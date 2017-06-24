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Этот японский дайвер ведет крепкую дружбу с рыбой вот уже четверть века

25.06.2017 19:27 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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История дружбы представителя глубоководной фауны и человека началась ровно 25 лет назад, когда Хирюки Аракаве было поручено наблюдать за одной из святынь религии Синто. Артефакт расположен в заливе Татейма в Японии.

За десятки лет своей работы Хирюки познакомился с местными обитателями — морскими рыбами, проживающими вокруг затопленного храма. Но с одним из представителей Хирюки подружился особенно. Рыба по кличке Йорико стала его верным другом. Насколько теплые и дружеские отношения между дайвером и морским жителем можно судить по трогательному видео, на котором запечатлена традиция приветствовать друг друга поцелуем.

Этот японский дайвер ведет крепкую дружбу с рыбой вот уже четверть века

Это кажется чем-то фантастическим и невероятным, но ученые доказали, что Йорико может различать человеческие лица, что делает ее поведение в отношении дайвера Хирюки осмысленным.

Этот японский дайвер ведет крепкую дружбу с рыбой вот уже четверть века

Группа ученых при проведении эксперимента обучила рыб выбирать знакомое им человеческое лицо, выплескивая на его изображение струю воды. Об этом сообщил CNN доктор из Оксфордского университета Кейт Ньюпорт. При этом исследователи решили усложнить эксперимент. Они сделали черно-белые снимки человеческих лиц и отредактировали их так, чтобы на каждом человеческая голова была одинаковой формы. Казалось бы, это должно было поставить подводных существ в тупик. Однако, точность с которой они выбирали уже знакомое лицо просто поражает — целых 86%.

Этот японский дайвер ведет крепкую дружбу с рыбой вот уже четверть века

Эксперимент ученых доказывает, что отношения дайвера Хирюки и его друга Йорико вполне естественны и закономерны. А такая преданность друг другу на протяжении вот уже четверти века делает их отношения достойными восхищения, ведь не каждые отношения между людьми выдерживают столь длительный срок.

Этот японский дайвер ведет крепкую дружбу с рыбой вот уже четверть века

Текст: Flytothesky.ruЭтот японский дайвер ведет крепкую дружбу с рыбой вот уже четверть века

 
 
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