. Что она нам дает? Как воспользоваться ее благами? По своей сути нейробика напоминает кроссфит для мозга. Это набор психологических упражнений, который помогает интеллектуальному развитию и улучшает работу мозга.





Для занятий нейробикой существует множество всевозможных упражнений, но сегодня мы рассмотрим только десять. В данных упражнениях будут задействованы пять органов чувств. Мы будем использовать слух, зрение, вкус, обоняние и осязание. Регулярное выполнение упражнений поможет развить новые нервные соединения в мозге, укрепит нервные клетки и поспособствует улучшению памяти.

Итак, начнем.

Упражнение номер один

Старайтесь чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если вы левша, то старайтесь чистить зубы правой рукой. Суть в том, чтобы задействовать нерабочую руку. За счет активации противоположного полушария головного мозга расширяется зона его коры. Открывать тюбик и наносить пасту нужно тоже нерабочей рукой.

Упражнение номер два

Во время принятия душа закрывайте глаза. Тактильные ощущения помогут разбудить прочие зоны вашего мозга. Руки ощущают то, что нельзя увидеть и посылают сигналы в мозг. Открывайте краны и настраивайте воду с закрытыми глазами. Старайтесь производить с закрытыми глазами всю процедуру принятия душа.

Упражнение номер три

Старайтесь не повторяться. Каждое утро меняйте свой привычный распорядок. Новые задачи способствуют расширению зон головного мозга. Данный факт доказан научно. Можно одеться после принятия пищи, прогулять собаку в другой местности, посмотреть новую телепередачу, изменить маршрут утренней пробежки, разнообразить утреннюю зарядку и так далее.

Упражнение номер четыре

Переверните обычные предметы вверх ногами. Делайте это буквально. Когда вы смотрите на вещи в привычном положении, то вербальная часть мозга легко их распознает. Если переворачивать привычные вещи, то в работу будет включаться правая часть мозга, чтобы распознать их форму, цвет и принадлежность. Можно разворачивать фотографии людей, часы и даже календарь.

Упражнение номер пять

Меняйтесь местами за столом с членами семьи. Очень часто в семьях у каждого есть свое постоянное место за столом. Если меняться местами, то мозг будет новым взглядом смотреть на членов семьи и саму комнату.

Упражнение номер шесть

Новые нервные пути можно активизировать путем связывания непривычных ароматов. Например, можно связать запах мяты с какой-нибудь работой или занятием. Возьмите за правило вдыхать запах мяты в процессе чтения книги и почувствуете новые ощущения.

Упражнение номер семь

По возможности, открывайте окна в машине. Езда с открытым окном позволит активизировать гиппокампус. Это область мозга, которая отвечает за воспоминания. Вам нужно будет распознавать новые звуки, образы и запахи. Поможет вам в этом – открытое окно.

Упражнение номер восемь

Обращайте внимание на продукты в магазинах и изучайте их. Все супермаркеты спроектированы так, чтобы на уровне ваших глаз находились самые прибыльные продукты и товары. Такая схема мешает вам видеть всю картину. Начинайте просмотр товаров сверху вниз и особенно обращайте внимание на то, чего раньше не видели. Возьмите товар, подумайте о нем, прочитайте, что написано на упаковке. Нет надобности покупать данный товар, достаточно просто ознакомиться с ним и вы получите новый опыт.

Упражнение номер девять

Старайтесь много коммуницировать с другими людьми в течение дня. Нехватка общения негативно отражается на работе головного мозга. Это не просто предположение или догадка, а научно доказанный факт. Если захотелось попить, то не спешите к автомату с газировкой, купите напиток в обычном магазине.

Читайте книги разными способами и будут использоваться разные области головного мозга. Можно читать вслух для себя, для собеседника. Можно чередовать роль читателя и слушателя. Такое чтение может занять больше времени, но вы получите более яркие ощущения и лучше запомните прочитанное.