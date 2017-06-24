Как и на что обижаются знаки зодиака?

Если рассматривать людей с точки зрения восприимчивости, то их можно разделить на 2 категории: толстокожие и легкоранимые. А к какой именно категории относится тот или иной знак, мы сейчас и рассмотрим.





Овны по натуре импульсивны, они не воспринимают критику в свой адрес и не терпят возражений. Чтобы Овен обиделся, достаточно лишь критично отнестись к его образу жизни, увлечениям, работе. Овны не слишком чувствительны, но если задето их самолюбие, они становятся агрессивными и неуправляемыми.

Тельцы в большинстве своем миролюбивы и лояльны к окружающим. Они умеют контролировать свой горячий темперамент, делая при этом вид, что все в порядке. Но если Тельца задели за живое: обидели его близкого человека или незаслуженно обвинили, скандала не миновать.

Близнецы настолько непредсказуемы и непостоянны, что порой приходится долго ломать голову над тем, на что же все-таки они обиделись и обиделись ли вообще, или у них просто нет настроения. Близнецы могут обидеться на то, что их не так поняли, не услышали, не оценили или просто не прислушались к их совету. Просить прощения бессмысленно. Близнецы сами решат, когда перестать на вас обижаться.

Обидеть Рака проще простого. Представители знака зодиака Рак одни из самых обидчивых товарищей зодиакального круга. Их может расстроить ваш необычный, по их мнению, взгляд, неудачно подобранное слово или недостаток внимания. Так что если вы вдруг заметите, что Рак унывает и не хочет общаться, обнимите его, поцелуйте и от обиды не останется и следа.

Львы чаще всего обижаются на то, что их недооценили. Представители этого знака зодиака самолюбивы и величественны. Им, как воздух, необходимо чувствовать повышенное внимание к собственной персоне. Если Льва недооценили, не прислушались к нему или, не дай бог, унизили, быть беде. Львы в гневе страшны и беспощадны.

Девы обычно трезво оценивают любую ситуацию и любое высказывание в свой адрес. Они не станут обижаться по мелочам, но если обидчик заденет их за живое, они вполне могут выстроить последовательный план мести. Девы справедливы и честны, поэтому никогда не прощают несправедливости по отношению к себе.

Весы чаще всего миролюбивы и добры к окружающим. Они сами стараются никогда никого не обижать и не любят, когда обижают их. Обиженные весы будут долго копаться в себе, и размышлять, почему обидели именно их, и есть ли в этом их вина. Все дело в том, что Весы сторонники гармонии, поэтому они тяжело переносят любой дисбаланс в отношениях.

Бойтесь обидеть Скорпиона, так как этот малый самый жестокий и беспощадный мститель. Скорпионы обижаются, как малые дети и прощают лишь тогда, когда видят, что обидчик искренне сожалеет о содеянном. Чем можно обидеть Скорпиона? Да чем угодно! Но лучше этого не делать, ибо свои сохраненные нервные клетки важнее.

Стрельцы обычно безобидны и не злопамятны. Они скорее сами могут обидеть своими неуместными шуточками или прямолинейными высказываниями. Кроме того, Стрельцы слишком быстро прощают, отчего сами же потом и страдают, так как обидчики нередко пользуются их добродушием.

Козероги, как правило, непоколебимы в любых вопросах. Они не любят поддаваться слабостям и раскисать, поэтому обиды для них – занятие неинтересное. Козероги всегда ищут выгоду и стараются работать над собой. Так что любое некорректное высказывание в свой адрес они берут себе на заметку и продолжают двигаться дальше. Сами же Козероги нередко обижают окружающих своей прямотой и чрезмерной требовательностью.

Водолеи хорошие дипломаты. Они любую ситуацию могут развернуть в свою пользу, тем самым сохранить хорошие отношения с обидчиком и оставить свое настроение приподнятым. Водолеи внимательны и последовательны, они всегда постараются прийти с обидчиком к компромиссу, чтобы сохранить свои нервы и отношения с ним.

Рыбы обижаются по мелочам. Неверный взгляд, колкое замечание, нехватка внимания – все это может вывести представителей этого знака зодиака из равновесия. Они глубоко и тяжело переживают обиды, но всегда прощают, если обидчик искренне сожалеет о содеянном.

Текст: Flytothesky.ru